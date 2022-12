¿Lo notas? Es la Navidad, que está a la vuelta de la esquina, lo cual significa… Sí, las rebajas de Navidad, de invierno, etc. Pero no nos precipitemos, que aquí tienes juegos gratis y las ofertas con los que llegar sin hacer paradas. ¿Excesivo? Como todo en esta vida, dependerá de cómo te pille.

Juegos gratis

Primero, lo juegos gratis, que son los que antes desaparecen de la vista y nunca se sabe cuándo tendrás la oportunidad de volver a encontrártelos de esta guisa. Esta semana son tres…

Saints Row IV: Re-Elected

En primer lugar y cortesía de Epic Games Store, el clásico de Deep Silver Saints Row IV: Re-Elected (2013), quizás no una de las mejores entregas de esta particular franquicia, pero te la están regalando, así que… Puedes reclamarla en este enlace. El juego es para PC, pero el tráiler es el de Nintendo Switch que se ve mejor.

Wildcat Gun Machine

En segundo lugar, algo más fresco como es este título de acción desenfrenadal, apto solo para los más hábiles: Wildcat Gun Machine, un bullet hell de factura indie de este mismo año que puedes reclamar en este enlace.

Divine Knockout (DKO)

Por último, un lanzamiento más reciente si cabe: Divine Knockout (DKO), un juego de lucha en 3D de inspiración supersmashbrosiana que acaba de salir del horno y con el que puedes hacerte de manera gratuita si lo pillas antes pille del miércoles… ¿Dónde? En Steam lo tienes.

Juegos gratis de diciembre en Prime Gaming

Si tienes una suscripción de Amazon Prime, tienes un montón de regalos en Prime Gaming, incluyendo juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. Esto es un recordatorio. Los juegos gratis de diciembre son:

Quake en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Spinch en Amazon Games.

en Amazon Games. Desert Child en Amazon Games.

en Amazon Games. Brothers: A Tale of Two Sons en Amazon Games.

en Amazon Games. Banners of Ruin en Amazon Games.

en Amazon Games. Rose Riddle 2: Werewolf Shadow en Legacy Games.

en Legacy Games. The Amazing American Circus en Amazon Games.

en Amazon Games. Doors: Paradox en Amazon Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.

Ofertas

Vamos ahora con las ofertas, que esta semana recortamos por una buena razón, aunque las hay muy interesantes por… Ahora verás por qué, aunque tampoco necesitan las tiendas muchas excusas para estar con descuentos día y noche.

Ofertas por los The Games Awards 2022

Como sabes, esta semana se celebraron los The Game Awards 2022 (TGA22), el evento más importante del mundo de los videojuegos que anualmente premia a algunos de los lanzamientos más destacados del año. Pues bien, las tiendas lo aprovechan y se marcan unas secciones especiales con todos los nominados y premiados para que el cliente los tenga a mano por si aún no ha jugado a alguno y quiere hacerlo.

Ojo: estas secciones dedicadas a The Game Awards no incluyen solo ofertas, aunque sí hay editores que aprovechan la vez para meter descuentos y demás. Para que lo tengas en cuenta y si no te convence el precio, pues a la lista de deseados y ya caerá más adelante.

Por si acaso, aquí tienes la lista de nominados y premiados de TGA22 y, a continuación, las tiendas donde puedes encontrar los juegos en venta y, con suerte, en oferta. Eso sí, algunas se echan al folio y se nutren más con los TGA de otros años que de este, pero…: