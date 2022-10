La polémica de Bayonetta 3 nos deja lecciones muy valiosas y una dosis de dura realidad

El pasado fin de semana Hellena Taylor rompió su silencio y explicó por qué no había puesto su voz a Bayonetta 3. En un principio Platinum Games nos hizo creer que todo se debía a problemas de agenda, pero esto era mentira, la ausencia de Taylor se debió importantes discrepancias con la remuneración que el estudio le ofreció por prestar de nuevo su voz a la conocida bruja de Umbra.

Es un tema tan simple que se puede resumir en un párrafo, según Hellena Taylor desde Platinum Games le ofrecieron 4.000 dólares por todo el doblaje de Bayonetta 3, una cifra que a ella le pareció un insulto teniendo en cuenta su formación y su profesionalidad, y también porque la franquicia ha generado alrededor de 450 millones de dólares, según la dobladora.

Taylor intentó negociar con Hideki Kamiya, presidente de Platinum Games, pero al final no hubo suerte y todo terminó con Jennifer Hale haciéndose con el trabajo de doblaje de Bayonetta 3. Ella es la nueva voz de la protagonista, pero la polémica que ha generado todo eso no solo no se ha resuelto, si no que nos ha dado una importante dosis de realidad y una serie de lecciones muy importantes.

Quiero centrarme precisamente en esos aspectos, en la dosis de realidad y las lecciones que nos ha dado el caso Taylor-Bayonetta, porque al final creo que es lo más importante de todo esto, y en lo que menos han profundizado los medios que han dado las últimas informaciones, ya que solo se han quedado en la superficie del asunto.

Bayonetta 3 y la importancia de valorarte como profesional

Es una de las claves más importantes de todo esto, y aplaudo a Hellena Taylor por ello, por valorarse como profesional y por atreverse a levantar la voz destapando una clara injusticia aún a sabiendas de que podía meterse en problemas por un NDA que le había sido impuesto.

Durante los últimos años es un tema que se ha convertido en un mal demasiado habitual. Tendemos a infravalorar nuestra profesionalidad, nuestras capacidades y nuestro trabajo porque creemos que hay muchas personas que pueden reemplazarnos, y que si no pasamos por el aro y aceptamos ofertas nimias vendrá otra persona a hacerlo y nos quedaremos sin nada.

El caso Taylor es todo un ejemplo de ello, y de todo lo que está mal en este mundillo. Por desgracia se ha cumplido todo lo que dijimos en el párrafo anterior, ya que Taylor ha perdido el papel de Bayonetta 3 por valorarse como profesional, y Hale la ha sustituido sin pensárselo dos veces. ¿Está mal lo que ha hecho Hale? En sentido estricto no, pero esto es un problema para todos los profesionales que llevan años luchando por conseguir que se les valore como es debido, y es algo que otros compañeros de profesión de Taylor han destacado en numerosos tweets de apoyo.

Que Taylor haya recibido tanto apoyo, y que tantos compañeros de profesión hayan reconocido que están muy mal pagados, son cosas que dicen mucho a favor de la voz de Bayonetta, y nos ayuda a entender la profunda indignación que esta sintió cuando Platinum Games se negó a ofrecerle una retribución más acorde al éxito de la franquicia, y a las capacidades de esta actriz.

De esta dosis de realidad podemos sacar lecciones importantes. La primera es que nos encontramos en un punto en el que muchas empresas no saben valorar el talento como es debido, y al final solo ven los números que a ellos les cuadran, y que les interesan. En segundo lugar tenemos el tema de la feroz competencia que existe a nivel profesional, y que esta al final es contraproducente porque les impide conseguir sus objetivos a la hora de mejorar cosas tan importantes como la retribución y las condiciones de sus contratos. Es el clásico si tú no lo haces por este dinero, otro lo hará, y así es.

En tercer lugar tenemos otra lección importante, y es que parece que a algunos hasta les molesta que Taylor se haya valorado como profesional, ya que esta actriz también ha recibido críticas negativas por haberse expuesto públicamente. Qué puedo decir, me parece muy triste. Si todos nos valorásemos como es debido y no aceptásemos condiciones ni retribuciones «insultantes» el mundo sería un lugar mejor, y acabaríamos con esa especie de cultura del «esclavismo pagado» que se ha impuesto en algunos sectores profesionales.