GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, análisis: democratizando la plataforma AM5

Cuando se produjo el lanzamiento de los Ryzen 7000 tuvimos la oportunidad de analizar la GIGABYTE AORUS Master X670E, una placa base de gama alta que se ha convertido en uno de los grandes estandartes de la compañía taiwanesa. Hoy vamos a compartir con vosotros un análisis de la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, un modelo de gama media que llega al mercado con un objetivo muy claro, democratizar y facilitar el acceso a la plataforma AM5.

Para conseguirlo, GIGABYTE ha optado por equilibrar tres grandes claves: prestaciones, calidad de construcción y precio. La GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es, sin ningún tipo de duda, una placa base diseñada para aquellos que tienen un presupuesto ajustado y que desean dar el salto a los Ryzen 7000, pero que no quieren tener que hacer sacrificios importantes debido a su presupuesto.

Cuando hablamos de placas base hay muchas maneras de reducir costes. Las más habituales se centran en la simplificación del diseño, la reducción de la calidad de materiales y en la eliminación de características opcionales que normalmente son lo más interesante de la nueva generación. Por suerte, la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX no ha hecho ningún sacrificio importante en esos frentes.

Esta placa base mantiene una estética muy cuidada en todos los sentidos, goza de una calidad de construcción que no tiene nada que envidiar a los modelos de gama alta y nos permitirá disfrutar del estándar PCIe Gen5. Interesante, ¿verdad? Sus credenciales son excelentes, eso no admite discusión, pero todo lo que os hemos contado es solo la punta del iceberg. Todavía tenemos por delante un extenso análisis, así que poneos cómodos que os vamos a contar qué puede dar de sí la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, y qué valor ofrece.

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX: análisis externo

Ya os he adelantado que la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es una placa base de gama media, aunque tanto por calidad de construcción como por diseño y prestaciones está un escalón por encima de lo que viene siendo habitual encontrar en dicha gama. Esto es muy positivo, y es algo que se deja notar desde el momento en el que la sacamos de la caja.

La GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es también un modelo pensado para gaming, y por tanto está preparada para mover sin problemas cualquier componente de última generación y de alto rendimiento. Nada más sacarla de la caja esto queda muy claro, ya que nos encontramos con un sistema de refrigeración pasiva muy completo que cubre tanto el VRM como el chipset y las ranuras M.2, donde podremos instalar unidades SSD de alto rendimiento.

El conjunto de disipación pasiva que utiliza la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es toda una garantía, ya que implica que los componentes podrán desarrollar todo su potencial sin que el calor sea un problema. La combinación de colores que ha utilizado el gigante taiwanés en esta placa también me ha gustado, y es que la elegancia del negro con toques de gris plateado consigue un efecto elegante y atractivo que encaja en cualquier espacio, y que queda bien con cualquier montaje.

En la parte de la derecha podemos ver con más detalle el sistema de refrigeración pasiva que cubre el chipset, y que se extiende a las ranuras M.2, como anticipamos. También se aprecian claramente cuatro conectores SATA III a 6 Gbps, la pila CMOS y los pines dedicados a la conectividad del chasis (botón de encendido, LEDs, botón de reset…).

Subimos un poco y llegamos a la mitad superior de la placa, donde tenemos el botón multifunción que nos permite resetear, cambiar la iluminación RGB e iniciar el modo seguro. Encima está el conector ATX de 24 pines, y a la izquierda del mismo tenemos cuatro ranuras DIMM para memoria DDR5. La GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX admite un máximo de 128 GB de DDR5, que podemos configurar tanto en single (64 bits) como en dual channel (bus de 128 bits). Es compatible con los perfiles AMD EXPO, y nos permite utilizar módulos con una velocidad máxima de 6.666 MHz.

Es importante tener en cuenta que la propia AMD recomienda utilizar memoria DDR5 a 6.000 MHz con sus procesadores Ryzen 7000, lo que significa que la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX nos permitirá aprovechar al máximo esta nueva generación de CPUs, y que gracias a los perfiles AMD EXPO podremos overclockear la memoria con un simple clic. También es compatible con perfiles Intel XMP.

