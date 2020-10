El Corsair Katar Pro Wireless se presenta como un auténtico peso ligero que apunta directamente al mercado de gama media. Este ratón inalámbrico apuesta por una línea clásica, tiene una ergonomía optimizada para conseguir un agarre de tipo garra perfecto y adopta un acabado sobrio, elegante y discreto.

En líneas generales me ha recordado bastante al Corsair Harpoon RGB Wireless, un ratón con alma de navaja suiza que tiene muchas cosas en común con este Corsair Katar Pro Wireless, aunque también presenta diferencias importantes que convierten al segundo en una opción más seria y, por tanto, más adecuada para usuarios que quieran unificar ocio y trabajo.

Ese enfoque más serio se deja notar no solo en la línea del ratón, sino también en su discreto sistema de iluminación LED RGB. El Corsair Katar Pro Wireless solo cuenta con una zona que dispone de dicho tipo de iluminación, situada justo debajo en la sección central que separa los botones de clic derecho y clic izquierdo, y diseñada para trabajar como sistema de información.

Gracias a ese sistema de iluminación podemos visualizar, por ejemplo, si estamos utilizando el modo rendimiento (color rosado) o el modo de ahorro de energía (color amarillo), y también nos permitirá identificar el nivel de la batería (verde = 100%-51%, amarillo = 50%-31% y rojo = 30%-0%), el tipo de conexión que utilizamos (Wi-Fi o Bluetooth) y la configuración de DPI.

Gracias a Corsair España hemos recibido una unidad del Corsair Katar Pro Wireless antes de su lanzamiento oficial, que ha tenido lugar hoy mismo. Esto nos ha permitido probarlo durante cinco días y hoy, por fin, estamos listos para contaros nuestras impresiones. Poneos cómodos que, como de costumbre, hay mucho que leer.

Corsair Katar Pro Wireless: primer vistazo

Como anticipamos estamos ante un ratón muy ligero y compacto, cuya ergonomía lo convierte en una excelente opción para aquellos usuarios que utilicen una sujeción de tipo garra o de tipo dedos. En mi caso utilizo un agarre de tipo palma, pero ya os adelanto que no he tenido ningún problema a la hora de utilizar el Corsair Katar Pro Wireless, más, allá de un pequeño periodo de adaptación.

Su ligereza y la sobriedad de su diseño han sido las dos cosas que más me llamaron la atención nada más sacarlo de la caja, pero la verdad es que su terminación simétrica tampoco se queda atrás. Le da un toque muy atractivo, y lo convierte en una solución viable para usuarios diestros y zurdos.

A pesar de su reducido tamaño y de su mínimo peso, las sensaciones que transmite el Corsair Katar Pro Wireless al tacto son muy buenas. Es un ratón robusto, con un acabado firme y una terminación en plástico con un toque rugoso en los laterales, clave, esto último, para garantizar un buen agarre incluso tras largas sesiones de uso.

El Corsair Katar Pro Wireless es un ratón inalámbrico que recurre a una pila de tipo AA en lugar de optar por una batería integrada. Es un planteamiento interesante que tiene, obviamente, un lado positivo, y es que al prescindir de la batería interna se reduce el peso y se elimina un coste considerable, lo que ayuda a mantener un precio de venta más contenido.

Según la ficha técnica del Corsair Katar Pro Wireless podemos conseguir una autonomía de hasta 135 horas con una sola pila AA. Este dato es un valor máximo estimado al utiliza el modo de ahorro de energía, lo que significa que si utilizamos una configuración de alto rendimiento la autonomía bajará de forma notable.

Lo ideal para acompañar a un ratón como el Corsair Katar Pro Wireless es contar con un kit de pilas recargables, pero en cualquier caso no tienes nada de lo que preocuparte, porque gracias al indicador LED RGB integrado siempre serás consciente del nivel de autonomía que le queda al ratón.

