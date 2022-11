Twitter se aclara con los «verificados»… más o menos

Twitter sigue generando noticias y aunque la mayoría no pintan bien para la red social, quién sabe si todo este maremágnum de dimes y diretes de los que nos hacemos continuamente eco la prensa, es parte de la estrategia de Elon Musk para mantener en el candelero la conversación sobre la plataforma. Aunque, por otro lado era previsible: no se gastó el tipo 44.000 millones para dejarlo todo como estaba.

En lo referente a los verificados, ese símbolo que acompaña a muchos usuarios con muchos seguidores y que en teoría les otorga un estatus más elevado, por lo general, por tratarse de personalidades más o menos relevantes; ese símbolo que tanto debate ha generado en los últimos días a razón de los planes expuestos por Musk en torno al mismo… Todo parece llegar a buen puerto, o predisponerse a hacerlo.

Resumiendo la historia, Musk dio a entender que ese símbolo era una suerte de sello clasista al que solo algunos usuarios podían acceder… y lo cierto es que en parte ha sido así durante mucho tiempo. Sin ir más lejos, Twitter paralizó por mucho tiempo la dotación de las verificaciones por la cantidad de gente que las demandaba y por los problemas para asignarla correctamente, esto es, verificando que, en efecto, el poseedor de uno de estos símbolos es quien dice ser.

Tan apreciados eran las verificaciones que, según ha reconocido Musk, había empleados de Twitter que las vendían por su cuenta, al tiempo que rechazaban otorgárselas a determinado tipo de usuarios, por ejemplo aquellos de un perfil relevante relacionados con la derecha política estadounidense.

Total, que Musk prometió hacer tabla rasa y poner los verificados al alcance de todos los usuarios que estén dispuestos a pagar 8 dólares al mes, una suscripción que se ha comenzado a llamar Twitter Blue y que tiene otras ventajas, cual modo de servicio ‘premium’: la posibilidad de publicar audios y vídeos de mayor duración, prioridad en respuestas, menciones y búsquedas y ver la mitad de la publicidad corriente.

En otras palabras, la idea de Musk pasaba por convertir los verificados en una modalidad premium de Twitter que no ha gustado, porque el estar verificado tiene un sentido y porque muchos de los usuarios que lo están son personalidades muy conocidas en sus respectivos ámbitos que no van a pagar porque se les reconozco lo que ya son. Asimismo surgió el miedo de que comenzasen a pulular por la plataforma perfiles verificados haciéndose pasar por quienes no son.

El asunto es complicado, porque en Twitter son muchos los usuarios verificados que están detrás de un seudónimo -es decir, que no son nadie «real»- y, por lo que se venía contando, el propósito de este nueva verificación propuesta por Musk tenía como único objetivo hacer caja, devaluando el modelo a quien pague los 8 dólares de suscripción mensuales, por más que se incluyan otras ventajas.

Pero finalmente parece que no va a ser así, que el sentido común se ha impuesto y que una cosa será Twitter Blue, con sus símbolos de verificación que en realidad significarán que se trata de un usuario premium, y se mantendrán los verificados tradicionales, o al menos una variación de estos para las personalidades públicas que así lo requieran.

The new Twitter Blue does not include ID verification – it’s an opt-in, paid subscription that offers a blue checkmark and access to select features. We’ll continue to experiment with ways to differentiate between account types.

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022