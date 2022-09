World of Warcraft: Dragonflight ya tiene fecha, 28 de noviembre

A principios de marzo supimos que, Activision Blizzard ya tenía fecha para la presentación de la nueva expansión de World of Warcraft, probablemente el juego online masivo más exitoso de la historia. Y poco más de un mes después, a mitades de abril, la desarrolladora nos dejó con la boca abierta con la presentación de World of Warcraft: Dragonflight, una actualización que, a la espera de su debut, promete ser de las más ambiciosas (por no decir que la primera en este sentido) de toda la historia de WoW.

Junto con el anuncio de World of Warcraft: Dragonflight, Blizzard también anunció que la rama WoW Classic daría el salto a World of Warcraft: Wrath of the Lich King, otra de las actualizaciones mejor valoradas por la comunidad. Y como cabía esperar, la compañía no reveló las fechas de ambos lanzamientos, dejando así a los jugadores muy, muy pendientes, de cualquier actualización a ese respecto, pero con la sensación de que todavía habría que esperar mucho. En concreto, las previsiones apuntaban a la renovación de WoW Classic a finales de este año, y a que World of Warcraft: Dragonflight no vería la luz hasta el año que viene.

Sin embargo, a mitades de julio supimos que la rama Classic se actualizaría el 26 de septiembre, el pasado lunes. Un adelanto sobre las fechas previstas inicialmente, que hizo que los jugadores empezaran a especular con la posibilidad de que World of Warcraft: Dragonflight también pudiera adelantarse con respecto a las previsiones. El histórico de Blizzard no permitía ser demasiado optimistas a este respecto pero, bueno, al fin y al cabo soñar es gratis.

Y no solo gratis, en realidad, en ocasiones nos podemos llevar sorpresas, y cuando hablamos de compañías como Activision Blizzard, que están en el ojo del huracán por diversas razones, las anomalías son más probables. Y tal es el caso que nos encontramos ahora, pues según podemos ver en el nuevo tráiler publicado por la compañía, World of Warcraft: Dragonflight llegará al mercado, y por tanto a los usuarios, el próximo 28 de noviembre. Sí, dentro de menos de dos meses.

A partir de la semana del 4 de octubre, todos los jugadores obtendrán un aumento de experiencia del 50% antes del lanzamiento de World of Warcraft: Dragonflight. Esto les dará la oportunidad de preparar a sus personajes antes del debut de la expansión. El impulso de experiencia terminará cuando se lance el parche de preexpansión de Dragonflight. Eso aún no tiene una fecha, pero los jugadores que precompren Dragonflight podrán crear Dracthyr cuando ese parche esté disponible.