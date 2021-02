La compañía estadounidense ha ampliado su catálogo de alfombrillas para gaming con la Corsair MM700 RGB Extended, un modelo muy interesante que combina una discreta base en color negro con una iluminación LED RGB de alta calidad.

Aunque no lo parezca, el mundo de las alfombrillas tiene un punto fascinante. Recuerdo que, hace mucho tiempo, tanto que puede que muchos de los que me estáis leyendo ni siquiera hubieseis nacido todavía, la alfombrilla era algo a lo que le prestábamos muy poca atención. Solíamos utilizar modelos duros, acabados en plástico y con una calidad bastante pobre. Se ensuciaban con facilidad, y la experiencia de uso era, en la mayoría de los casos, un auténtico horror.

Con el paso del tiempo empezamos a ser cada vez más conscientes de la importancia que tenía este accesorio, la calidad de las alfombrillas para consumo general fue mejorando, y los modelos fabricados en tela se popularizaron tanto que se convirtieron en el «estándar» del sector. Obviamente se siguieron comercializando alfombrillas fabricadas con otros materiales, pero no eran nada recomendables.

La calidad de las alfombrillas vivió una importante evolución, pero también ha cambiado enormemente el papel que estas juegan a día de hoy. Ya no son un simple accesorio sobre el que deslizar el ratón, se han convertido en una parte más de nuestro PC, en una extensión del mismo tanto en términos de diseño como de prestaciones.

Por ejemplo, un modelo de alta calidad y de gran tamaño, como la Corsair MM500 3XL, nos permitirá colocar todo nuestro mundo en una alfombrilla. Por contra, un modelo como la Corsair MM350 Extended XL, nos brindará una superficie de alta calidad, ideal para juegos competitivos, y nos ofrecerá todo el espacio que necesitamos para colocar nuestro teclado y el ratón.

La alfombrilla se integra con el diseño y el enfoque de nuestro PC, pero también ofrece una serie de ventajas importantes que justifican, por sí solas, la utilización de dicho accesorio. Estas son las más relevantes:

Nos brindan una superficie de trabajo más cómoda, especialmente en el caso de los modelos XL.

Mejoran el deslizamiento, la precisión y las interacciones con el ratón.

Reducen la acumulación de suciedad bajo el ratón, y sobre otros periféricos, y también eliminan el efecto de desgaste que tendría mover el ratón directamente sobre una superficie de madera.

Si utilizamos un modelo XL y colocamos el teclado, la alfombrilla tendrá un efecto de amortiguación frente a las pulsaciones que hagamos al teclear, y reduciremos la acumulación de suciedad en la base.

En general, la Corsair MM700 RGB Extended es todo un ejemplo de a dónde nos ha llevado esa evolución que han vivido las alfombrillas, tanto a nivel de diseño y de calidad de acabados, como de prestaciones, y se perfila, como vamos a ver en este análisis, como una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente en su rango de precios.

Antes de entrar a explicaros sus claves, y a contaros nuestra experiencia de uso, queremos agradecer a Corsair España que nos haya enviado una unidad de la Corsair MM700 RGB Extended, ya que sin ellos este análisis no habría sido posible. Ahora, sí, poneos cómodos que arrancamos.

Corsair MM700 RGB Extended: primer vistazo

La Corsair MM700 RGB Extended es una alfombrilla que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama alta, tanto por calidad de construcción como por su excelente sistema de iluminación LED RGB, dividido en tres grandes zonas y totalmente personalizable a través de iCUE.

Corsair ha cuidado al máximo el empaquetado de este modelo, ya que viene perfectamente enrollado en un cilindro de cartón para evitar cualquier tipo de deformación producida por una mala manipulación durante su transporte. Nada más sacarla de la caja, nos damos cuenta de que las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y su calidad se deja notar desde el momento en el que la dejamos caer sobre la mesa.

He probado muchas alfombrillas a lo largo de mi vida, tantas que podría «empapelar» con ellas las paredes de mi casa, y tengo claro que el primer momento clave para valorar una alfombrilla se produce cuando la extendemos sobre la mesa donde vayamos a utilizarla. Los modelos de baja calidad suelen presentar pliegues y deformidades que, normalmente, son imposibles de resolver. Esto puede arruinar por completo la estética de la alfombrilla, y además puede tener un impacto considerable en nuestra experiencia de uso.

Con la Corsair MM700 RGB Extended no tenemos ese problema, ya que queda perfectamente extendida, sin pliegues y sin ningún tipo de deformidad. Teniendo en cuenta que este modelo viene con iluminación LED RGB, esa uniformidad a la hora de quedar extendida sobre la mesa adquiere todavía mayor importancia desde el punto de vista estético, ya que la iluminación realzará cualquier deformidad.

La superficie de la Corsair MM700 RGB Extended está fabricada en tela de alta calidad, y está optimizada para reducir la fricción y mejorar el deslizamiento de cualquier ratón de alto rendimiento. Esto se traduce en una mayor precisión a la hora de mover el ratón, lo que representa, sin duda, una ventaja importante en nuestros juegos favoritos. Si miramos la base de la Corsair MM700 RGB Extended, nos encontramos con un acabado en goma texturizada antideslizante que mantiene la alfombrilla en su sitio.

Por lo que respecta al tamaño, la Corsair MM700 RGB Extended es un modelo que podríamos considerar como XL, ya que tiene unas medidas de 93 cm x 40 cm y 4 mm de grosor, lo que significa que ofrece espacio suficiente para colocar sobre ella un teclado y un ratón sin ningún tipo de problema. Incluso con ambos periféricos sobre ella, nos acaba sobrando espacio.

