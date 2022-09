Cyberpunk 2077 y la senda de la redención

Pocos juegos han sido más polémicos, en los últimos años, que Cyberpunk 2077. Pero no por su contenido, su argumento o su propuesta artística, no. sino por lo rematadamente mal que llegó al mercado, un estado inaceptable para un lanzamiento, consecuencia tanto de la urgencia por parte del estudio (ergo, de sus inversores) por llegar ya al mercado, tras años de desarrollo (y por tanto de inversión sin retorno), como del error de pretender llegar a la, entonces, generación actual de consolas, es decir, PlayStation 4 y Xbox One.

Creo que no merece la pena abundar más en lo ocurrido en el lanzamiento de Cyberpunk 2077, ya lo hicimos en profundidad en su momento, aunque sin perder de vista a su desarrolladora, CD Projekt RED, principal responsable de lo ocurrido (aunque a este respecto también ha surgido alguna duda últimamente), que asumió el compromiso de solucionar todos los problemas del juego. Una promesa imposible, en verdad, pues fue demasiado lo prometido durante los años de desarrollo, pero sí un buen punto de partida para empezar a trabajar en su redención.

2022 ha sido un año clave en este proceso con la publicación, en febrero, de la actualización 1.5. Ésta, además de múltiples mejoras y soluciones, supuso la llegada de verdad a la generación actual de consolas. Dicho de otra manera, Cyberpunk 2077 1.5 fue (y sigue siendo) la la versión con la que el juego debería haber debutado en el mercado. No en vano, desde su lanzamiento se ha observado un tímido pero mesurable crecimiento en el número de usuarios que han vuelto a jugarlo (y puede que, entre ellos, también algunos que lo jueguen por primera vez).

Thank you so much chooms for this second chance 😭 https://t.co/IONdDq8D9x — Paweł Sasko (@PaweSasko) September 18, 2022

A principios de este mes tuvimos la confirmación de que el primer DLC de Cyberpunk 2077 ya estaba en camino y muy cerca de llegar, coincidiendo en el tiempo con el estreno de Cyberpunk: Edegunners, la serie de Netflix inspirada en Cyberpunk 2077. Mi compañero Isidro dedicó, esos días, una reflexión a lo que supone Cyberpunk 2077 para la actual generación de PC y de consolas, una vez que sí que podemos dar su desarrollo por completado, aunque con el tiempo se publiquen nuevas actualizaciones.

Hay bastantes diferencias entre ambos casos pero, aún así, resulta imposible no establecer alguna comparación con lo ocurrido en su momento con No Man’s Sky (una joya, en mi opinión). Y al igual que el título de Hello Games fue capaz de salir del agujero en el que se metió con su lanzamiento, vemos a día de hoy cómo Cyberpunk 2077 también va experimentando mejoras mesurables en lo referido a la aceptación por parte de los usuarios.

El último ejemplo de ello lo encontramos en un mensaje, retuiteado por Pawel Sasko, el que fuera Lead Quest Designer (actualmente es Quest Director) de Cyberpunk 2077, y que se hace eco de que, en las últimas horas, Cyberpunk 2077 ha alcanzado los 85.555 jugadores concurrenrtes en Steam, una cifra no vista desde enero de 2021, si bien en aquel momento fue durante una estrepitosa bajada, y ahora lo es en un crecimiento lento pero sostenido.

¿Ha logrado Cyberpunk 2077 expiar su culpa? Al menos parcialmente sí, y aunque el estreno de la serie en Netflix es, para muchos, la principal razón de este nuevo pico de jugadores concurrentes, las actualizaciones más recientes y el DLC inspirado en la serie también han tenido, sin duda, algo que ver.