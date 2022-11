Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXXVII)

Cerramos la actualidad de la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo los últimos siete días.

Arranca la gran semana de ofertas Black Friday 2022. La gran semana de ofertas del Viernes Negro ya ha comenzado y muchas de ellas serán las más interesantes que habremos podido encontrar a lo largo de todo el año. En este especial te ofreceremos una completa selección con lo mejores descuentos que hemos podido encontrar en tecnología y electrónica.

GeForce RTX 4080, análisis: redefiniendo el concepto de gama alta. La «hermana pequeña» de la gráfica más potente del mercado de consumo, RTX 4090, es una tarjeta gráfica de gama alta que se perfila también como una solución potentísima y más asequible que ella, que no barata ya que exige una gran inversión.

Las contraseñas más usadas de 2022 son tan malas como de costumbre. El listado de contraseñas más usadas de 2022 que acaba de publicar Nordpass confirma que la mayoría de usuarios seguimos incumpliendo las normas básicas para su creación y mantenimiento.

HP OMEN 16, análisis: rendimiento por bandera. Una de las apuestas más importantes del gigante estadounidense por el sector de los portátiles para gaming, y por muchos motivos, aunque sin duda el más importante se encuentra en su enfoque que prioriza el rendimiento y la experiencia de uso en juegos por encima de todo lo demás.

Así puedes probar Android 13 en PC con el emulador de Android Studio. Ejecutar Android 13 en PC es una buena opción para desarrolladores que trabajen en el ecosistema de Google y también para usuarios entusiastas que quieran descubrir las novedades del último sistema operativo móvil y aún no puedan instalarlo nativamente en su móvil inteligente.

Automatic Coffeemaker, para amantes del buen café. Analizamos esta cafetera superautomática de Solac, que brilla por calidad, el control y el reducido coste por taza, ya que gracias a una oferta exclusiva de Taurus MyCook para los lectores de MuyComputer, puedes hacerte con ella con un espectacular descuento de más del 48% y por solo 299 euros.

Fedora Silverblue, el sistema que pretende cambiar el escritorio Linux. Su nombre ya deja entrever la distribución a la que pertenece, pero frente a la que todavía es la edición de referencia para escritorio, Workstation, destaca por ser un sistema operativo inmutable, además de por otras características igual de interesantes.

Cómo impedir que terceros usen tu PC con el bloqueo dinámico de Windows 11. Dynamic Lock fue una de las nuevas funciones que Microsoft incorporó a Windows 11 y permite bloquear automáticamente una computadora usando un smartphone. En definitiva, impedir que terceros usen tu PC, algo muy útil cuando dejas tu escritorio.

Two Point Campus, análisis para Nintendo Switch. Hace poco el estudio Two Point presentó una nueva edición de sus videojuegos de gestión, en este caso un Campus Universitario donde gestionar las carreras más locas, el Two Point Campus. En esta ocasión hemos decidido probar la versión del juego para la Switch que permite jugar a este juego de una forma más casual.

Imprime a todo color a precio de blanco y negro. Con el servicio HP Instant Ink por fin podemos disfrutar de verdad de nuestra impresora, con total libertad y sin tener que volver a preocuparnos ni por el consumo de tinta ni por el coste de la misma. Imagina poder imprimir una fotografía en color con el coste de un simple documento de texto plano en blanco y negro, y por solo unos pocos céntimos de euro.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: