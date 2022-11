AMD baja el precio de los Ryzen 5000 para limpiar stock

La llegada de los Ryzen 7000, y el lanzamiento de los Intel Core Gen13, ha generado una importante competencia en el sector CPU de consumo general, una realidad que al final ha llevado a AMD a bajar el precio de los Ryzen 5000, aunque no lo ha hecho por igual en todos los mercados, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que el mercado más favorecido en este sentido ha sido el estadounidense.

En la web oficial de AMD en Estados Unidos podemos ver que el precio de los Ryzen 5000 ha bajado hasta en 250 dólares, dependiendo del modelo que queramos comprar. Los descuentos que ha aplicado AMD son enormes, y esto ha hecho que los Ryzen 5000 se conviertan en una opción muy interesante por su buen valor precio-prestaciones, y también porque el coste de su plataforma es claramente inferior al de la generación actual.

Vamos a ver el precio de los Ryzen 5000, antes y después de esas rebajas que ha aplicado AMD, para entender mejor por qué decimos que se han convertido en opciones muy interesantes.

Ryzen 9 5950X: costaba 799 dólares, y ha bajado a 549 dólares.

Ryzen 9 5900X: su precio era de 549 dólares, y ahora cuesta 349 dólares.

Ryzen 7 5800X3D: tenía un precio de 449 dólares, ahora se puede comprar por 329 dólares.

Ryzen 7 5800X: este chip costaba 449 dólares y ahora está disponible por 249 dólares.

Ryzen 5 5600X: un procesador que llegó al mercado por 299 dólares y ahora cuesta 159 dólares.

Es importante que tengáis en cuenta que los precios en Estados Unidos no incluyen impuestos, aunque es cierto que incluso con esto en mente los precios de los Ryzen 5000 son muy «apetecibles». Si miramos el mercado español vemos que también se han producido descuentos más o menos interesantes:

Ryzen 9 5950X: rebajado a 647,5 euros.

Ryzen 9 5900X: en oferta por 435 euros.

Ryzen 7 5800X3D: tiene un precio de 496,52 euros.

Ryzen 7 5800X: ha bajado a 295 euros.

Ryzen 7 5700X: está en oferta por 274,9 euros.

Ryzen 5 5600X: cuesta 199,89 euros.

Ryzen 5 5600: disponible por 154,89 euros.

Ryzen 5 5500: rebajado a 105 euros.

Es curioso que el Ryzen 7 5800X3D esté más caro que el Ryzen 9 5900X, ya que el primero tiene 8 núcleos y 16 hilos y el segundo 12 núcleos y 24 hilos. No hay duda de que el Ryzen 7 5800X3D rinde mejor en juegos gracias a su caché 3D, pero el Ryzen 9 5900X es un procesador más versátil y más potente que sirve tanto para jugar como para trabajar.

Por solo 105 euros el Ryzen 5 5500 es una opción muy interesante, sobre todo para dar una segunda vida a un equipo basado en la plataforma AM4 o para montar un PC económico pero potente. Tiene 6 núcleos y 12 hilos y utiliza la arquitectura Zen 3, pero dispone solo de 16 MB de caché L3, así que rinde menos que el Ryzen 5 5600.

Con los precios que tenemos ahora mismo en el sector, y con la reciente bajada que han experimentado los Ryzen 5000, no hay duda de que son una opción a tener muy en cuenta. No obstante, es importante que tengáis en cuenta que cabe la posibilidad de que los precios bajen todavía más cuando se produzca el lanzamiento de los Intel Core Gen13 serie con multiplicador bloqueado (serie no K).

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.