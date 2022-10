Apple adoptará el USB Type-C en la Unión Europea a regañadientes

El establecimiento en la Unión Europea del USB Type-C como interfaz única para recargar las baterías de los dispositivos ha sido interpretado por muchos como un palo del ente comunitario a Apple, y parece que la compañía ha reaccionado en ese sentido después de que Greg Joswiak, jefe de marketing del gigante de Cupertino, haya dejado aparentemente en evidencia que cumplirán con la ley a regañadientes.

Ante preguntas formuladas en la conferencia Tech Live del medio The Wall Street Journal, Greg Joswiak, acompañado de Craig Federighi, ha respondido que “obviamente tendremos que cumplir, no tenemos otra opción”. Además de eso, Joswiak también ha expresado que desde Apple creen “que habría sido mejor para el medio ambiente y mejor para nuestros clientes que un gobierno no fuera tan prescriptivo”.

Todos los demás usan “USB-A o USB-C y usted elige el cable que sea apropiado para su dispositivo. Eso permitió que más de mil millones de personas tuvieran ese conector (Ligthning) y pudieran usar lo que ya tenían y no verse interrumpidos y causar un montón de desechos electrónicos”. Esto ha sido interpretado por más de uno como una denuncia de que la imposición del USB Type-C generará desperdicios electrónicos.

Otras respuestas de Greg Joswiak fueron que “los europeos son los que dictan el tiempo para los clientes europeos” y ha recordado, según sus palabras, que la ley de la Unión Europea ha establecido que todos los smartphones, tablets y otros productos electrónicos recargables deberán usar USB Type-C para “otoño de 2024”. Además, ha comentado que los cargadores que permiten cambiar el cable ya estaban contribuyendo a la estandarización.

Viendo las respuestas de Joswiak ante The Wall Street Journal, es obvio que Apple debería ser en este sentido más autocrítica en lugar de mostrar frustración, porque para empezar el incumplimiento de los estándares por su parte es un factor que contribuye a generar desperdicios debido a la falta de compatibilidad e interoperabilidad entre componentes y marcas. Aquí también entra en juego el debate de si los dispositivos electrónicos deberían o no traer cargador, más viendo que el USB ha hecho que uno pueda usar, por ejemplo, un cargador rápido de Motorola con un smartphone Xiaomi (caso de este servidor, que usa el cargador de un Moto G7 Power para su actual Poco X3 Pro).

Apple, viendo que el USB podía acabar impuesto, ha ido moviendo fichas para adoptarlo como interfaz para el iPhone, pero se ve que la imposición por parte de la Unión Europea no le ha sentado muy bien. Por otro lado, resulta curioso ver que a la compañía, al menos en apariencia, no parece molestarle tanto que China le exija la retirada de las VPN para cumplir con unas normas contrarias a los derechos humanos y sin garantías jurídicas.