Two Point Campus, análisis para Nintendo Switch

Hace poco el estudio Two Point presentó una nueva edición de sus videojuegos de gestión, en este caso un Campus Universitario donde gestionar las carreras más locas, el Two Point Campus.

En esta ocasión hemos decidido probar la versión del juego para Nintendo Switch que permite jugar a este juego de una forma más casual.

Historia y Jugabilidad

La historia es la misma que la del Two Point Hospital. En el modo historia deberemos reflotar diferentes universidades y lo haremos consiguiendo objetivos. Si conseguimos una estrella el nivel ya se considera como superado y se nos desbloquearán más en el mapa. Al principio con cada Universidad desbloquearemos una nueva titulación, por lo que cada una tendrá su propia situación o problemática para solucionar. Algunas de las titulaciones que se pueden estudiar son: caballería, hechicería, contabilidad de chistes…

Antes de arrancar el nuevo curso te pedirán tener una serie de requisitos disponibles, puedes iniciarlo igualmente sin ellos, pero los alumnos se quejarán y cuando lleguen al límite abandonarán la carrera lo que hará disminuir tus ingresos y quedarte en pérdidas. No se llega a una situación de «partida perdida», de hecho puedes perder dinero hasta el infinito, pero si te quedas en números rojos ya no podrás contratar o realizar ninguna mejora en el campus, por lo que no tiene sentido seguir jugando.

Quien haya jugado alguna vez a un juego de gestión de este estilo sabe que hay una serie de cosas que tienes que tener listas antes de arrancar, en este caso serán un profesor, un administrador, un bedel, un aula, un baño y una residencia.

Hay tres medidores que deberemos controlar para conseguir para mantener nuestro campus a flote, el dinero, las notas y el ánimo de los estudiantes. Como en todo este tipo de juegos es importante controlar nuestro gasto, pero además deberemos vigilar que no suspendan y abandonen o que no se vayan por aburrimiento.

En el primer punto deberemos controlar no contratar más de lo que ganemos. Además de con las matrículas, que al final solo se ingresan a principio del curso, podremos aumentar nuestros ingresos mensuales vendiendo comida o bebida u organizando eventos.

Para que los estudiantes estén contentos es importante con contar con una sala de ocio, además podremos organizar eventos en diferentes salas, como la de ocio, la asociación de estudiantes o las aulas que mejorarán considerablemente su estado de ánimo.

Las notas las mejoraremos con las clases particulares. Entrando en el menú de gestión de estudiantes podremos ver las notas y el ánimo de cada estudiante y la única acción que podremos llevar a cabo sobre ellos es la de enviarle a clases particulares, con las que conseguirá mejorar sus notas. Para las clases particulares necesitaremos un aula de clases particulares y un profesor, de la materia en cuestión. Lo ideal es tener varias aulas y varios profesores, sobre todo cuando tenemos muchos alumnos con malas notas.

El curso dura de agosto a julio y cuando se acaba nos mostrarán los datos claves del curso, ingresos conseguidos, aprobados, nota media… una vez que acabe el curso podemos seguir jugando para preparar el año que viene pero no correrá el tiempo hasta que iniciemos el curso. En ningún momento podremos adelantar o pausar el juego, lo que en algunas ocasiones resulta un poco aburrido sobre todo para cuando necesitamos cobrar para seguir jugando o cuando necesitamos construir para generar más ingresos.

Además de gestionar el dinero también deberemos controlar los Kudos puntos que nos otorgará el juego según vayamos consiguiendo objetivos, con ellos podremos desbloquear diferentes objetos. Estos puntos se consiguen completando misiones o consiguiendo insignias. Pero además aquí hay un tercer sistema de puntos, el de titulación con el que podemos mejorar las titulaciones con las que trabajamos, aumentando el número de alumnos por curso o añadiendo nuevas titulaciones al campus, por ejemplo.

