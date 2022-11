HP OMEN 16, análisis: rendimiento por bandera

El HP OMEN 16 es una de las apuestas más importantes del gigante estadounidense por el sector de los portátiles para gaming, y por muchos motivos, aunque sin duda el más importante se encuentra en su enfoque que prioriza el rendimiento y la experiencia de uso en juegos por encima de todo lo demás. Obvia decir que esto resulta muy positivo, pero al mismo tiempo obliga a hacer sacrificios que, en general, no «dolerán» a los amantes de los videojuegos.

Hace cosa de un mes tuvimos la oportunidad de probar el HP OMEN 16 en su versión con CPU Intel Core Gen12 y GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile, pero lamentablemente no hemos podido compartir con vosotros el análisis del equipo hasta hoy porque, como ya sabrán nuestros lectores habituales, hemos tenido mucho lío con los análisis de novedades clave dentro del sector tecnológico, como los Ryzen 7000, los Core Gen13 y la GeForce RTX 4090.

Ahora que por fin he podido sacar un poco de tiempo no he dudado en aprovecharlo para compartir con vosotros mi experiencia con el HP OMEN 16, un equipo que representa el compromiso de HP con el gaming, y que cuenta con unas especificaciones de primer nivel en todos los sentidos. A este portátil no le falta de nada, ¿pero está a la altura de las expectativas que genera? Vamos a descubrirlo.

HP OMEN 16: análisis externo

Nada más sacarlo de la caja el HP OMEN 16 deja claro que es un portátil bastante voluminoso, no solo por su formato de 16,1 pulgadas, sino también por su peso y por su grosor. El modelo base tiene un peso de 2,3 kilogramos y unas medidas de 36,92 x 24,8 x 2,3 centímetros. Dado que la unidad que hemos probado es la tope de gama está claro que su peso es ligeramente superior.

No estamos ante un equipo que busque un cierto equilibrio entre peso, tamaño y potencia, sino que se trata de un portátil que da prioridad al rendimiento, como anticipamos al principio de este análisis. Sin embargo, tampoco llega a los niveles que hemos visto en configuraciones de 17,3 pulgadas, y esto hace que sea un equipo más fácil de transportar y más ligero que estos.

El HP OMEN 16 tiene una línea claramente minimalista y angulosa. Esto se aprecia tanto en el diseño de la carcasa, que presenta unas esquinas totalmente puntiagudas y con motivos rectos, como en el teclado, que está formado por teclas con formas cuadradas y rectangulares que se alejan de la terminación ligeramente redondeada que podemos encontrar en otros equipos. Esto es una cuestión personal, pero en mi caso me gustan los portátiles que optan por este tipo de diseños, y la ejecución de HP ha sido bastante buena.

La calidad de construcción que presenta el HP OMEN 16 no está del todo a la altura de un equipo de su rango de precios, y es que nos encontramos con un modelo que cuesta, con la configuración que hemos probado, 2.398,99 euros, y que a pesar de todo está construido en aluminio y plástico.

Las sensaciones que transmite al tacto son buenas, pero nada más abrirlo es fácil darse cuenta de que la solidez estructural de la pantalla y de la tapa superior es mejorable. Algo tan sencillo como teclear con rapidez y de forma intensa es suficiente para que se produzcan oscilaciones en la pantalla, algo que me recordó a lo sucedido con el HP Victus 16.

Los bordes de la pantalla son bastante reducidos en tres lados. En el marco superior tenemos una webcam que nos permitirá realizar videollamadas, y en la base nos encontramos con un teclado que mantiene esa línea angulosa a la que hicimos referencia. La distribución de las teclas es correcta, pero me da la sensación de que no se ha aprovechado bastante bien el espacio disponible, ya que no incluye teclado numérico, y el HP Victus 16 sí que contaba con dicho conjunto de teclas.