Encima de las ranuras DIMM tenemos los conectores para ventiladores CPU (también se conectan ahí las bombas de los kits de refrigeración líquida), y un poco más a la izquierda nos encontramos con el socket LGA1178. Podemos utilizar los sistemas de refrigeración para socket AM4 sin ningún tipo de problema, aunque es importante que tengáis en cuenta que cada sistema de refrigeración tiene sus particularidades a nivel de montaje y de sujeción.

Por ejemplo, el kit AIO de refrigeración líquida de Corsair que hemos utilizado emplea sus propios tornillos elevadores, así que tenemos que retirar las piezas de plástico negras que trae preinstaladas la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX para instalar estos. En cualquier caso, el proceso es muy sencillo y no tiene ningún misterio, y podéis estar totalmente tranquilos, vuestro sistema de refrigeración AM4 funcionará sin problemas.

En la zona que rodea el socket de la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX tenemos un cuidado sistema de refrigeración pasiva que cubre por completo un VRM digital de 14+2+1 fases gemelas a 70 amperios. Para garantizar un contacto perfecto y una rápida transferencia de calor GIGABYTE ha utilizado una tubería de calor de 6 mm y almohadillas térmicas de 7 W/mk.

Todo esto representa una garantía total de que podremos utilizar cualquier procesador con la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, incluido el potente Ryzen 9 7950X, sin que tengamos el más mínimo problema con las temperaturas del sistema de alimentación, ni siquiera cuando este trabaje a plena carga durante largos periodos de tiempo. También podemos ver que justo detrás del VRM se encuentran dos conectores de alimentación adicional, uno de 8 pines y otro de 4 pines.

Bajamos ahora a la parte central de la placa base y nos encontramos con una ranura M.2 justo debajo del socket. Esta viene con un sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard III de GIGABYTE, y es compatible con el estándar PCIe Gen5 x4, lo que quiere decir que podremos utilizar un SSD de nueva generación y que este podrá trabajar a pleno rendimiento sin que el calor afecte a su desempeño, ya que estará debidamente refrigerado.

Seguimos bajando y vemos la ranura PCIe Gen4 x16, que está reforzada con el diseño Ultra Durable Armor de GIGABYTE. Es un detalle muy importante, sobre todo ahora que estamos viendo diseños de tarjetas gráficas cada vez más grandes y más pesados. Esa «armadura» le proporciona una mayor resistencia y solidez estructural. Buen trabajo por parte de GIGABYTE, ya que además ha incluido la interfaz PCIe EZ-Latch, que facilita enormemente la liberación de la tarjeta gráfica.

Llegamos al centro de la placa y tenemos una tapa que actúa como protección y como sistema de refrigeración pasiva, ya que bajo él encontramos dos ranuras más de tipo M.2 donde podremos instalar unidades SSD PCIe de alto rendimiento. Ambos utilizan el estándar PCIe Gen4 x4 y emplean el sistema de retención M.2 EZ-Latch, que evita tener que utilizar un destornillador y nos hace la vida un poco más fácil.

En la parte final de la placa base tenemos otras dos ranuras PCIe 3.0 que trabajan en modo x1, y debajo de estas se encuentra el clásico abanico de conectores de pines para accesorios. Justo en la esquina tenemos cuatro condensadores Nichicon y vemos el chip de sonido Realtek ALC897, que nos permitirá disfrutar de una configuración 7.1 sin ningún problema.

Nos vamos ahora al lateral para repasar al detalle las conexiones que integra la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX. Empezamos de izquierda a derecha, y vemos el botón dedicado a Q-Flash Plus, una función muy útil que nos permite actualizar la placa base sin necesidad de tener una CPU instalada. Debajo de esta tenemos los conectores para la antena de ganancia Wi-Fi incluida, y es que esta placa base viene con una solución de red AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M), lo que significa que ofrece conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

La GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX trae una salida HDMI 2.1 y una DisplayPort 1.4, tiene cuatro conectores USB 2.0 Type-A, siete conectores USB 3.2 Type-A (los de color rojo son Gen2, los azules Gen1), un puerto USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (10 Gbps), un conector Ethernet 2,5 GbE Realtek y dispone de tres jack de 3,5 mm de entrada y salida.

