SSID o nombre de red y conexión a Internet: ¿es buena idea tenerlo no visible?

El SSID o nombre de red es uno de los conceptos de redes que más dudas genera entre los usuarios, especialmente entre aquellos con menos conocimientos y menos experiencia. Desde una perspectiva básica, se trata como hemos dicho del nombre que se utiliza para identificar nuestra red Wi-Fi, y nos permite diferenciarla de las demás cuando hacemos una búsqueda de redes en una zona determinada.

De esa manera, en el momento en el que hagas una búsqueda para conectarte a tu red esta te aparecerá identificada con el nombre que esta tenga. Ese nombre de red se asocia también a la contraseña que hayas utilizado, lo que significa que para conectarte deben coincidir ambos elementos. Al tener el nombre de red visible no necesitas introducir este, solo tendrás que elegirlo y teclear la contraseña, sin más.

Desde luego es la manera más cómoda de conectarse a una red, y representa un valor claro en aquellos espacios en los que suele haber una afluencia constante de personas, pero debemos tener en cuenta que esto reducirá la seguridad de nuestra red, y lo hará de una manera considerable. El motivo es muy sencillo, tener el nombre de red visible elimina una capa de seguridad natural que podría reforzar la protección de nuestra red Wi-Fi.

Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si tenemos el nombre de red visible un atacante podría identificar la red y lanzar ataques constantes para intentar conectarse partiendo del método de prueba y error (introducir contraseñas comunes sin parar hasta que acierte). Por contra, si no tuviéramos el nombre de red visible ese atacante primero tendría que descubrir el nombre de la red para poder lanzar ataques, y deberá saber también la contraseña.

Ocultar el nombre de red añade una capa de seguridad a nuestra conexión Wi-Fi muy valiosa en la mayoría de los casos, sobre todo si vivimos en comunidades de vecinos, ya que esto puede facilitar el descubrimiento de contraseñas y de redes por asociación, a poco que tengamos trato con ellos. Como ya os he contado en ocasiones anteriores, yo mismo sufrí la intrusión de un vecino en mi red hace ya unos años.

Entonces, ¿es buena idea tener el SSID desactivado porque mejora la seguridad?

En la mayoría de los casos sí, así es. Con todo, es importante tener en cuenta que este método no es perfecto, ya que por desgracia existen herramientas y aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar para ver redes ocultas, algo que ha reducido considerablemente el valor que ofrece la desactivación del nombre de red como medida de seguridad.

No obstante, no todo el mundo sabe que existen estas herramientas, y tampoco es que su uso resulte realmente asequible para aquellos que no tienen unos conocimientos mínimos. En general, yo prefiero tenerlo desactivado porque al final representa un valor claro frente a la mayoría de posibles intrusos, que tienen conocimientos más limitados.

En aquellos entornos en los que hay un gran trasiego de gente, o si recibimos muchas visitas y con frecuencia, sí que puede ser más incómodo porque si queremos compartir el Wi-Fi estas tendrán que introducir el nombre de red de forma manual. En estos casos lo más recomendable es recurrir a una red Wi-Fi para invitados.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!