La almohadilla táctil está posicionada ligeramente hacia la izquierda y tiene un tamaño notable, así que las interacciones con ella deberían ser bastante naturales y cómodas. En la parte derecha vemos las clásicas pegatinas que indican especificaciones importantes del equipo, y en los dos laterales podemos ver las conexiones que integra el HP OMEN 16.

En la parte de la derecha tenemos dos conectores USB Type-A a 5 Gbps, y en la parte de la izquierda se encuentran un conector LAN Gigabit, otro conector USB Type-A a 5 Gbps, una salida mini DisplayPort, una salida HDMI 2.1, un puerto Thunderbolt 4 (USB Type-C), un conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y un lector de tarjetas.

El abanico de conectores que incluye el HP OMEN 16 es bastante amplio, cuenta con todo lo que podemos llegar a necesitar y está a la última, así que nada que objetar en este sentido. En la tapa superior podemos ver el logo de HP OEM, que da un toque de distinción al equipo y genera un bonito contraste con la superficie plana y oscura de la tapa.

HP OMEN 16: Especificaciones

Portátil gaming de 16,1 pulgadas construido en aluminio y plástico.

Panel IPS con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, tiempo de respuesta de 3 ms, tasa de refresco de 165 Hz, brillo de 300 nits y baja emisión de luz azul. Reproduce el 100% del espacio de color sRGB.

Proporción pantalla cuerpo del 80,69%.

Webcam integrada con resolución 720p (HD) y tecnología de reducción de ruido. Incluye micrófonos digitales de matriz dual, así que no necesitamos ningún periférico para realizar videollamadas.

Sensor de infrarrojos.

Procesador Intel Core i7-12700H con 6 núcleos Golden Cove de alto rendimiento y 8 núcleos Gracemont de alta eficiencia. Suma 14 núcleos en total y 20 hilos.

GPU integrada Intel Iris Xe.

32 GB de memoria DDR5 en doble canal a 4.800 MHz.

SSD WD PCIe Gen4 x4 de 1 TB.

GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile con 8 GB de memoria GDDR6 en su versión de 115 vatios de TGP.

Tres conectores USB Type-A a 5 Gbps, un conector LAN Gigabit, una salida mini DisplayPort, una salida HDMI 2.1, un puerto Thunderbolt 4 (USB Type-C), un conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y un lector de tarjetas.

Tarjeta de red Mediatek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) y Bluetooth 5.2.

Sonido Bang & Olufsen con altavoces duales, DTS X Ultra y HP Audio Boost.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED RGB personalizable de 4 zonas y tecnología anti-ghosting 26-Key.

Almohadilla táctil de gran tamaño.

Sistema de refrigeración OMEN Tempest Cooling.

Batería de 6 celdas y 83 Wh compatible con carga rápida. Ofrece hasta 7 horas y media de autonomía y puede cargar un 50% en solo 30 minutos.

Medidas: 36,92 x 24,8 x 2,3 centímetros.

Peso (configuración base): 2,3 kilogramos.

Windows 11 Home como sistema operativo preinstalado.

Software OMEN Gaming Hub preinstalado.

Precio: 2.398,99 euros.

Especificaciones detalladas de la GeForce RTX 3070 Ti Mobile

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

5.888 shaders a 1.035 MHz-1.500 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT.

184 núcleos tensor.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6.

HP OMEN 16: experiencia de uso

El HP OMEN 16 es un portátil hecho para jugar, de eso no hay ninguna duda. Queda claro desde el momento en el que lo sacamos de la caja, aunque su estética es menos «agresiva» que la de otros equipos gaming que he tenido la oportunidad de probar y resulta, a grandes rasgos, más discreta y elegante. La línea angulosa que presenta este equipo, me gusta, y aunque las sensaciones que transmite al tacto son buenas su calidad de construcción es mejorable.

