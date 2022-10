Meta Quest Pro, nubes y claros

Que la apuesta de Meta por la realidad virtual es más que decidida no lo puede negar nadie, y el último ejemplo de ello lo encontramos con el Meta Quest Pro, el nuevo visor presentado por la compañía en el evento Meta Connect 2022 que se está celebrando actualmente. Un dispositivo que, al revisar sus especificaciones (y especialmente al ver su precio) nos deja claro que nos encontramos frente a un top de gama. Pero claro, con la duda de si existe demanda para topes de gama en este mercado.

El precedente de este dispositivo lo encontramos en las informaciones sobre Project Cambria y como ya esperábamos, con estas Meta Quest Pro nos encontramos frente a un salto generacional indiscutible, al punto de que comparar este visor con la otra propuesta de Meta, Oculus Quest 2, es como comparar, en términos de rendimiento (y hago este matiz para que nadie se ofenda), un Dacia con un Ferrari (repito, con todo mi respeto a ambas marcas, hablando exclusivamente en términos de rendimiento y siendo consciente de que mi perfil socioeconómico me acerca más a la marca rumana que a la italiana).

Lo primero que destaca de estas Meta Quest Pro son sus dos pantallas Mini-LED, cada una con una resolución FullHD (1.920 x 1.080) con una tasa de refresco que puede alcanzar los 90 hercios y que, según Meta, pueden superar en un destacable 75% al contraste que proporcionan las pantallas de las Oculus Quest 2. Pero no es solo lo que muestran, también está lo que observan, y es que integran nada menos que cuatro cámaras a color en el exterior del dispositivo, cuya función es capturar y mostrar el espacio fuera del visor a los usuarios durante su uso. Ya hemos visto una versión menor de esta tecnología con cámaras en blanco y negro, pero en este caso Meta ha querido elevar el nivel en este sentido. Según los datos facilitados por Meta, encontraremos un 37% más de píxeles por pulgada, así como una gama de colores 1,3 veces más amplia que las de las Meta Quest 2.

Al explorar su interior, vemos que estas Meta Quest Pro están motorizadas por un SoC Qualcomm Snapdragon XR2+, un integrado presentado por Qualcomm a finales de 2019 y que, poco después, supimos que sería el motor del proyecto de visor de realidad virtual de Qualcomm. Posteriormente lo hemos visto en las VR Vive Pro 2 5K y Vive Focus 3 y, de manera mucho más reciente, en el kit de VR Pico 4. Además, claro, de las Quest 2. Se acompaña de 12 gigabytes de RAM LPDDR5 RAM y 256 gigabytes de almacenamiento, por lo que parece que el rendimiento estará a la altura de lo que cabe esperar de un dispositivo como este.

La autonomía es, sin duda, uno de sus puntos débiles, y es que Meta la cifra entre 60 y 90 minutos, si bien es cierto que para sesiones de uso más prolongadas, recuerda que las Meta Quest Pro también pueden ser empleadas mientras están conectadas a la alimentación. Algo que se antoja imprescindible frente al planteamiento de emplearlas como herramienta de trabajo diario, y que según el CTO de Meta, Andrew Bosworth, «Con el tiempo, creemos que su Quest podría ser el único monitor que realmente necesitará«.

El kit completo se compone de los siguientes elementos:

Gafas Meta Quest Pro.

2 controladores Meta Quest Touch Pro.

Base de carga.

Adaptador de corriente USB-C.

Cable de carga de los controladores.

Cable de carga de las gafas.

2 puntas de lápiz.

2 bloqueadores de luz (izquierdo y derecho).

Abrazadera para cable.

Funda protectora.

Gamuza limpiadora.

2 correas para las muñecas.

Así, es indudable que nos encontramos ante un kit bastante completo, en el que destacan (además del visor, claro) los dos controladores Meta Quest Touch Pro. Cada uno de ellos está equipado con tres cámaras y un SoC Snapdragon 662 y con respuesta háptica, capaces de proporcionar un alcance de movimiento completo, de 360 grados.

El mayor pero, sin duda, lo encontramos en su precio. Es cierto que hablamos, como indicaba al principio, de un dispositivo de gama alta (probablemente en la línea del esperado visor de realidad virtual de Apple), pero aún así, tengo mis dudas sobre la demanda que pueda existir, a día de hoy, de un visor de realidad virtual con un precio de 1.799,99 euros. Sí, has leído bien. Eso sí, si estás entre la reducida audiencia objetiva, la buena noticia es que ya lo puedes reservar en la tienda online de Meta.