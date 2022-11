Requisitos de Evil West en PC y rendimiento del juego en consolas

Focus Home Entertainment ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados que necesitaremos para mover Evil West en PC, un juego que estará ambientado en un salvaje oeste alternativo cargado de anacronismos y aderezado con una estética única. Estará enfocado principalmente en la acción en tercera persona, y la verdad es que la versión para compatibles será bastante asequible.

Además de los requisitos de la versión para PC también han trascendido los modos de calidad gráfica que tendrá este juego en consolas, y la verdad es que hay algo que no nos termina de cuadrar. Vamos a empezar primero con los requisitos, y luego valoramos los modos de Evil West en consolas.

Requisitos mínimos de Evil West

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX 6300.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti o Radeon RX 460.

Con esta configuración podremos jugarlo en 1080p con calidad media y mantener 30 FPS estables. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una configuración que tiene ya unos cuantos años encima.

No hay errores de equivalencia graves en los requisitos, aunque la Radeon RX 460 es más potente que la GeForce GTX 750 Ti.

Requisitos recomendados de Evil West

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-10505 o AMD Ryzen 5 1600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 590.

Si cumplimos con esos requisitos podremos jugarlo en 1080p y calidad máxima manteniendo 60 FPS estables. No necesitaremos un PC especialmente potente, y las tarjetas gráficas que aparecen como recomendadas fueron lanzadas en 2016 y 2017.

En este caso tenemos un error de equivalencia en la CPU y otro en la equivalencia de tarjetas gráficas. El Intel Core i5-10505 es más potente que el Ryzen 5 1600, y la equivalencia más cercana sería un Ryzen 5 3600. En cuanto a la GPU, la equivalencia más cercana a la GeForce GTX 1060 sería una Radeon RX 580.

Evil West en consolas: modos y calidad

La versión para Xbox One y Xbox One S funcionará en 1080p a 30 FPS, y lo mismo ocurrirá con Xbox Series S, aunque imaginamos que esta ofrecerá un mayor nivel de calidad gráfica. En Xbox One X el juego funcionará en 4K y 30 FPS, y en Xbox Series X tendrá dos modos, un modo «calidad» a 4K y 30 FPS, y un modo «rendimiento» en 1080p a 60 FPS.

En PS4 y PS4 Pro solo habrá un modo que hará que el juego corra en 1080p y a 30 FPS, aunque en la segunda tendrá una mayor calidad gráfica. Finalmente tenemos la versión de PS5, que tendrá los mismos modos que la versión para Xbox Series X, es decir, uno en 4K y 30 FPS y otro en 1080p y 60 FPS.

Da la sensación de que Evil West no parece estar bien optimizado en su versión para las consolas de la presente generación, sobre todo viendo sus requisitos recomendados. Las versiones para las consolas de la generación anterior son otro cantar, ya que Xbox One no llega a los requisitos mínimos y a pesar de todo Evil West funciona en 1080p y 30 FPS sobre dicha consola.

Evil West llegará al mercado el 22 de noviembre, es decir, justo la semana que viene.