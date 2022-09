Próximos lanzamientos: juegos octubre 2022

Parece que fue ayer cuando abordamos el resumen de los lanzamientos de septiembre, pero ya ha pasado un mes. Ya nos hemos adentrado en el otoño que adelantábamos entonces, en algunas regiones y por momento ya hemos tenido que recuperar el pijama de invierno y, de repente, el calorcito que emite el PC cada vez que ponemos al límite su rendimiento vuelve a ser reconfortante, en vez de una molestia más que se suma al calor que, en general, nos tenía ahogados hasta hace unas pocas semanas.

Si en verano, jugar es una buena manera de distraerse, divertirse e intentar olvidarse un poco del calor, otoño es una época ideal para jugar, pues nos evita la nostalgia, los recuerdos agridulces de las vacaciones, las inevitables analogías del paso del tiempo (estaciones del año) y del tiempo (el nuestro, el vital)… sumergirse, durante unas horas, en cualquier propuesta lúdica, nos ayuda a desgrasar el otoño de nostalgia, tonos ocre y demás parafernalia.

Así, una vez planteada una excusa para quien la necesita, vamos a dar un repaso a los lanzamientos de juegos más interesantes que nos esperan en este mes de octubre que arranca tan pronto como mañana mismo. Eso sí, como vas a poder comprobar, algunos de los títulos más esperados del mes no verán la luz hasta los últimos días del mes.

Overwatch 2

Fecha de lanzamiento : 4 de octubre de 2022

: 4 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Parece mentira, pero ya han pasado cerca de tres años desde que tuvimos noticia, por primera vez, de Overwatch 2, la renovación de uno de los shooters multijugador más exitosos de los últimos tiempos. Aunque en principio se pensaba que vería la luz como experiencia totalmente segregada de su predecesor, poco después se confirmó que, en realidad, ambos se fusionarán, proporcionando de este modo una experiencia de juego actualizada y mejorada para toda su comunidad.

Coral Island

Fecha de lanzamiento : 11 de octubre de 2022

: 11 de octubre de 2022 Plataformas: PC

¿Tiene sentido publicar, a estas alturas, un nuevo «simulador» de granja (lo entrecomillo porque no me refiero a una réplica realista, como el sensacional Farming Simulator, sino de títulos como Stardew Valley, My time at Portia, Harvest Moon, etcétera) o nos encontramos frente a un género sobre-explotado? En mi poco (por no decir nada) imparcial opinión, ¡SÍ, POR FAVOR Y GRACIAS! Con un diseño artístico muy atractivo, en una isla rodeada por arrecifes de coral, tendrás que sacar adelante tu granja, contribuir con la comunidad local y, bueno, no sé tú, yo ya lo he añadido a deseados de Steam.



PGA Tour 2K23

Fecha de lanzamiento : 11 de octubre de 2022

: 11 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Me ha ocurrido algo extraño, y es que al intentar acceder a la ficha de este juego en Steam, la tienda me ha pedido que verificara que soy mayor de edad. Algo que, en un título protagonizado por Tiger Woods, me hace pensar mal… pero no, falsa alarma. PGA Tour 2K23 es la renovación anual del juego de golf más popular, y que te sumerge como ningún otro en el apasionante mundo del golf de competición.



LEGO Bricktales

Fecha de lanzamiento : 12 de octubre de 2022

: 12 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Los videojuegos de LEGO, al igual que las películas, han sabido definir un estilo propio, muy característico, en el que la acción y el sentido del humor se entremezclan de manera magistral. En este nuevo título protagonizado por el juego de bloques de construcción más popular de la historia (y ojo, lo dice alguien que en su infancia era de TENTE), nos enfrentaremos a puzles y aventuras a lo largo y ancho del mundo.



Dragon Ball: The Breakers

Fecha de lanzamiento : 14 de octubre de 2022

: 14 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Tal y como cabía esperar de un juego basado en el ecosistema de Dragon Ball, nos encontramos ante un relajante y pacífico simulador de pesca, en el que podrás relajarte durante horas mientras… nada, no ha colado, ¿verdad? Evidentemente, hablamos de un título multijugador (siete contra uno) que derrocha acción por los cuatro costados. Tendrás que hacer equipo para enfrentarte a rivales clásicos de la saga, al tiempo que intentas trabajar en equipo… o actúas pensando solo en tu beneficio.

Scorn

Fecha de lanzamiento : 14 de octubre de 2022

: 14 de octubre de 2022 Plataformas: PC, Xbox Series X|S

¿Te gusta pasar miedo? Pues a falta de cartas certificadas de la Agencia Tributaria, que son la experiencia definitiva en este sentido, Scorn es, sin duda, la propuesta más interesante de este mes de octubre, y una de las más destacables de todo el año. Definido por sus creadores como «un universo tenebroso plagado de formas extrañas y una complejidad lúgubre», nos encontramos ante un título que se encuadra en el siempre perturbador mundo del biopunk, en el que primero tendremos que intentar entender qué estamos viendo, y luego tendremos toda una vida por delante para intentar olvidarlo.

