Si la solidez de una apuesta de una compañía por un desarrollo de futuro se mide en la inversión económica realizada, es indiscutible que para Meta el Metaverso es todavía más importante de lo que sus presentaciones y declaraciones ya dan a entender. Recientemente hemos visto avances en este sentido, desde el lanzamiento de las sorprendentes pero arriesgadas Meta Quest Pro, hasta una actualización muy esperada, gracias a la cual los avatares por fin contarán con piernas. ¿La acogida? Sigue siendo un tanto fría, desde los propios empleados de la compañía hasta el CEO de Apple, que no es la primera vez que se expresa en este sentido, las expectativas siguen, a día de hoy, por debajo de los planes de la compañía.

Esta situación puede mejorar, y una muestra clara de ello es la colaboración, recientemente anunciada, por la que Microsoft se suma al proyecto del Metaverso. Si más tecnológicas deciden sumarse a esta plataforma (no contemos con Apple en cualquier caso, pues sin duda optarán por su propio ecosistema, probablemente cerrado y exclusivo), crecerán sustancialmente sus posibilidades de crecer en interés para los usuarios. No obstante, no podemos obviar que el interés generado, en general, por la realidad virtual, nunca ha llegado a despegar, pese a los sucesivos intentos por parte de las empresas involucradas.

Ahora bien, como decía al principio, quien ha puesto toda la carne en el asador es, obviamente, Meta, pues se trata de su plan de futuro, si bien parece que no es un plan tan trasparente como debería. Y es que, según podemos leer en Yahoo! Finance, Meta ya habría invertido 15.000 millones de dólares en el Metaverso. Una apuesta que, como decía, parece claramente decidida, pero que cojea en un punto importante, y es que parece ser que los accionistas de la compañía no saben en qué se están realizando dichas inversiones, algo que según dicha publicación, está sembrando cierta preocupación entre los mismos.

El grueso de dichas inversiones se ha producido en Reality Labs, la compañía creada por Meta para el desarrollo del Metaverso, a lo que no hay nada que objetar, pero la falta de trasparencia se convierte en un problema mayor al tener en cuenta el volumen de las inversiones, sumado a la situación, todavía embrionaria, de la plataforma.

«El problema es que gastan el dinero, pero la transparencia con los inversores ha sido un desastre«, afirma Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities, que agregó “Esta sigue siendo una apuesta arriesgada por parte de Zuckerberg y el equipo porque, por ahora, están apostando dinero en el futuro mientras continúan teniendo obstáculos masivos en su negocio principal”. Una acusación aún peor, pues pone el foco en que el interés en el Metaverso podría haber distraído a los directivos del resto de áreas de negocio de la compañía.