Como he dicho en el análisis externo, el HP OMEN 16 está fabricado en aluminio y plástico, pero este último es el material dominante, el más utilizado en el chasis y en las superficies que tocaremos al utilizar el equipo. Es algo criticable porque hablamos de un portátil que cuesta casi 2.400 euros, y porque produce leves deficiencias estructurales en la tapa y en la zona de la pantalla. No tenemos, por tanto, ese tacto premium que sí encontramos en otros equipos de su mismo rango de precios, pero el HP OMEN 16 compensa esa carencia con otras virtudes.

Una de ellas es, sin duda, la pantalla. Este equipo monta un panel IPS de 16,1 pulgadas que reproduce el 100% del espacio de color sRGB, lo que se traduce en colores vivos y en una experiencia de visualización muy rica. Los ángulos de visión también son muy buenos, algo que cabía esperar ya que nos encontramos ante un panel IPS. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

La calidad del panel IPS que monta el HP OMEN 16 se ve ensombrecida por las oscilaciones que se producen en la zona de la bisagra, y en la cubierta de la pantalla, cuando hacemos cosas tan sencillas como mover la mesa o cuando se producen vibraciones al utilizar el teclado con un poco de «alegría». Es un problema que también encontré en el HP Victus 16, y que parece no distinguir entre la gama económica y la gama alta de portátiles HP.

El teclado presenta un buen recorrido por tecla y ofrece una respuesta precisa y rápida, lo que se traduce en una buena experiencia de uso tanto jugando como trabajando, aunque la posición de la tecla de encendido y apagado no es demasiado acertada, ya que se encuentra situada al lado de la tecla «suprimir».

La iluminación LED RGB entra dentro de lo que cabe esperar de un modelo de su rango de precios, tiene una calidad más que aceptable y un buen nivel de brillo. Con todo, debemos tener en cuenta que esta se limita a cuatro zonas, y que esto reduce notablemente las posibilidades de personalización.

Saltando a la almohadilla táctil, el tacto y el deslizamiento de los dedos es sobresaliente y los clics son precisos y no resultan especialmente ruidosos. La interacción también resulta bastante natural y cómoda gracias a su generoso tamaño, y la posición ligeramente orientada hacia la izquierda deja un poco de espacio extra en la parte derecha para utilizar las teclas de dirección con mayor comodidad.

El rendimiento del HP OMEN 16 es excelente, no esperaba menos teniendo en cuenta que es un equipo de última generación equipado con DDR5. Windows 11 vuela y ofrece una respuesta instantánea, y la experiencia de uso con tareas cotidianas, como ofimática y navegación web, es perfecta. En el siguiente apartado profundizaremos en el tema del rendimiento, pero ya os adelanto que es un equipo muy potente.

Por lo que respecta al sonido, la calidad de los altavoces es notable y suma puntos a la valoración general, aunque por desgracia la calidad de la webcam no está a la altura del conjunto. Cumple, y es mejor tenerla que no tenerla, pero no es capaz de ofrecer una experiencia de uso verdaderamente buena.

Gracias al software HP OMEN Hub integrado podemos visualizar el estado del equipo y realizar ciertos ajustes de una manera sencilla. No es una herramienta pesada y realmente ofrece valor al usuario. Podéis verla con más detalle haciendo clic en la galería adjunta, donde encontraréis imágenes de algunas de sus secciones más importantes.

HP OMEN 16: Rendimiento en aplicaciones y juegos

Empezamos nuestra ronda de pruebas de rendimiento con CPU-Z, todo un clásico que nos permite medir y comparar de manera sencilla el rendimiento monohilo y multihilo del Intel Core i7-12700H que monta el HP OMEN 16. Como podemos ver en la imagen, tiene un rendimiento monohilo excelente y también brilla en multihilo.

Los buenos resultados de CPU-Z se confirman en Cinebench R23, donde podemos ver que el Intel Core i7-12700H ofrece un rendimiento fantástico en monohilo y rinde de maravilla en multihilo. La combinación de núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia ha sido clave en este sentido, ya que impulsa el rendimiento de este procesador a niveles que hasta hace poco habrían sido impensables en un portátil.

