GeForce RTX 4090: unbox y primer vistazo al nuevo tope de gama de NVIDIA

La GeForce RTX 4090 fue presentada a finales de septiembre y se convirtió en la gran abanderada de la nueva serie GeForce RTX 40, y de la arquitectura Ada Lovelace. Durante las últimas semanas os hemos ido contando sus detalles más importantes, hicimos una comparación entre el núcleo gráfico AD102, utilizado en dicha tarjeta gráfica, y el GA102, que está presente en la GeForce RTX 3090 Ti, y también tuvimos la oportunidad de lanzar un vistazo previo a la tecnología DLSS 3.

Os hemos dado una información bastante completa, y hoy por fin podemos compartir con vosotros un primer unboxing de la GeForce RTX 4090 de NVIDIA. No puedo daros información ni datos de rendimiento, pero espero que este primer contacto os sirva para abrir boca de lo que está por venir. Próximamente compartiremos con vosotros un análisis detallado, y os puedo adelantar que esta tarjeta gráfica me está sorprendido para bien.

La caja que ha utilizado NVIDIA con la GeForce RTX 4090 representa una clara apuesta por el minimalismo funcional. El diseño es limpio, elegante y discreto, y combina un tono negro con detalles en color dorado achampanado. En la parte frontal tenemos el logo de NVIDIA y el nombre del producto, y en la parte trasera un guiño al diseño de la tarjeta gráfica, concretamente a su zona interior.

Echando un vistazo al lateral salta a la vista que tenemos un sistema de apertura muy particular. Una vez que quitamos los plásticos protectores de los lados podemos abrir la caja, y el resultado es el que veis en la imagen, esta se abre hacia arriba para formar una pirámide y deja expuesta la GeForce RTX 4090. La verdad es que NVIDIA ha hecho un trabajo excelente con el empaquetado de esta tarjeta gráfica, y lo ha convertido en un objeto digno de colección.

Os dejo un par de imágenes más para que podáis ver cómo queda la caja con la gráfica, y os confirmo que NVIDIA ha utilizado un embalaje ecológico, de hecho está clasificado como biodegradable al estar fabricado principalmente de papel. Podéis ampliar la galería haciendo clic en cualquiera de las imágenes que la forman.

Nada más sacar la tarjeta gráfica de la caja queda patente que estamos ante un modelo grande y pesado, algo que es totalmente comprensible ya que estamos ante un modelo tope de gama que cuenta con un sistema de refrigeración de alto rendimiento, aunque sobre ello profundizaremos más adelante. Volviendo al plano físico de la GeForce RTX 4090, esta ocupa tres ranuras de expansión y mide 30,4 cm de largo y 13,7 cm de ancho. Tened en cuenta todo esto, ya que son las medidas que necesitáis para saber si cabrá o no en vuestra caja.

Calidad de acabados de la GeForce RTX 4090

NVIDIA ha mantenido el diseño y la calidad de acabados que vimos en la serie GeForce RTX 30, lo que significa que la GeForce RTX 4090 es una tarjeta gráfica premium en ambos aspectos. Esto queda claro desde el momento en el que la tenemos en las manos, ya que transmite una solidez fantástica y está perfectamente ensamblada.

En la cara superior tenemos la nomenclatura «RTX 4090», un ventilador y la línea tipo reloj de arena en color dorado achampanado que da un toque de distinción y genera un llamativo contraste con el color negro. En el lateral trasero vemos tres conectores DisplayPort y un conector HDMI, además de una gran apertura por donde se expulsa el aire caliente del interior de la tarjeta gráfica.

La cara posterior nos deja ver otro ventilador situado en la parte inferior, lo que significa que NVIDIA ha mantenido el sistema de refrigeración Dual Axial Flowthough que vimos en las GeForce RTX 30. Sin embargo, esto no quiere decir que el gigante verde no haya introducido cambios de importancia, todo lo contrario. Basta con lanzar una mirada detenida para darnos cuenta de que los ingenieros de NVIDIA han utilizado ventiladores con aspas más altas y más separadas, lo que hace que mejore el flujo de aire hasta en un 20%, o hasta un 15% manteniendo el mismo nivel de ruido que una GeForce RTX 3090 Founders Edition.

El radiador es enorme y está diseñado para facilitar el paso del aire, lo que permite que cada una de las aletas de aluminio se refrigeren de forma óptima. Como no podía ser de otra forma, el radiador hace contacto con todas las zonas clave de la GeForce RTX 4090 para mantener unas temperaturas de trabajo óptimas incluso a plena carga. En líneas generales, NVIDIA ha hecho un buen trabajo con esta tarjeta gráfica en términos de diseño, calidad de construcción y sistema de refrigeración.

Sistema de alimentación y conexiones: ¿qué fuente de alimentación necesitas para mover una GeForce RTX 4090?

La GeForce RTX 4090 utiliza el conector PCIe Gen5 de 16 pines y tiene un TGP de 450 vatios. Si no tenemos una fuente de alimentación que disponga de ese conector no pasa nada, ya que la versión Founders Edition incluye un adaptador para cuatro conectores de alimentación adicional de 8 pines, como podemos ver en la imagen adjunta.

Es importante que tengáis en cuenta que si no tenemos pensado hacer overclock no será necesario conectar los cuatro cables de 8 pines, nos bastará con conectar tres para llegar al nivel recomendado de 450 vatios (cada conector de 8 pines puede suministrar 150 vatios de forma segura). El adaptador que incluye NVIDIA tiene circuitos activos que se encargan de identificar una posible incapacidad de alimentación, así que no tendréis nada de lo que preocuparos.

Para poder alimentar una GeForce RTX 4090 de forma segura y estable necesitaremos contar con una fuente de alimentación de 850 vatios como mínimo. Esto nos deja un margen considerable para que el resto de los componentes que forman un PC de gama alta no «pasen hambre». No obstante, tened en cuenta que esto también dependerá de la configuración que estemos utilizando, y que en algunos casos podríamos necesitar una fuente de 1.000 vatios. Así, por ejemplo, si tenemos instalado un procesador con overclock que registra un consumo muy alto (algunos chips pueden superar los 300 vatios a plena carga en esas condiciones).

Lamentablemente no puedo contaros nada más, pero como ya os he adelantado en los próximos días podréis disfrutar de un análisis completo de la GeForce RTTX 4090 en MuyComputer, así que estad atentos para no perdéroslo. Con todo, os recuerdo que NVIDIA ya compartió algunos datos de rendimiento de la GeForce RTX 4090, y parte de sus especificaciones, que incluimos justo debajo de estas líneas.