DLSS suma nuevos títulos compatibles

Sí, lo sé, es posible que te estés preguntando a qué versión de DLSS me refiero. Y es que, con la llegada de las GeForce RTX 40, debutó también DLSS 3, una espectacular evolución del sistema de super reescalado de NVIDIA. Si quieres más información sobre la profundidad tecnológica de DLSS 3, y de la razón por la que supone un enorme salto cualitativo, te recomiendo esta publicación de mi compañero Isidro, en la que analiza sus tripas y disipa todas las dudas que puedas tener al respecto.

Así, como decía, es posible que te estés preguntando a qué versión me refiero, si a DLSS 2 o a DLSS 3, y la respuesta, y buena noticia, es que en realidad me refiero a ambas. Y es que debemos recordar que la nueva versión es exclusiva de la serie RTX 40. Esto, claro, hizo que surgieran algunas sospechas de si NVIDIA dejaría de lado las versiones anteriores, pese a que la compañía afirmó que no sería así. Pero ahora ya no son solo palabras, también son pruebas de ello, para tranquilidad y alegría de muchos.

Y es que, de nuevo coincidiendo con un GeForce NOW Thrusday, NVIDIA nos anuncia la ampliación de soporte de nada menos que nueve juegos, cuatro de ellos con DLSS 3, y otros cinco con DLSS 2. De este modo, ningún usuario de tarjetas RTX (sean 20, 30 o 40) se queda sin mejoras en este sentido.

Estos son los cuatro títulos que recibirán compatibilidad, a lo largo de noviembre, con DLSS 3:

F1 22: con la actualización ya disponible, multiplica su rendimiento por 2,5.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch recibirá una actualización el 7 de noviembre que doblará su rendimiento.

Microsoft Flight Simulator ya ofrece compatibilidad con DLSS 3 en fase beta, y llegará de forma oficial el 11 de noviembre, junto a la actualización 11 y la nueva Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed, que celebrará su lanzamiento el 15 de noviembre y multiplicará por dos su tasa de cuadros por segundo.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que estará disponible a partir del 18 de noviembre.

Por su parte, estos son los cinco que sumarán compatibilidad con DLSS 2:

Sackboy: Una aventura a lo grande, ya está disponible y mejora su rendimiento 2,5 veces.

PGA TOUR 2K23 ya puede adquirirse y mejora su rendimiento un 70%.

Crossout: Supercharged ya ofrece DLSS 2 a través de su última actualización.

WRC Generations – The FIA WRC Official Game, que llegará el 3 de noviembre.

The Chant, con lanzamiento programado para el 3 de noviembre.

Como puedes comprobar, la variedad es más que evidente, y las mejoras de rendimiento proporcionada son más que destacables.