GIGABYTE ha utilizado un PCB de 8 capas de cobre con el doble de cada material en cada una de ellas, un detalle que se traduce en una mayor rigidez estructural, y que confirma que la compañía no ha escatimado a la hora de diseñar la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX. En la imagen adjunta podemos ver también las almohadillas térmicas presentes en cada una de las zonas de refrigeración pasiva para unidades SSD M.2.

Especificaciones de la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX

Placa base gaming de gama media en formato ATX (305 mm x 244 mm).

Socket LGA1178 y plataforma AM5.

Compatible con procesadores Ryzen 7000.

VRM digital de 14+1+1 fases gemelas y 70 amperios.

PCB de ocho capas de cobre con el doble de dicho material.

Construcción Ultra Durable con sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard III de alto rendimiento en el chipset, el VRM y las ranuras M.2 para unidades SSD.

Chipset AMD B650.

Cuatro DIMMs para memoria DDR5 a un máximo de 6.666 MHz en doble canal. Soporta hasta 128 GB y es compatible con perfiles AMD EXPO e Intel XMP.

Conectores de imagen: salida HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4.

Conectores USB en la parte trasera: cuatro conectores USB 2.0 Type-A, siete conectores USB 3.2 Type-A (los de color rojo son Gen2, los azules Gen1) y un puerto USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (10 Gbps).

Tres conectores jack de 3,5 mm.

Conexión Ethernet LAN 2,5 GbE (Realtek).

Conectividad Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E con dos tomas para instalar la antena de ganancia incluida.

Sonido integrado RealTek ALC897 compatible con altavoces 7.1.

Ranura PCIe Gen4 x16 reforzada con Ultra Durable Armor y dos ranuras adicionales PCIe3 x1.

Conector principal M.2 PCIe Gen5 x4 y dos conectores M.2 adicionales PCIe Gen4 x4.

Cuatro puertos SATA III.

Tecnología Q-Flash Plus y botón dedicado en el panel I/O trasero, que nos permite actualizar la BIOS sin tener una CPU montada.

Precio: 334,90 euros.

En la imagen adjunta podemos ver un diagrama que resumen a la perfección todas las claves de esta placa base, ya que incluye conectores, estándares y tecnologías soportadas.

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX: rendimiento y experiencia de uso

Como os hemos adelantado anteriormente, esta placa utiliza el formato ATX, así que para su instalación tenemos que colocar los alzadores en los espacios correspondientes. Una vez hecho posicionamos la placa base encima de estos haciendo que coincidan con las aperturas de la placa para los tornillos de retención y procedemos a atornillar.

Ya os lo he dicho en ocasiones anteriores, pero os lo recuerdo una vez más. Si vais a hacer un montaje abierto, como por ejemplo en un banco de pruebas, no es necesario que montéis todos los componentes que podáis antes de atornillar la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX al chasis, ya que podréis trabajar con comodidad. Sin embargo, si la vais a montar en un chasis cerrado os recomiendo montar la CPU, las unidades SSD PCIe, la memoria RAM y anclar el sistema de refrigeración al socket antes de atornillar la placa porque os resultará más cómodo hacerlo fuera.

Para montar el sistema de refrigeración tuve que seguir los mismos pasos que con la GIGABYTE AORUS Master X670E, es decir, retiré los retenedores de plástico que vienen atornillados, coloqué los alzadores del sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite LCD, situé los enganches de que van en la cabeza de la bomba coincidiendo con cada alzador y atornillé las sujeciones. Fue muy sencillo.

En este análisis he utilizado el Ryzen 9 7950X porque he querido poner a prueba la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX con el procesador más exigente de la serie Ryzen 7000, y el resultado ha sido fantástico como veremos a continuación. La memoria RAM que elegí fueron las Corsair Vengeance RGB DDR5 AMD EXPO a 6 GHz con latencias CL30, y una fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro de 1.000 vatios.

Antes de hablar de los resultados vamos a echar un vistazo a la BIOS que trae la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX, ya que este es uno de los elementos más importantes de cualquier placa base. Como podemos ver en la galería de imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas, tenemos la interfaz clásica que hemos visto en otros modelos AORUS de GIGABYTE, y esto es positivo, ya que se mantienen la interfaz simplificada y la interfaz avanzada, y todas las opciones de configuración que esperamos encontrar en una placa base gaming.

