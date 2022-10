Xbox Series S es un problema para algunos desarrolladores que quieren «quitarla de enmedio»

En mi humilde opinión Xbox Series S ha sido todo un acierto por parte de Microsoft, y de hecho también se ha convertido en un pilar clave para la democratización de la generación actual de consolas. Esto no admite discusión, porque desde hace un par de años ha sido la única que realmente ha tenido un buen nivel de stock, y que se ha podido comprar incluso por debajo de su precio recomendado sin ningún problema.

Si hablamos de su hardware sí, es cierto que está claramente por debajo de PS5, pero teniendo en cuenta su precio ofrece un valor fantástico, al fin y al cabo estamos hablando de una consola que podemos comprar ahora mismo por 279 euros y que incluye, por ese dinero, una CPU Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, 10 GB de memoria unificada, una GPU RDNA 2 con 1.280 shaders y un SSD de 512 GB a 2,4 GB/s. Esa configuración es, en general, más que suficiente para jugar con garantías en 1080p con calidades gráficas altas, o para jugar en 1440p reduciendo calidad y fluidez.

El caso es que, a pesar de todo lo que hemos dicho y de su papel como impulsora de la generación actual, Xbox Series S no gusta a algunos desarrolladores. Hace unos días Rocksteady calificó de «patata» a esta consola, y dijo que es la culpable de que Gotham Knights no tenga diferentes opciones gráficas en consolas. Lee Devonald, artista técnico de personajes en Rocksteady, fue el responsable de esos tweets, y la polémica que generó fue tal que al final decidió borrarlos.

Creo que Devonald se pasó de frenada e intentó culpar a Xbox Series S de un trabajo mal hecho por parte de Rocksteady, porque no tiene sentido decir que esa consola les ha impedido integrar al menos un modo de juego adicional funcionando a menor resolución para mejorar la fluidez. No puede ser tan complicado, y viendo el desastre que se marcaron con Batman Arkham Knight en PC y lo mal que va Gotham Knights en compatibles tengo clarísimo que solo han querido echar balones fuera, y que simplemente no han hecho bien su trabajo.

Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Xbox Series S no gusta a algunos desarrolladores. Es algo que ya habíamos confirmado en ocasiones anteriores, pero Ian Maclure, un artista de efectos especiales en Bossa Studios, ha ido más allá y ha dicho que la situación ha llegado a un punto tal que ciertos estudios están intentando que Microsoft elimine el requisito de tener que lanzar un juego en Xbox Series X y Series S.

¿Qué supondría esto para los usuarios? Pues muy sencillo, que si Microsoft acepta los desarrolladores ya no tendrían la obligación de lanzar en un juego en Xbox Series S y Series X, podrían lanzarlo solo en Xbox Series X y dejar abandonada a Xbox Series S. Con esto en mente, creo que podemos estar seguros de que Microsoft no va a dar su brazo a torcer, ya que sería como lanzar piedras contra su propio tejado. Con todo, el gigante de Redmond está introduciendo optimizaciones en dicha consola para ponerles las cosas un poco mas fáciles a los desarrolladores.