Para utilizarlo de forma inalámbrica tenemos dos opciones, podemos utilizar el adaptador incluido para conectarnos a través de la banda de 2,4 GHz y disfrutar de la tecnología SlipStream de Corsair, que ofrece un consumo energético mínimo y un tiempo de respuesta inferior a un milisegundo, o podemos conectarnos por Bluetooth 4.2 LE. En este caso, la latencia sería de 7,5 milisegundos.

Ya tenemos una visión general bastante precisa de lo que ofrece el Corsair Katar Pro Wireless, pero antes de entrar a contaros nuestra experiencia vamos a completarla con un listado que recoge sus especificaciones más importantes:

Ratón inalámbrico, compacto y ligero.

Diseño simétrico ambidiestro, ideal para agarres de tipo dedos y garra.

Acabado sobrio y elegante.

Indicador LED RGB personalizable que puede mostrar notificaciones a través de diferentes colores.

Construido en plástico, con base de teflón para un deslizamiento perfecto.

Conectividad SlipStream (2,4 GHz) con un tiempo inferior a 1 ms, o Bluetooth 4.2 LE con un tiempo de respuesta de 7,5 ms.

Sensor óptico PixArt PMW3325 de alta precisión capaz de alcanzar un máximo de 10.000 DPI (configurable).

Seis botones programables a través de iCUE.

Integración total en iCUE, lo que nos permite personalizar los botones, crear macros y regular al sensibilidad del ratón.

Memoria para perfiles con nuestras configuraciones favoritas.

Hasta 135 horas de autonomía con una única pila AA.

Medidas: 115,8 x 64,2 x 37,8 mm.

Peso: 96 gramos.

Tiene dos años garantía.

Precio: 49,99 euros.

Corsair Katar Pro Wireless: nuestra experiencia

El proceso de instalación y de configuración del Corsair Katar Pro Wireless es muy sencillo. Lo primero que debemos tener claro es cómo queremos utilizarlo, es decir, si vamos a conectarlo a través de Bluetooth o si vamos a recurrir al adaptador incluido para conectarlo a través de la banda de 2,4 GHz y aprovechar las ventajas de la tecnología SlipStream de Corsair.

Para conectarlo de forma inalámbrica, lo primero que tenemos que hacer es insertar una pila de tipo AA. Es muy fácil retiramos la tapa superior, situada justo debajo de los botones de clic izquierdo y clic derecho, introducimos la pila con el polo negativo hacia dentro, retiramos el adaptador USB para conectarnos vía SlipStream y cerramos. Si queremos conectarnos por Bluetooth no necesitaremos dicho adaptador. En la base del ratón desplazamos el interruptor hacia «2,4 GHz» o hacia «Bluetooth», según el tipo de conexión que queramos establecer.

Si no tenemos instalado iCUE debemos descargarlo desde la web oficial de Corsair. La descarga es totalmente gratuita, y junto al proceso de instalación no nos llevará más de unos minutos. Una vez que se complete la instalación, el Corsair Katar Pro Wireless nos aparecerá identificado en la pantalla de inicio de iCUE. Haciendo clic en él, podremos acceder a una sección donde tendremos la oportunidad de crear macros y acciones, personalizar la iluminación y ajustar los DPI (de 200 a 10.000).

En la parte superior encontraremos otra sección llamada «configuración», donde podremos ver otros aspectos importantes, como por ejemplo el nivel de carga de la batería y la versión del firmware, y también podremos ajustar la frecuencia de muestreo y el modo del ratón (rendimiento o bajo consumo).

Como comenté al principio, podemos utilizar el Corsair Katar Pro Wireless sin problema tanto bajo Bluetooth como mediante el adaptador SlipStream en la banda de 2,4 GHz. Esto le confiere una gran versatilidad y una compatibilidad total, y además representa un valor importante, ya que ambos modos ofrecen un buen rendimiento y una elevada autonomía.

He probado el Corsair Katar Pro Wireless durante un total de cinco días en tres grandes niveles:

Juegos actuales.

Trabajo habitual.

Navegación web y redes sociales.

El Corsair Katar Pro Wireless dispone de dos modos predeterminados, el modo rendimiento, recomendado para juegos, principalmente, y el modo de ahorro de energía, recomendado para trabajo, navegación web y redes sociales.

