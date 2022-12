Cyberpunk 2077 tendrá edición GOTY

Cyberpunk 2077 partió con una enormes expectativas, se estrelló merecidamente contra el suelo tras un lanzamiento más que decepcionante y, desde entonces, ha ido mejorando paulatinamente hasta convertirse en lo que debió ser desde un principio. Ya lo definimos hace unos meses como una senda de redención, que nos recuerda bastante a la que ya vivimos hace algunos años con No Man’s Sky, y que nos habla de desarrolladores que se precipitan a la hora de elegir la fecha de lanzamiento de sus juegos, pero que son capaces de asumir su error y, pico y pala en mano, empezar a trabajar de manera constante para revertir todo aquello que hicieron mal en un primer momento.

A día de hoy, sabemos que CD Projekt Red está trabajando en Phantom Liberty, la extensión de pago que llegará al mercado en 2023 y que añadirá varias horas que se sumarán a la trama del juego original. Se espera que este sea el único DLC de pago de Cyberpunk 2077. Y lo que hemos podido saber por IGN, es que tras el lanzamiento de esta expansión, empezarán a trabajar en algo largamente esperado.

Me refiero, claro, al lanzamiento de una edición GOTY (Game of the Year), que fue confirmada por Adam Kiciński, presidente y codirector ejecutivo de CD Projekt Red, durante una reciente conferencia con los inversores de la compañía. «Es el orden natural de las cosas«, afirmó. «Ocurrió lo mismo con The Witcher, que, tras las dos expansiones, se lanzó finalmente como edición Juego del Año y así ha estado en el mercado desde entonces. Lo mismo cabe esperar en este caso«.

Así, podemos tener claro que Cyberpunk 2077 GOTY Edition seguirá la estela marcada por The Witcher 3: Wild Hunt. Además, dado que Phantom Liberty solo llegará a PC y a las consolas de última generación (una muestra más del aprendizaje adquirido tras el lanzamiento del juego original), podemos asumir que ocurrirá exactamente lo mismo con esta edición GOTY, que dejará atrás a PlayStation 4 y Xbox One, consolas incapaces de ofrecer el rendimiento necesario para que el juego se ejecute en condiciones.

Aunque con la llegada de la actualización de Cyberpunk 2077 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S ya afirmamos que Cyberpunk 2077 finalmente había alcanzado el estado que esperábamos desde su lanzamiento, la futura llegada de la edición GOTY plantea un nuevo e importante hito en la historia de un juego que en su momento estaba llamado a hacer historia, que tuvo unos principios terriblemente decepcionantes, pero que ahora ya brilla con luz propia.