Nuestros lectores hablan: ¿se ha estancado demasiado el desarrollo de videojuegos?

Desde hace años vengo notando un estancamiento cada vez más profundo en el desarrollo de videojuegos, y no solo desde el punto de vista técnico, también a nivel jugable y narrativo. Todo esto me ha hecho volver, cada vez más, a disfrutar de títulos retro que jugué hace muchos años, y me ha dejado en una situación de pequeño agotamiento que solo han roto algunos títulos muy concretos en diferentes momentos, como la primera entrega de The Division, Cyberpunk 2077, Shenmue III y Fallout 4.

Los desarrollos de videojuegos siguen anclados mayoritariamente en el concepto de sandbox pasillero con misiones repetitivas que nos llevan al hartazgo, y que al final acaban produciendo una linealidad que es difícil romper salvo que se dote al juego de algo especialmente atractivo, como una ambientación única (The Division), un apartado técnico sublime (Cyberpunk 2077), una historia y una jugabilidad de primera (Shuenmue III) o un enfoque más abierto centrado en la exploración y cargado de sorpresas por descubrir (Fallout 4).

Al analizar la GeForce RTX 4090 no he podido evitar volver a preocuparme por esta situación, y es que el software no está avanzando al nivel del hardware, y esto al final va a acabar siendo un problema muy grave. Que una tarjeta gráfica como esta tenga cuellos de botella a nivel CPU incluso en resoluciones 4K dependiendo del juego utilizado es un claro síntoma de esto, y es un ejemplo obvio de que los desarrolladores tienen una cuenta pendiente.

No es la primera vez que ocurre esto, de hecho ha sido algo bastante recurrente en los últimos años. Sin ir más lejos recuerdo que Battlefield 2042 sufría también un cuello de botella enorme con una GeForce RTX 3080 Ti, incluso en configuraciones 1440p y con trazado de rayos al máximo, y lo mismo ocurre con Halo Infinite.

Los videojuegos que disfrutamos en PC se desarrollan partiendo de la base de las consolas que marcan la base mínima, esto es un hecho, y es lo que ha generado esos cuellos de botella. Es un tema que ya os he comentado en muchas ocasiones, y que nuestros lectores habituales conocen a la perfección. Ahora que hemos empezado a iniciar la transición a PS5 y Xbox Series X-S el aprovechamiento de CPUs de seis núcleos y doce hilos empieza a ser una realidad, aunque todavía queda mucho margen de mejora.

Ahora que ha llegado al mercado la GeForce RTX 4090, y que tanto PS5 como Xbox Series X ya están dando signos claros de agotamiento, no puedo evitar preocuparme por lo que nos espera a los usuarios de PC en los próximos años, y por el impacto que va a tener ese estancamiento de los videojuegos en el aprovechamiento del hardware, ya que no es algo que se limite a las soluciones más punteras, sino que está afectando incluso a niveles que antaño nos habrían parecido inimaginables.

Veremos cómo evoluciona la situación, pero tengo claro que deberían volver los desarrollos exclusivos de juegos para PC que realmente aprovechen el potencial de esta plataforma. Sé que para las desarrolladoras no es rentable, y que hay muchos intereses que influyen en este tema que hacen que al final se eviten las mejoras importantes en juegos de PC por no dejar mal a las consolas, ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, pero es el único camino viable para vencer ese estancamiento.

Ahora os toca a vosotros, ¿os preocupa que se haya estancado el desarrollo de videojuegos y que las consolas sigan marcando el ritmo de forma absoluta? Nos leemos en los comentarios.