El HP OMEN 16 monta un procesador muy potente, ¿pero está su unidad de almacenamiento a la altura? Los resultados de CrystalDiskMark confirman que sí, ya que el SSD WD de 1 TB que integran arroja un resultado a la altura de lo esperado. Os recuerdo que dicha unidad es de tipo PCIe Gen4 x4, así que esos casi 7 GB/s de velocidad en lectura secuencial cumplen a la perfección.

Dado que el HP OMEN 16 es un portátil para gaming he querido dar un mayor protagonismo a las pruebas de rendimiento en juegos. No me entendáis mal, este portátil tiene una configuración tan potente que es capaz de ofrecer un excelente rendimiento incluso en renderizado y creación y edición de contenidos, de hecho cuenta con una integración plena y optimizaciones exclusivas gracias a los drivers NVIDIA Studio, pero está claro que HP lo ha enfocado principalmente como un equipo para amantes del gaming.

En Cyberpunk 2077 tenemos un resultado que encaja totalmente con mis expectativas, ya que al final el HP OMEN 16 monta una GeForce RTX 3070 Ti Mobile con un TGP de 115 vatios, y esta es la que determina en gran medida el rendimiento. Como podemos apreciar, este portátil tiene una configuración tan potente que podremos jugar con todo al máximo en 1440p y trazado de rayos en ultra manteniendo una fluidez total, gracias al «milagro» del DLSS 2, que al estar configurado en modo equilibrado mantiene un buen nivel de calidad de imagen.

Ghostwire Tokyo es otro de los juegos más exigentes que podemos encontrar en el mercado a día de hoy, y es que su soporte de trazado de rayos aplicado a iluminación, sombras y reflejos puede poner «de rodillas» incluso a la GPU más potente. Esto se aprecia claramente en la caída de fotogramas que se produce al pasar de 1440p sin trazado de rayos a 1440p con dicha tecnología en ultra. Si activamos el DLSS en modo calidad nos acercamos a los 60 FPS con trazado de rayos en ultra, y la experiencia es perfecta.

Gears 5 es otro título bastante exigente, y es una muy buena opción para probar el rendimiento de cualquier portátil gaming. Como podemos ver, el HP OMEN 16 es tan potente que puede moverlo con calidad máxima manteniendo medias de más de 60 FPS incluso en calidad locura y con iluminación global al máximo (32 rayos).

En Death Stranding vemos que el HP OMEN 16 va sobrado de potencia, lo que significa que podemos jugarlo en calidad máxima y con DLSS 2 en modo calidad para disfrutar de medias de 121 FPS. Cuando activamos el DLSS 2 en modos inferiores el rendimiento puede empeorar porque se reduce tanto el número de píxeles que, al final, la CPU actúa como cuello de botella. Es un problema del propio juego que ya hemos confirmado en otras pruebas con tarjetas gráficas tan potentes como la GeForce RTX 4090.

Metro Exodus Enhanced Edition es un hueso duro de roer. Es el primer juego que requiere una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos, y aplica dicha tecnología a reflejos, iluminación y sombras, así que puede llegar a ser muy exigente. Sin embargo, la GeForce RTX 3070 Ti Mobile que monta el HP OMEN puede moverlo a 40 FPS en nativo con calidad ultra y trazado de rayos al máximo. Solo con activar el DLSS en modo calidad ya pasamos a 68 FPS de media.

Vamos ahora con Red Dead Redemption 2, un título que sigue siendo de los más exigentes que existen hoy en día en PC. Configurado con calidad máxima de forma manual, es decir, sin la optimización que se aplica con el ajuste automático que hace el juego, tenemos una media de 50 FPS en 1440p, lo que significa que disfrutaremos de una buena fluidez. Activar el DLSS 2 en modo calidad nos da un extra de fluidez sin sacrificios.

Terminamos la ronda de pruebas con Shadow of the Tomb Raider, que es otro referente cuando hablamos de rendimiento. El HP OMEN 16 va totalmente sobrado, como podemos ver en la gráfica adjunta, aunque para disfrutar de una fluidez totalmente óptima al activar el trazado de rayos en ultra es imprescindible activar también el DLSS 2 en modo calidad.

