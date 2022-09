Un portátil Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook ha aparecido filtrado en la red de redes y destaca por ser el primer Chromebook «para juegos» de la industria. Está basado en el reciente IdeaPad 5i al que mejora en pantalla, procesador y gráfica.

No. No parece el mejor momento para lanzar este tipo de modelos una vez que Google ha oficializado el cierre de Stadia en lo que era una muerte anunciada. El servicio de juegos no comenzó con buen pie y el gigante de Internet no ha podido mejorarlo. Y es de sobra conocido que Google «no hace prisioneros». Si un servicio o aplicación no funciona, simplemente pasa a dormir el sueño de los justos.

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook

Más allá del fiasco de Stadia hay que valorar el intento de Lenovo para mejorar el ecosistema de Chrome OS en uno de los pocos apartados en los que se ve relegado frente a un PC Windows: los juegos. Aún así, por supuesto que se puede jugar. Puedes instalar Steam, la Google Play Store con todo lo de Android y puedes usar otros servicios de juegos en la nube como Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now o Xbox Game Pass Ultimate.

Además, este portátil es realmente atractivo, aunque suene raro un ‘Gaming’ un día después de cerrar Stadia. Está basado en el IdeaPad 5i al que mejora en varios apartados, con una pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles, brillo de 350 nits, una frecuencia de actualización de 120 Hz y giro hasta 180 grados.

Montará un procesador Intel de duodécima generación mejorado sobre el anterior y con gráfica Iris Xe que sin ser una dedicada mejorará el rendimiento del apartado gráfico. Otro de los toques que agradará a los jugadores será un teclado retroiluminado en 4 zonas para diferentes opciones de iluminación RGB.

El portátil se ofrecerá en configuraciones desde 8 Gbytes de memoria LPDDR4X y una SSD PCIe de 512 Gbytes. En cuanto a conectividad, es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5 y dispone de dos puertos USB 3.2 Gen2 Tipo-C y otros dos USB 3.2 Gen1 Tipo-A. Cuenta con una webcam FHD, altavoces estéreo potenciados por Waves con MaxxAudio, bloqueo Kensington y tarjetas microSD.

Con la última versión del Chrome OS preinstalada y las ventajas que entrega Google en todos los Chromebooks como un año gratuito en su servicio de almacenamiento en nube, el Lenovo IdeaPad Gaming Chromebookel será algo más caro que los 549 euros del IdeaPad 5i regular, pero aún así su precio será comedido. Otra cosa es que la etiqueta de ‘Gaming’ llegue en mal momento por el cierre de Stadia. No sabemos fecha de lanzamiento.