Para activar la iluminación LED RGB, tenemos que conectarla a un puerto USB Type-A. No tiene misterio, solo debemos conectar el USB Type-C al concentrador de puertos de la alfombrilla, y el USB Type-A a nuestro PC. Una vez hecho, la iluminación se activará, y podremos personalizarla a través de un botón integrado, que alterna entre ocho perfiles predefinidos, o a través de iCUE, donde podremos crear nuestros propios perfiles. El concentrador cuenta con dos puertos USB Type-A para conectar otros periféricos.

Corsair MM700 RGB Extended: especificaciones

Alfombrilla gaming terminada en tela, con base de goma antideslizante.

Superficie optimizada para reducir la fricción y mejorar el desplazamiento del ratón.

Sistema de iluminación LED RGB de tres zonas, personalizable a través de iCUE.

Ocho perfiles de iluminación LED RGB predefinidos, entre los que podemos alternar pulsando un botón.

Tamaño XL: mide 93 cm x 40 cm. Ofrece espacio para colocar, sin problemas, un ratón y un teclado.

Concentrador de puertos con dos conectores USB Type-A y un USB Type-C para alimentación.

Tiene 4 mm de grosor, lo que significa que es capaz de disimular las irregularidades y las incomodidades de casi cualquier escritorio.

Funcionamiento «plug and play», conectar y disfrutar.

Precio: 69,99 euros.

Corsair MM700 RGB Extended: nuestra experiencia

La instalación de la Corsair MM700 RGB Extended no tiene ningún misterio. Tras sacarla de la caja y extenderla sobre una superficie plana de madera, pude comprobar que la caída fue perfecta desde el primer momento, ya que no presentaba elevaciones, deformaciones ni anomalías que tuviéramos que «disimular» colocando peso en las zonas afectadas. Todo un síntoma de que estamos ante una alfombrilla de calidad.

Para utilizar la iluminación LED RGB solo tenemos que conectar la alfombrilla por USB a nuestro PC y listo, podremos acceder a un total de 8 perfiles preconfigurados, entre los que podremos alternar fácilmente pulsando un botón que se encuentra situado en el concentrador USB. Si queremos crear perfiles personalizados y sacarle el máximo partido, deberemos descargar la herramienta iCUE, que tiene un bajo consumo de recursos y es totalmente gratuita.

A través de iCUE accederemos a una interfaz sencilla e intuitiva que nos permitirá configurar diferentes perfiles y opciones de iluminación. También podremos crear nuestros propios perfiles sin esfuerzo. Como podéis ver en la galería adjunta, no tiene ninguna complicación.

Haciendo un análisis físico de la Corsair MM700 RGB Extended, debo decir que me gusta mucho el tacto suave y liso de la superficie. La parte posterior, donde se encuentra una capa de goma texturizada, consigue un agarre perfecto, y los bordes, donde se integra el sistema de iluminación LED RGB, están perfectamente cosidos, y quedan totalmente lisos.

Por lo que respecta al diseño, me gusta el tono negro dominante de la alfombrilla, ya que le permite encajar en cualquier escritorio, y genera un excelente contraste con el sistema de iluminación LED RGB. En la parte inferior izquierda aparece la marca «Corsair», y en el concentrador USB se sitúa el logotipo, que se ilumina en función de los ajustes que hayamos configurado.

He probado la Corsair MM700 RGB Extended durante varios días con juegos muy diversos, aunque me he centrado especialmente en títulos de acción frenética y en juegos competitivos, como DOOM Eternal, League of Legends y Destiny 2, y la experiencia ha sido fantástica. El deslizamiento del ratón, un Corsair Nightsword RGB, fue perfecto en todo momento, no experimenté saltos ni acelerones o movimientos bruscos, y todas mis acciones se reflejaron siempre en pantalla con una precisión absoluta.

En cuanto al cuidado y al mantenimiento de la alfombrilla, no tenemos que hacer nada especial, aunque por razones evidentes no podemos meterla en la lavadora. En mi caso, siempre suelo utilizar un poco de amoníaco diluido en agua caliente. No queda el más mínimo olor, y la suciedad acumulada se va sin esfuerzo.

Notas finales: una alfombrilla casi perfecta

La Corsair MM700 RGB Extended ha colmado todas mis expectativas. Su calidad de construcción es sobresaliente, algo muy importante ya que hablamos de un modelo que tiene un precio elevado, y se deja notar desde el momento en el que la sacamos de la caja. Esa caída plana que vemos nada más extenderla sobre la mesa deja claro que estamos ante una alfombrilla de primer nivel, y su diseño no se queda atrás.

El acabado en color negro me ha parecido todo un acierto, ya que como dije anteriormente, es un color que encaja en cualquier escritorio, y con cualquier configuración. La Corsair MM700 RGB Extended es muy fácil de instalar y de configurar, tiene un sistema de iluminación LED RGB de alta calidad regulable en brillo y totalmente personalizable, y cuenta además con un concentrador USB que puede sernos muy útil, ya que permite conectar hasta dos periféricos.

Mi experiencia de uso con la Corsair MM700 RGB Extended ha sido, como os dije, perfecta. Cuando jugamos a títulos como DOOM Eternal en dificultad «pesadilla», la fluidez del deslizamiento del ratón sobre la alfombrilla puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte (virtualmente hablando), y lo mismo aplica al modo PVP de Destiny 2, donde encajar tiros en la cabeza con mi cañón de mano favorito requiere de una gran precisión. En League of Legends mi personaje favorito es Lee Sin, así que también necesito de un deslizamiento perfecto y de una gran precisión, algo que la Corsair MM700 RGB Extended me ha ofrecido en todo momento.

Si buscas una alfombrilla de gran tamaño y alta calidad, con un diseño elegante y discreto, iluminación LED RGB personalizable y un deslizamiento perfecto, no lo dudes, la Corsair MM700 RGB Extended es una de las mejores opciones del mercado.