Ahora sí, despídete del aspecto «clásico» de Gmail

Que no se diga que Google no se lo ha tomado con calma, o no ha dado tiempo suficiente como para que todo aquel que lo quiera se acostumbre al «nuevo» Gmail. Por activa o por pasiva, y es que el último rediseño del servicio de correo electrónico del gigante de Internet se empezó a ver a principios de este 2022 al que tan poco le queda.

Poco después el grueso de los usuarios de Gmail ya podía aventurarse por cuenta propia en la nueva interfaz a través de las preferencias del servicio, y no fue hasta finales de junio cuando el despliegue del nuevo Gmail comenzó a darse la pasiva, esto es, la actualización automática por parte de Google. Sin embargo, todavía se podía volver atrás manualmente mediante las mismas opciones.

Pues bien, el cambiar se va a acabar en breve: dos semanas estima la compañía para que la nueva vista de Gmail reemplace definitivamente a la original, según los términos oficiales. O lo que es lo mismo, por redondear, cuando acabe noviembre, la nueva interfaz de Gmail basada en el estilo Material You será la predeterminada para todo el mundo, básicamente porque será la única disponible.

Lo cierto es que a pesar de las críticas, el cambio es es sutil y, si acaso, mejora la interfaz, simplificándola y reuniendo de una manera más ordenada elementos que podían saturar un poco la experiencia. Por supuesto, hablamos en todo momento del Gmail de la web, aunque el estilo visual viene heredado de lo visto en las últimas versiones de Android.

Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Así se ve el nuevo Gmail en comparación con el viejo (o con el anterior, porque no es el primer rediseño de Gmail; o con el actual, si es que todavía lo estás usando).

Como ves, casi todo está en su sitio: a la derecha los accesos de algunas aplicaciones y el panel lateral; al centro la lista de mensaje, que aunque en la imagen parece que apenas cambia, sí que lo hace y por ejemplo los archivos adjuntos ya no se distinguirán con el icono del clip junto a la fecha, sino debajo del asunto del mensaje, aunque esto dependerá de la densidad elegida; y a la izquierda… ahí es donde está la mayoría de los cambios.

El más destacado es la limpieza, ya que por defecto Gmail solo incluirá en la columna el botón de redactar, la lista de funciones básicas del correo y las etiquetas; y un pequeño panel a la izquierda del todo en el que se mostrarán accesos directos a otras aplicaciones de Google Workspace, como Google Chat o Meet, entre otras. Que veas o no ese panel dependerá de si usas alguna de esas aplicaciones.

Sea como fuere, guste más o guste menos, en un par de semanas ese será el aspecto y funciones de Gmail para todos los usuarios del servicio, que no son precisamente pocos: unos 1.800 millones se calculaba el pasado 2020.

En el siguiente vídeo puedes ver con más detalle en qué consisten los cambios que conforman el nuevo Gmail.