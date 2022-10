Overwatch 2 va solucionando sus problemas de lanzamiento

El martes pasado, 4 de octubre, se produjo el esperado lanzamiento de Overwatch 2, la evolución del título de Activision Blizzard que, con los años, ha logrado convertirse en uno de los shooters multijujador más populares de los últimos tiempos. Como ya te contamos en su momento, la desarrolladora optó por fusionar Overwatch y Overwatch 2, en vez de hacer que fueran títulos separados. Un movimiento inteligente, pues no se exponía a perder a los usuarios de la primera en el salto a la segunda, pero tampoco a tener que asumir la gestión y el mantenimiento de dos títulos, en vez de uno.

Así, llegó el día del lanzamiento y aunque, en general, la acogida fue muy positiva, algunos problemas técnicos deslucieron bastante el lanzamiento. Por ejemplo, seguramente recordarás que se iba a exigir a los jugadores un número de teléfono, ¿verdad? Pues el pr0blema es que Activision Blizzard no debió valorar adecuadamente el volumen de trabajo que generaría esta gestión, dando lugar a que muchos usuarios no pudieran llevar a cabo dicha activación. ¿Consecuencia? La compañía tuvo que dar marcha atrás y permitir el registro sin el mismo.

También, aunque esto no es imputable a Activision Blizzard, los servidores de Overwatch 2 sufrieron un ataque DDoS de manera prácticamente simultánea a su lanzamiento. Este, durante varias horas, dificultó e incluso llegó a impedir a muchos jugadores el poder acceder al juego. Y, claro, con el lanzamiento de Overwatch 2 se cerraron los servidores de Overwatch, por lo que en ese periodo, Overwtch quedó fuera de servicio.

Sin embargo, si hay un problema de Overwatch 2 que ha dado que hablar, sin duda ese es el del fallo (voy a pensar bien y afirmar que es un fallo, aunque no son pocas las voces que ven intencionalidad en lo ocurrido) que ha llevado a que algunos usuarios hayan realizado compras in app de manera accidental. Y es que, en determinadas circunstancias, las pulsaciones de las teclas que deberían ir al chat se aplican a los controle de menú. Y dado que la combinación de pulsaciones de teclas para comprar una skin es tan sencilla como pulsar la barra espaciadora dos veces, se han producido compras no deseadas.

Activision Blizzard dio acuse de recibo y, como podemos leer en su cuenta de Twitter, ya habría resuelto este problema, evitando que las pulsaciones de teclado dirigidas al chat se apliquen a otros aspectos del juego. ¿La parte mala? Que la compañía no permitirá dar marcha atrás en dichas compras a los usuarios que han sufrido este fallo. Es comprensible la argumentación de que es imposible comprobar si realmente fue una compra accidental o no, pero por otra parte, tendría más sentido que estudiaran y aplicaran algún sistema razonable para que los compradores accidentales puedan recuperar su dinero.