A Plague Tale: Requiem

Fecha de lanzamiento : 18 de octubre de 2022

: 18 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Para mi gusto, sin duda este es uno de los dos lanzamientos más destacables del mes, y uno de los más esperados, más aún desde que pudimos ver el vídeo de avance publicado a mitades de agosto. Al igual que en sus predecesores, nos encontramos frente a un desafío emocional, frente a un argumento muy cuidado y pulido, que nos llevará, de nuevo, a tener que enfrentar el precio de nuestras decisiones, aún cuando sean tomadas para proteger a los nuestros.

Batora: Lost Haven

Fecha de lanzamiento : 20 de octubre de 2022

: 20 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Uno de los lanzamientos más interesantes del año, en lo referido al ecosistema indie, Batora: Lost Haven es un RPG en el que la evolución de nuestro personaje (y claro, de la historia) dependerá de nuestras decisiones. En una aventura interplanetaria y en uno de los peores momentos de su vida, Avril tendrá que poner sus superpoderes al servicio de salvar su propio mundo… sea del modo que sea.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Fecha de lanzamiento : 20 de octubre de 2022

: 20 de octubre de 2022 Plataformas: Nintendo Switch

Inesperada y celebrable secuela de Kingdom Battle, Mario + Rabbids Sparks of Hope nos pone de nuevo al control de Mario y compañía, en conjunto con un grupo de Rabbids, con la predecible misión de salvar el Reino Champiñón de otra criatura poderosa y malvada, rol asumido en esta ocasión por la Diosa Oscura. Ataques tácticos en el campo de batalla y puzles para avanzar en el combate, proponen una aventura que, si disfrutaste de su predecesor, sin duda te hará disfrutar.

Gotham Knights

Fecha de lanzamiento : 21 de octubre de 2022

: 21 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Aunque hablar de Gotham City sin Batman puede sonar a jardín sin flores o a excursión por el campo sin bocadillo de tortilla, lo cierto es que este Gotham Knights, que nos sumerge en las siempre oscuras y pecaminosas calles de Gotham, pero ahora con una epidemia de delincuencia tras la muerte de Batman, nos pone al control de Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin, que tendrán que intentar suplir la ausencia del caballero oscuro e intentar restituir el orden y la esperanza en una Gotham que luce más oscura, siniestra y perdida que nunca.

New Tales from the Borderlands

Fecha de lanzamiento : 21 de octubre de 2022

: 21 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Pocos juegos han sabido generar tanta empatía con personajes tan… bueno, dejo que el adjetivo lo p0ngas tú. Con buenas intenciones y poco más, Anu, Octavio y Fran se tendrán que enfrentar a una invasión planetaria, a un despiadado monstruo de la cámara acorazada y a un capitalista de corazón frío que debería empezar a pagar su deuda con la sociedad. Con la intención de salvar al mundo o, al menos, de hacerlo un poco mejor, arranca una aventura no apta para todos los públicos, y que sin duda te arrancará más de una carcajada.

Star Ocean The Divine Force

Fecha de lanzamiento : 27 de octubre de 2022

: 27 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Posiblemente el JRPG más interesante del año, miembro de una ya larga saga que tiene su origen en la década de los 90 (sí, así de veterano es). En esta nueva entrega tendrás que tomar una espada gigante para enfrentarte a Raymond Lawrence, un guerrero que lucha contra la Federación Pangaláctica. Con una princesa a tu lado y un montón de armamento letal, escribirás tu historia a través de un extraño mundo de ciencia ficción, intentando llevar la justicia a la galaxia.

Bayonetta 3

Fecha de lanzamiento : 28 de octubre de 2022

: 28 de octubre de 2022 Plataformas: Nintendo Switch

Bayoneta o, como dice un amigo mío, una de las principales razones para ser usuario de Nintendo, estrena finalmente su largamente esperada (fue anunciada allá por 2017) tercera entrega. Las primeras opiniones que se han hecho públicas sobre el mismo, de periodistas que ya han podido probarlo, apuntan a que mantiene la esencia de los títulos anteriores, pero que se aprecia el esfuerzo por parte de los desarrolladores de ofrecer una experiencia mejorada.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Fecha de lanzamiento : 28 de octubre de 2022

: 28 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Decir que Call of Duty: Modern Warfare 2 es uno de los títulos más esperados del mes es, seguramente, quedarse corto. Ya lo sabemos prácticamente todo de este título y, tanto por los desarrolladores que están tras el mismo, como por su contexto y todas las novedades que llegarán de su mano, nos encontramos frente a la que podría ser una de las entregas más relevantes en toda la historia de esta longeva y siempre exitosa saga.

Resident Evil Re:Verse

Fecha de lanzamiento : 28 de octubre de 2022

: 28 de octubre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One

Por fin llega el esperado multijugador online basado en una de las sagas de survival horror más exitosas de la historia. Combates a muerte contra otros seis jugadores, muchas armas químicas (estamos en el reino de la Corporación Umbrella, ¿qué esperabas?), con los personajes más icónicos y reconocibles de mundo de Resident Evil.