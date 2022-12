Nuestros lectores hablan: ¿vas a renovar el PC en Navidad?

Muchas personas aprovechan la temporada navideña para renovar su PC, ya sea de forma parcial o total. Esta es una práctica muy común no solo por la fecha, sino también por las rebajas que suelen producirse antes y durante la celebración de la Navidad, entre las que podemos destacar el Back Friday y el Cyber Monday.

A título personal no siento una especial preferencia por renovar el PC en Navidad, normalmente suelo optar por comprar nuevos componentes, o por hacer renovaciones completas, cuando lo necesito y solo si encuentro ofertas que son realmente interesantes. Con todo, es verdad que en más de una ocasión he aprovechado las campañas previas a la Navidad para comprar componentes y periféricos importantes.

Por ejemplo, hace ya unos años me hice con una GeForce RTX 2080 Super de la ensambladora GIGABYTE por 699 euros a finales de noviembre. Fue una compra redonda por su valor precio-prestaciones, ya que quedaba muy cerca de la GeForce RTX 2080 Ti, cuyo precio rondaba los 1.300 euros. También aproveché para cambiar de monitor porque encontré una oferta interesante.

Al final fueron más de mil euros de actualización, pero el monitor sigue conmigo y cumple de maravilla, y vender la GeForce RTX 2080 Super durante la crisis de las tarjetas gráficas me permitió recuperar una buena parte de mi inversión y hacerme con una tarjeta gráfica más potente. Sí, fue todo un acierto, de eso no tengo ninguna duda.

La verdad es que ahora mismo no tengo previsto renovar mi PC, ni a corto ni a medio plazo. Tengo un equipo muy potente y un monitor 1440p a 144 Hz, así que no tengo necesidad de actualizar, y menos viendo que la mayoría de los juegos que están llegando al mercado, y que esperaba con ganas, siguen siendo títulos de transición intergeneracional. The Callisto Protocol y Resident Evil 4 Remake son dos grandes ejemplos.

Con todo, tengo claro que ahora mismo es un buen momento para comprar ciertos componentes, especialmente procesadores, memoria RAM y unidades SSD. Algunas tarjetas gráficas también han estado de oferta a precios muy interesantes, así que no, no es mala idea renovar equipo en estas fechas, y más aún si tenemos en cuenta las últimas previsiones que hablan de una posible subida del precio de las tarjetas gráficas.

Ahora os toca a vosotros, ¿tenéis previsto renovar vuestro PC en Navidades? ¿Qué componente os urge más? Los comentarios son vuestros, nos leemos. Y recordad que si necesitáis consejo de cara a una futura actualización podéis dejar vuestras dudas en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverlas.