A dos días de la emisión del último capítulo de la primera temporada de La Casa del Dragón, HBO denuncia su filtración en Internet. Y no, no parece ninguna estratagema publicitario, aunque en otras ocasiones lo hay aparecido, básicamente porque la serie no lo necesita.

En efecto, el estreno de La Casa del Dragón a finales del pasado agosto en HBO Max no solo fue todo un pelotazo, sino que la serie ha ido en un in crescendo de fascinación para propios y extraños, que veían en la misma un burdo intento de seguir explotando el éxito cosechado con Juegos de tronos.

Y, las cosas como son, la motivación detrás de la producción es más que evidente. Sin embargo, el resultado está lejos de ser burdo. Quienes disfrutaron de Juego de tronos, incluso aquellos que se plantaron frente a dos temporadas finales que dilapidaron el consenso acumulado durante los años de emisión previos y que encumbraron a la adaptación televisiva de George R. R. Martin al olimpo de las series, han otorgado.

Eses es, al menos, el sentir generalizado, tal y como corroboran la ‘metavaloraciones’ que se pueden encontrar en los principales servicios en línea: en Metacritic la media es de un 69 para crítica y un 5,1 para el público, siendo el sitio donde peor se la valora; pero en Rotten Tomatoes la nota media sube hasta el 85 y 84 por ciento para crítica y público, respectivamente; y en IMDb la puntuación media de la serie es de nada menos que 8,6, según más de 197.000 usuarios.

No parece a simple vista que La Casa del Dragón haya dado el campanazo mediático de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, pero si obviamos el tirón de la obra de Tolkien y la millonada que se ha dejado Amazon promocionando la serie, la aceptación de la primera en detrimento -en detrimento, sí- de la segunda se percibe en cada foro de Internet al que uno se asome.

Todo esto tiene, por supuesto, su eco en la piratería que ha acechado cada capítulo de la serie hasta el momento y que ha alcanzado su punto álgido con la filtración que nos ocupa y que HBO ha calificado como «decepcionante», ya que entienden «esta acción ilegal ha interrumpido la experiencia visual para los fieles seguidores del programa», al tiempo que advierten estar «monitoreando y sacando progresivamente estas copias de Internet».

HBO se equivoca. Primero, porque esa filtración (con subtítulos en hebreo, ojo) no va a afectar a «los fieles seguidores del programa», quienes se supone están pagando -o gorroneando- HBO Max. Y, segundo, porque La Casa del Dragón es la serie más pirateada de 2022… muy por encima de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Mañana en Estados Unidos y pasado mañana en España se podrá ver el desenlace de su primera temporada.