Una más sí, que no se diga que The Game Awards no dan juego… y nunca mejor dicho. Así que después de recoger la lista de nominados y ganadores de The Game Awards 2022 con alguna excepción como la que nos ocupa; después de hacer lo propio con los principales anuncios que se dieron a lo largo de la gala, que no fueron pocos ni de poco calado; y después de recoger también todas las ofertas de juegos relacionadas con la celebración que se encuentran en las grandes tiendas…

Después de todo eso, un poco del séptimo arte. O lo que es lo mismo, la categoría de mejores adaptaciones, una de las que no incluimos en el primer artículo, ya que nos la reservamos para este otro, y es que no tienes por qué haberlo jugado todo para disfrutar de una buena adaptación, un proceso cada vez más común, sobre todo a raíz de la explosión de plataformas de streaming. Sí, lo normal es que salgan truños porque la intención es aprovecharse del nombre y tirón de juegos populares y poco más.

Sin embargo, siempre hay excepciones y algunas de ellas son las que acaban premiadas en un evento como The Game Awards. Por si te interesa o se te había pasado, a continuación puedes ver las series y películas nominadas en la categoría de mejor adaptación en The Game Awards 2022, así como las plataformas donde las puedes ver, si es que no las has visto ya. Spoiler alert: Netflix arrasa y de las cinco nominadas, tres, incluyendo la ganadora, son originales suyos.

Comenzamos por la producción considerada como mejor adaptación en The Game Awards 2022; las siguientes van en orden alfabético (aunque en realidad la lista sigue ese mismo orden).

Arcane: League of Legends

Se estrenó en noviembre de 2021 y quizás por eso se ha relegado a los premios de este año, pero solo un poco más tarde, en los especiales que publicamos en MC en Navidades, la incluimos en nuestra lista con las mejores series de 2021.

Cabe reconocer que fue un gran éxito tanto de público como de crítica e incluso aunque no hayas jugado al título en el que se basa, te va a gustar porque los personajes son interesantes, la historia engancha y la animación es una auténtica delicia.

Estamos hablando, por supuesto, de Arcane: League of Legends, una serie de animación basada en el fenómeno de Riot Games que, como ya has leído, puedes ver en Netflix. A todo esto, hay una segunda temporada en camino.

Cyberpunk: Edgerunners

Mucho más reciente es el lanzamiento de Cyberpunk: Edgerunners, una adaptación del universo, y no del juego de CD Projekt RED. Se estrenó a mediados de este septiembre, pero le bastó poco para acaparar la atención de los amantes de los juegos y del anime por igual.

Ya desde sus primeros anuncios le precedió el hype y, mira por dónde, cumplió mejor incluso de lo esperado. ¿Qué mas quieres? La puedes ver en Netflix y aunque no se ha confirmado aún si habrá segunda temporada, tampoco se ha descartado.

¡La serie de Cuphead!

Lo de Cuphead es un extraño fenómeno que cada vez atrae a más interesados, y es que desde el lanzamiento del título original en 2017 hasta el último DLC que ha recibido este mismo año, no ha hecho si no amasar adeptos, lo cual tiene mérito, habida cuenta del estilo que es gasta y del tipo de juego que es.

Sea como fuere, Netflix vio el filón y produjo su serie animada, cuyas tres temporadas se han lanzado este mismo año, en febrero, agosto y noviembre. A medio camino entre los dibujos animados de Disney y Bob Esponja, pero con una fuerte dosis de personalidad ¡La serie de Cuphead! la puedes ver en Netflix, evidentemente.

Sonic 2: La película

De Sonic 2: La película poco podemos decir que no hayamos dicho ya, aunque tampoco cuesta decirlo: es tan mala como te imaginas antes de verla… y tan entretenida y bien hilada como su más que considerable éxito atestigua. Como su primera parte, es una peli de acción real con personajes generados por ordenador, pero está muy bien hecha.

Muy bien hecha, sí, en el sentido de que los efectos funcionan -¿quién se acuerda de las polémicas de la primera parte por el diseño de Sonic?-, la historia es sencilla, pero accesible, las referencias son constantes… y encontraron al mejor Dr. Robotnik en Jim Carrey. Se estrenó en cines en marzo y ahora la puedes ver en Amazon Prime Video.

Uncharted

Para terminar está Uncharted, otra adaptación de una famosa franquicia a la que también le dedicamos algunos artículos porque traía cola desde tiempo atrás. Para ser exactos, desde principios de 2020 que venimos recogiendo noticias a cuentagotas de la película, una superproducción recatada, pero superproducción al fin y al cabo, que acabó estrenándose en cines en febrero de este año.

Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas componen lo más destacado del reparto de esta adaptación cinematográfica del clásico de Naughty Dog para PlayStation, y aunque no fue un éxito al nivel de lo esperado, sí lo fue lo suficiente como para asentar la idea de crear una franquicia y la segunda parte está sobre el papel, aunque no se sabe cuán llegará (se habla de 2021). La puedes ver en Movistar+.