La lista de opciones de configuración que ofrece la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX a nivel de BIOS es muy amplia, pero entre las más importantes podemos destacar la activación de la tecnología ResizableBAR, el sistema Smart Fan 6, las funciones de overclock manual y personalización del PBO (Precision Boost Overdrive), así como otros ajustes relacionados con los límites de energía y la activación de perfiles AMD EXPO con un simple clic.

La experiencia de uso fue perfecta, no tuve ningún problema de estabilidad con la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX y el perfil AMD EXPO de la memoria Corsair Vengeance RGB DDR5 a 6 GHz con latencias CL30 funcionó a la primera y con un simple clic, es decir, tal y como debería.

Los resultados de rendimiento que arrojó esta placa con un Ryzen 9 7950X en Cinebench R23 fueron ligeramente inferiores a los que obtuve en su momento con la placa GIGABYTE AORUS Master X670E, algo que tiene una explicación, y es que el modo turbo automático es más agresivo y escala un poco mejor con dicha placa base. He podido confirmarlo haciendo un seguimiento del escalado de las frecuencias de trabajo del procesador.

En cualquier caso, la diferencia en multihilo es mínima, y el Ryzen 9 7950X es capaz de ofrecer un gran rendimiento sobre la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX cuando ejecutamos juegos exigentes. Utilicé en mis pruebas una GeForce RTX 4090 y os puedo confirmar que todo fue sobre ruedas. Os dejo los resultados de Cyberpunk 2077 para que os hagáis una idea, y para que podáis comparar con los resultados que obtuve con la AORUS Master X670E.

En cuanto a las temperaturas de trabajo, el VRM de la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX se mantuvo en todo momento dentro de unos valores óptimos, como podemos ver en la imagen adjunta, y es que 53 grados es una cifra muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un Ryzen 9 7950X funcionando a plena carga de forma sostenida.

Notas finales: un valor sólido por menos de 340 euros

La GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es una placa base que posiciona directamente en la gama media, y podemos considerarla, sin duda, como una de las mejores opciones que podemos encontrar en su segmento por su buena relación precio-prestaciones y por su calidad de acabados. Tiene una estética muy cuidada que aúna a la perfección un diseño gaming con una combinación de colores elegante y discreta, y su calidad de construcción está por encima de la media (dentro de su gama).

El VRM que integra la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX es capaz de mover sin problemas al Ryzen 9 7950X, y el sistema de refrigeración pasiva hace un trabajo tan bueno que las temperaturas se mantienen en valores ideales. La estabilidad del equipo es plena en todo momento. Ni siquiera con una carga de trabajo del 100% mantenida durante 30 minutos (Cinebench R23 en multihilo) registré el más mínimo error o irregularidad. Es cierto que el Ryzen 9 7950X se mantuvo en 95 grados, pero como ya sabemos esto es totalmente normal.

GIGABYTE ha puesto especial cuidado en la alimentación y la refrigeración de la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX. Esto se deja notar en todo momento y marca una diferencia sustancial, tanto en materia de estabilidad como de compatibilidad y de soporte. También merecen una mención especial otros detalles menores que mejoran la experiencia de uso, como por ejemplo el conector PCIe EZ-Latch Plus y los conectores M.2 EZ-Latch.

Por otro lado, los perfiles AMD EXPO funcionan a la perfección, y la integración de conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 representa un importante valor añadido. No podemos olvidarnos, además, de que esta placa dispone de una ranura M.2 compatible con el estándar PCIe Gen5 x4, lo que significa que nos permitirá utilizar unidades de almacenamiento de nueva generación, y que con sus otras dos ranuras M.2 ofrece grandes posibilidades de ampliación.

Si buscas una placa base con socket AM5 a la última, bien diseñada y construida pero no puedes permitirte mirar a la gama alta tranquilo, la GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX cumplirá sin problemas con todas tus exigencias, y por un precio bastante razonable. Una opción a tener muy en cuenta.