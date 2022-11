Netflix con publicidad, limitado también en compatibilidad

Falta justo una semana para el debut, en España, del esperado plan con publicidad de Netflix, que se convertirá en la opción más económica para acceder a los contenidos del plataforma. Bueno, en realidad a gran parte de los contenidos, pero no a su totalidad, pues debido a cuestiones de derechos, Netflix debe renegociar con los titulares de los de algunos de los contenidos de su catálogo (no con las producciones propias, claro) para que se autorice, de manera explícita, su emisión con inserciones publicitarias.

Con respecto al precio del plan, lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos, algunas personas opinan que la cuota de 5,49 euros mensuales justifica tanto la publicidad como las limitaciones del mismo. Pero también hay muchas personas que opinan que su precio debería ser bastante inferior para que merezca la pena. Así, habrá que esperar a que su despliegue se haya completado para empezar a valorar la acogida que tiene.

Como ya llevamos bastante tiempo anticipando, era sabido que la publicidad no iba a ser el único «contra» de este plan, cuyo principal pro, por no decir el único, es su precio, más reducido. Así, recordemos que sus características se equiparan al plan básico, es decir, el de 7,99 euros al mes, pero con las siguientes limitaciones adicionales:

Algunos contenidos (no los propios de Netflix) no estarán disponibles por restricciones de licencias, si bien Netflix afirma estar trabajando para solucionarlo.

No será posible descargar contenido para verlo offline.

La calidad máxima de imagen será compartida entre el plan de Netflix con publicidad y el plan básico, HD (720p).

No obstante, con su llegada a las primeras regiones en las que ya está disponible, los usuarios se han encontrado con una inesperada, y en algunos casos desagradable sorpresa, y es que el plan de Netflix con publicidad no es compatible con todos los dispositivos. Y, claro, cuando digo todos los dispositivos, me refiero a aquellos en los que sí que es posible ver su contenido con el resto de planes de la plataforma.

En respuesta al revuelo que se ha formado por esta limitación, Netflix ha publicado una página de soporte que, con el nombre «Netflix muestra el mensaje: ‘El plan Básico con anuncios no es compatible.«, muestra una lista de tipos de dispositivos, que desglosa cómo debemos actuar en cada uno de ellos frente a dicha incidencia.

En la mayoría de los casos, las recomendaciones se limitan a reiniciar el dispositivo y, si esto no funciona, a actualizar su sistema operativo. No obstante, la sorpresa nos la encontramos al ver las limitaciones que afectan a buena parte de los mismos. Son las siguientes:

Dispositivos con Android : el plan solo es compatible con dispositivos con Android 7 o posterior .

: el plan solo es compatible con dispositivos con . Dispositivos de Apple : el plan solo es compatible con iPad, iPhone y iPod touch con iOS 15 o posterior .

: el plan solo es compatible con iPad, iPhone y iPod touch con . Aplicación para Windows : el plan no es compatible .

: el plan . Chromecast : el plan solo es compatible con los modelos de Chromecast con Google TV , no con los modelos anteriores.

: el plan solo es compatible con los modelos de , no con los modelos anteriores. Apple TV : el plan no es compatible con Apple TV.

: el plan con Apple TV. PlayStation: el plan es compatible con PlayStation 4 y 5, pero no con PlayStation 3.

No sé tú, yo todavía estoy terminando de asimilar esto. Entiendo que hacer llegar aplicaciones actualizadas a sistemas operativos antiguos puede ser entre muy complicado e imposible, por lo que entiendo las limitaciones en el caso de Android y de PlayStation 3. El resto, sin embargo, me parece que son bastante más complicadas de entender y justificar. Especialmente, aunque hay algunas bastante sangrantes, es que ¡ni siquiera se han molestado en llegar a tiempo ¡con su propia app para Windows!

No cuesta imaginar que uno de los clientes potenciales del plan de Netflix con publicidad, es decir, la opción más barata de la plataforma, son precisamente los usuarios con un perfil económico más humilde, es decir, aquellos para los que tener que adquirir un nuevo dispositivo resulte más complicado. ¿No es un poco absurdo? Cabe esperar que, en las próximas semanas, Netflix sea capaz de extender el alcance de su plan con publicidad, pero desde luego, como debut, ha tropezado. Pero en fin, seamos buenos, y pensemos que mejor esto, que un debut mucho más pulido, pero en algún momento entre finales del año que viene y el siguiente, como planeaba la compañía hace solo unos meses.