Autonomía y temperaturas CPU y GPU

El HP OMEN 16 no es un portátil centrado en la movilidad. Como ya os he comentado, este equipo prioriza el rendimiento, y esto se deja notar en la duración de la batería, y también en el peso y en el ruido que hacen los ventiladores cuando trabaja a plena carga. Sí, es bastante ruidoso.

Haciendo un uso básico del equipo (navegación por Internet) sin sacrificios que afecten a la experiencia de uso, como reducir de forma drástica el brillo de la pantalla, he registrado una autonomía media de 5 horas. Si utilizamos el equipo para jugar, la autonomía se reduce notablemente y ronda entre una hora y una hora y media.

Como podemos ver en la imagen adjunta, las temperaturas que alcanzan tanto el procesador como la tarjeta gráfica son elevadas cuando ambos componentes trabajan a plena carga. No obstante, debemos tener en cuenta que los valores que vemos representan el peor escenario posible, y que estos oscilan en función de la carga real que se produzca en cada momento concreto.

En cualquier caso, lo importante es que aunque son valores altos el HP OMEN 16 funcionó sin problemas en todo momento, el rendimiento en juegos fue estable y sostenido en todo momento, sin oscilaciones que indicasen un posible problema de «thermal throttling», y la experiencia estuvo a la altura de lo que esperaba de un equipo de su clase.

Por otro lado, recordad que el Intel Core i7-12700H está diseñado para utilizar de forma agresiva el modo turbo, y que esto hace que sus valores máximos de temperatura se disparen rápidamente para luego estabilizarse.

Notas finales: un equipo potente con detalles mejorables

El HP OMEN 16 es un portátil diseñado para jugar, tanto por estética como por configuración de hardware, aunque su diseño es más discreto que el de otros modelos que podemos encontrar dentro de su mismo rango de precios, como la serie ASUS ROG Strix, por ejemplo, que tiene una estética gaming mucho más marcada. ¿Es esto algo negativo? No porque dependerá del gusto de cada uno, aunque en mi caso si un portátil tiene ese enfoque gaming pleno creo que debe notarse en todos los sentidos, y por ello siento que el HP OMEN 16 peca de «exceso de discreción».

HP debería reconsiderar el diseño de la próxima generación OMEN y darle una estética más gaming, pero ese no es el único cambio importante que debería introducir en las futuras generaciones, la calidad de materiales y de construcción también debe mejorar, especialmente en la zona de la pantalla, la bisagra y la tapa, ya que como os he dicho anteriormente se producen oscilaciones con demasiada facilidad en dicha zona con algo tan simple como teclear con un poco de alegría. Un portátil de casi 2.400 euros no debería tener este problema.

Donde sí brilla con luz propia el HP OMEN 16 es en el rendimiento y en la calidad de la pantalla. Estamos ante un equipo que monta componentes muy potentes y que no tiene ningún tipo de desequilibrio, ya que cuenta con un procesador que rinde de maravilla en monohilo y multihilo, tiene una de las tarjetas gráficas para portátiles más potentes y avanzadas que existen y viene con un SSD PCIe Gen4 x4 que roza los 7 GB/s, una cifra que supera los 5,5 GB/s del SSD de PS5, para que tengáis una referencia.

La potencia, su pantalla y ese equilibrio de componentes son sin duda los valores insignia del HP OMEN 16, un equipo que se perfila como una buena opción para aquellos a los que les preocupe sobre todo el rendimiento, y que quieran contar con un portátil capaz de mover cualquier juego actual con trazado de rayos manteniendo una fluidez total. No obstante, el precio de venta es elevado (2.398,99 euros en la web oficial de HP), sobre todo si lo comparamos con lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado dentro de su rango de precios, así que HP debería ajustarlo más pronto que tarde.