Cuando activamos el modo rendimiento el Corsair Katar Pro Wireless desarrolla todo su potencial, ya que trabaja a una frecuencia de muestreo de 1.000 Hz y no entra en modo reposo hasta que no queda inactivo durante dos minutos continuados. Por contra, el modo de ahorro de energía baja la tasa de muestreo a 125 Hz y entra en modo reposo tras diez segundos de inactividad. Podemos personalizar estos valores a través de iCUE.

El modo de ahorro de energía es una excelente opción para trabajar, sobre todo cuando tenemos que combinar ciclos cortos o medios de escritura con otros más largos de búsqueda de información utilizando el ratón. También es la mejor opción a la hora de reproducir contenidos multimedia. Por contra, si vamos a jugar debemos olvidarnos de este modo.

Para las pruebas en juegos me he centrado en DOOM Eternal, uno de mis favoritos para probar ratones por la acción frenética que presenta; League of Legends, el MOBA por excelencia y un juego donde un buen ratón puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso; y en Diablo III, otro título que depende enormemente del ratón.

Estoy muy acostumbrado al agarre que ofrece mi Corsair Nightsword RGB, y también a sus medidas y a su peso, así que tuve que superar un pequeño periodo de adaptación con el Corsair Katar Pro Wireless. Nada importante, ya que cuando utilizo un ratón más pequeño y ligero simplemente recurro a un agarre más centrado en los dedos y listo, en unos minutos «funciono» con total normalidad.

En líneas generales mi experiencia ha sido muy buena. El Corsair Katar Pro Wireless ha sido capaz de ofrecer una precisión excelente en los tres juegos que he utilizado, los tiempos de respuesta fueron perfectos en todo momento y pude ejecutar todas las acciones que tenía en mente en el momento preciso sin importar lo frenética que se tornase la acción. Sobresaliente.

La respuesta del ratón con el perfil de ahorro de energía cumple sin problemas. En cuanto a la autonomía, debo decir que ha superado mis expectativas, ya que esperaba un resultado inferior al que he obtenido durante estos cinco días de uso intensivo. Con un uso mixto, es decir, trabajo con el modo de ahorro de energía con medias diarias de 10 horas y gaming con el modo rendimiento en medias de 3 horas diarias, no llegué a agotar la primera pila que instalé.

Notas finales: un ratón clásico, pero versátil

El Corsair Katar Pro Wireless tiene un perfil clásico muy marcado, tanto por diseño como por calidad de acabados, y desde luego encaja a la perfección con la sobriedad de su terminación en color negro. Su discreto sistema de iluminación LED RGB tiene una utilidad importante, ya que funciona como sistema de notificaciones.

La ergonomía del Corsair Katar Pro Wireless es sobresaliente, incluso aunque no utilices un agarre de tipo garra o de tipo dedos disfrutarás de una comodidad total y no tendrás que preocuparte por el periodo de adaptación, ya que este es mínimo. Te lo dice alguien que, como has leído en el análisis, está acostumbrado a un agarre de tipo palma y a utilizar ratones más grandes.

El rendimiento del Corsair Katar Pro Wireless ha sido muy bueno, tanto en juegos como en un entorno de trabajo tradicional, y no he llegado a agotar la pila a pesar del uso intensivo que le he dado durante estos cinco días, un resultado muy positivo que encaja perfectamente con la estimación de batería máxima de 135 horas. Tened en cuenta que en mi día a día he combinado el modo de bajo consumo con el modo de alto rendimiento, y que utilizar únicamente el modo de alto rendimiento reducirá la autonomía máxima.

Lo tengo claro, el Corsair Katar Pro Wireless es un ratón que ofrece un excelente nivel de prestaciones en todos sus modos, una comodidad total y una gran versatilidad, ya que podemos utilizarlo de forma inalámbrica en dos configuraciones distintas. Recomendado, tanto si tienes pensado utilizarlo con un PC de escritorio o si quieres llevarlo contigo junto a tu portátil.