NVIDIA TITAN Ada Lovelace vuelve a estar en el punto de mira con rumores más que dudosos

Los rumores sobre la NVIDIA TITAN Ada Lovelace no cesan. Hace unos meses vimos que algunas fuentes aseguraban que las tarjetas gráficas de la nueva generación de NVIDIA iban a tener consumos disparatados, de hecho se llegó a hablar de hasta 800 vatios en el caso de la GeForce RTX 4090, algo que al final no solo no se ha cumplido, sino que los valores reales de esa tarjeta gráfica han sido mucho menores (tiene un TGP de 450 vatios, el mismo que la GeForce RTX 3090 Ti).

La misma fuente de aquellos rumores tan disparatados ha vuelto a la carga, y asegura que la NVIDIA TITAN Ada Lovelace ha sido cancelada porque, supuestamente, es capaz de fundir fuentes de alimentación. Dicen esto, pero también explican que no consume 800 vatios, sino que se mueve en la franja de los 600-700 vatios, y que necesita dos conectores de 16 pines.

Un solo conector de alimentación de 16 pines puede ofrecer una potencia de 600 vatios, y el conector PCIe suministra 75 vatios, así que en total tendríamos una potencia de 675 vatios. Sin embargo, la fuente de este rumor dice que esa NVIDIA TITAN Ada Lovelace necesitaba dos conectores de 16 pines, que junto con la ranura PCIe son capaces de suministrar 1.275 vatios de potencia total. Todo esto para una tarjeta gráfica que se mueve entre los 600 y los 700 vatios, todo muy creíble, nótese la ironía.

Pero la fuente del rumor se atreve a ir mucho más allá y dice que la NVIDIA TITAN Ada Lovelace ha sido cancelada porque llega incluso a «derretirse». Qué puedo decir, la Radeon RX 295X2 tenía consumos máximos de 500 vatios y utilizaba dos conectores de alimentación adicional de 8 pines y no daba problemas, de hecho se mantenía casi siempre en la franja de los 70 grados. Ahora, una tarjeta gráfica mucho más avanzada con un TGP de entre 600 y 700 vatios resulta que es tan problemática que se derrite.

Cuando veáis el análisis de la GeForce RTX 4090 que os tengo preparado y descubráis sus valores de consumo y sus temperaturas entenderéis mucho mejor por qué este rumor no tiene ningún sentido. La verdad es que no entiendo por qué se ha generado una campaña de desinformación tan importante alrededor de las GeForce RTX 40, de sus consumos y de sus temperaturas pero al final esto no es bueno para nadie, y por eso quiero desmitificar todo esa bola de rumores que se ha acumulado en las últimas semanas.

Tengo claro que NVIDIA podría lanzar perfectamente una TITAN Ada Lovelace con un TGP de 600 vatios, limitarla a un conector PCIe Gen5 de 16 pines y afinar el sistema de refrigeración que monta la GeForce RTX 4090 para mantener bajo control las temperaturas de trabajo. Cualquier fuente de alimentación de calidad con una potencia de al menos 1.000 vatios sería capaz de mover dicha gráfica sin problemas, siempre que el resto de componentes del PC no hagan que el consumo total exceda de esos 1.000 vatios.

Curiosamente, la propia fuente de este rumor ha recogido informaciones de filtraciones relacionadas con la GeForce RTX 4090 que dicen que «ofrece una buena relación rendimiento por vatio frente a Ampere», es decir, que Ada Lovelace es una arquitectura más eficiente que la generación anterior. Lo dicho, un rumor sin sentido en el que la propia fuente se contradice, y que sin embargo está corriendo como la pólvora.