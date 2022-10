Quizás ahora, con el auge del uso del móvil y la aparición de mil y una aplicaciones de notas, apuntes, recordatorios y demás, los viejos marcadores hayan pasado a un segundo plano, cuando no han, simplemente, desaparecido de los intereses y herramientas de muchos usuarios. Y, sin embargo, son muchos también los que los siguen utilizando por su utilidad y conveniencia. Lo cual no significa, claro, que no necesiten una buena actualización.

Es lo que han hecho en cierto modo navegadores como Opera o Vivaldi con sus marcadores visuales primero o, más tarde y con más afán de innovación, el mismo Opera con sus Pinboards o Microsoft Edge con sus Colecciones. Pero los marcadores, el concepto cuando menos, puede dar mucho más de sí, tal y como parecen estar dispuestos a demostrar los desarrolladores de… sorpresa, Chrome. Sorpresa, porque le ha costado al navegador de Google reaccionar ante la competencia, bien apoltronado en su mayoría absoluta.

De una par de años a esta parte, sin embargo, el otrora navegador web milimalista por antonomasia, ha comenzado a sumar características de las que otorgan un valor añadido al resto de alternativas, por ejemplo con los grupos de pestañas, con el panel lateral… y con los marcadores, área en la que se lleva trabajando desde hace tiempo con el objetivo de implementar cambios ambiciosos a nivel práctico, pero que está costando que lleguen.

Un fugaz vistazo a los «Power Bookmarks» de Chrome

Vaya por delante que esto de los Power Bookmarks es un término acuñado por el sitio Chrome Unboxed que se corresponde con un nombre en clave del desarrollo. No tiene por qué terminar trasladándose al navegador como tal. En todo caso, ahí van un par de los cambios destinados a dar esa vuelta de tuerca a los marcadores de Chrome y, esperemos, del resto de navegadores.

Grupos de pestañas a marcadores

Hablábamos de los grupos de pestañas y una novedad que lleva tiempo en el horno, pero que no termina de desplegarse en la versión estable del navegador, es la opción de poder guardar los grupos de pestañas… como marcadores, sí, facilitando su reapertura con un solo clic.

Si te apetece probarla, puedes activarla por tu cuenta a través de las opciones avanzadas de Chrome («chrome://flags/#tab-groups-save»). Una vez activada, verás que aparece una nueva opción en el menú contextual de los grupos de pestañas con la que guardarlos en la barra de marcadores.

Eso sí, ten en cuenta que la función no está lista y, entre otros errores, cuando cierres el navegador perderás el marcador. Pero ya está más cerca de hacerse realidad.

Compras y marcadores

Otra función realmente interesante con respecto a los «Power Bookmarks» de Chrome es la relacionada con las compras, ya que integrará su propio espacio en el panel lateral y, además, los convertirá en una suerte de marcadores inteligentes con alertas de precios, esto es, que te avisen cuando un producto que añadiste ha bajado de precio. De notificaciones no se dice nada, pero… Una imagen vale más que mil palabras:

No obstante, esta función de compras parece estar más verde que la anterior, luego tardará más en llegar al común de los usuarios de Chrome. Tampoco se sabe si los «Power Bookmarks» serán un todo y se estrenarán como tal, o irán apareciendo por tandas, que es lo más probable. Sea como fuere… a Microsoft Edge le va a salir competencia en este sentido.

Son apenas un par de novedades que llegarán a los marcadores de Chrome en las próximas fechas, pero hay más, algunas más sutiles, a modo de integración con otros aspectos del navegador e incluso de servicios de Google como el de las Colecciones que proporciona su buscador. Interesante, cuando menos.