Xbox Series X podría ofrecer modos gráficos de menor calidad para reducir el consumo

El consumo energético de la tecnología se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los consumidores, de hecho hace unos días nuestros lectores dejaron claro que dan prioridad a la eficiencia sobre la potencia bruta. Microsoft es consciente de esta realidad, y por eso está considerando la posibilidad de implementar nuevos modos gráficos de bajo consumo en Xbox Series X.

La información procede de una fuente oficial, concretamente de una encuesta realizada en el canal Insider de Xbox, donde se preguntó a los usuarios si están preocupados por las facturas de la luz, y si estarían dispuestos a reducir la calidad gráfica que ofrecen sus consolas para bajar el consumo eléctrico. Obviamente sería necesario asumir una serie de sacrificios importantes que, en teoría, se centrarían en:

Utilizar una resolución inferior. En el caso de Xbox Series X estaríamos hablando de bajar a 1440p o 1080p.

Reducir la tasa de fotogramas por segundo. En este caso nos moveríamos en valores de 30 o 40 FPS, y no en 60 FPS+.

Bajar el nivel de calidad gráfica y desactivar ajustes que sean muy exigentes, como por ejemplo el trazado de rayos.

Aunque todavía no hay nada confirmado, esta encuesta encaja perfectamente en la estrategia «verde» del gigante de Redmond, que lleva tiempo trabajando para reducir el impacto medioambiental de su actividad y para convertirse en una empresa «verde».

La introducción de esos modos gráficos de menor calidad para reducir el consumo de Xbox Series X no debería ser algo complicado para Microsoft, aunque todo dependerá de cómo se implemente y qué sacrificios impliquen, ya que al final podrían requerir de una colaboración adicional de los desarrolladores. Teniendo en cuenta que algunos están «fatigados» con el esfuerzo que les supone desarrollar para Xbox Series S, creo que la introducción de modos de bajo consumo que les den trabajo extra podría generar quejas bastante profundas.

Debo decir que, a título personal, esta idea me parece bastante acertada, y creo que sería todo un acierto por parte de Microsoft, aunque no creo que lo vaya a tener fácil para implementarla de forma plena en Xbox Series X (también podría llegar a Xbox Series S) por lo que implicaría a nivel de desarrollo, salvo que se limite a reducir la resolución de los juegos. También me parece curioso, ya que difuminaría un poco más la ya de por sí delgada línea que separa a las consolas del PC. Y a vosotros, ¿os parece una buena idea?