Gráficos y BSO

Two Point sigue la misma estética cartoon para su franquicia para el Two Point Campus. Además los personajes son personalizables, podemos cambiarlos de vestimenta e incluyen trajes temáticos según la época en la que estemos. También podemos personalizar algunos objetos como las camas o las plantas.

La BSO del Two Point Campus es igual que la del Hospital, se trata de un hilo musical tipo radio que va cambiando la música solo e insertando audios de anuncios.



Sandbox, juega a tu aire

Si lo que te gusta es jugar libre, sin presiones de desbloquear mapas y llevar un solo campus al éxito tienes el modo sandbox para ir mejorando tu universidad hasta el infinito y adaptar tus complicaciones a tu gusto. En este modo podemos elegir diferentes escenarios, primero elegiremos la Universidad en la que queremos jugar, cada una tendrá una situación diferentes y unos problemas específicos a superar, por ejemplo en Piazza Lanatra es una universidad gastronómica en la que habrá que servir comida de calidad y centrarnos en los estudios de este tipo.

Según cambiemos de universidad veremos cuantas parcelas hay disponibles, lo que nos ayudará a hacernos una idea de cuanto podemos expandir nuestro campus. Una vez elegida la universidad podemos elegir el modo en el que queremos jugar: estándar que es el modo más equilibrado en cuanto a objetivos y situación de arranque; modo creativo en el que tienes más dinero y puntos de titulación para crear a tu aire, es más fácil conseguir dinero y tienes todos los elementos desbloqueados, no hay que conseguir kudos para tenerlo todo; el modo desafío es el más difícil, empiezas con el mínimo de dinero y puntos de titulación se vuelve difícil conseguir puntos de titulación y tienes que ir desbloqueando objetos y opciones de titulación; por últimos tienes un modo personalizado, ajustable a lo que más te apetezca en ese momento.

Puedes elegir el dinero efectivo con el que partes, los kudos, ponerte un multiplicador de ingresos y una paga mensual fija. También puedes elegir la situación del campus con la temperatura y los puntos de titulación. Es ajustable también los modos de construcción y si quieres jugar con objetivos o peticiones.

Podremos tener activos hasta 20 campos en el sandbox y así ir eligiendo a cual queremos jugar.

Modo desafío

Octubre llevaron a cabo una actualización en la que añadieron el modo desafío con dos retos: «El asedio de Noblestead» y «Un horror de facultad» son eventos temáticos de Halloween. En el primero hay que proteger la universidad de Noblestead de una turba y hay que sobrevivir dos años para poder superar el desafío, en el segundo jugamos en la universidad de Chachindor las cabezas de todos los alumnos se han convertido en calabazas por lo que sus medias han bajado al mínimo, habrá que mejorar la nota media para poder superar el reto.

Conclusiones

Después de un breve periodo de adaptación, se me ha hecho cómodo jugar en la Nintendo Switch a un juego de gestión de recursos como el Two Point Campus. He echado en falta no saber muy bien por donde viene el aire en cada nivel, es decir, es bastante aleatorio y poco detallado la gestión del dinero, habrá meses en los que se gane más o menos haciendo prácticamente ningún cambio.

En cuanto a los controles, se hace difícil decorar en la Switch y ajustar el mobiliario a las posiciones deseadas. No he sido capaz de encontrar la forma de pausar el tiempo en durante el juego aunque no parece que sea algo muy crítico a la hora de poner en marcha ciertos aspectos del campus, personalmente cuando noto alguna carencia en la gestión, me gusta pausar el juego y ponerla a punto o acelerarlo cuando ya lo tengo todo listo y simplemente estoy esperando a cumplir algún objetivo, en Two Point Campus para Nintendo Switch habrá que jugar del tirón sin pausas o aceleraciones de tiempo disponibles.

Pese a todo muy cómodo para jugar tirado en sofá mientras se ve alguna serie poco exigente o de camino durante algún viaje.