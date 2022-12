Twitter Blue volverá el lunes, con revisiones y más caro desde iOS

Twitter Blue, el que parece ser el principal medio para mejorar la monetización de Twitter para Elon Musk, finalmente volverá a estar disponible a partir del próximo lunes, tal y como ha informado la red social en un hilo publicado hace unas pocas horas. Como recordarás, el plan inicial de Musk era ofrecer el verificado, junto con el resto de mejoras que supone Twitter Blue, por una cuota mensual de 20 dólares al mes. Obviamente las reacciones fueron más que airadas y, cuan negociación en un bazar callejero de Marrakech, se lanzó al regateo, ofreciéndolo finalmente por ocho dólares mensuales.

De nada sirvieron las mil advertencias de que, al ofrecer el verificado simplemente por el pago de la cuota mensual, se abría la veda para el uso ilegítimo de un identificador que, hasta ese momento, había servido para dar credibilidad (en lo referido a su identificación) a las cuentas que contaban con él. El plan siguió adelante y, como pudimos comprobar, el resultado fue absolutamente esperéntico, llegando incluso a afectar a las cotizaciones en bolsa de algunas empresas que fueron suplantadas. Visto el desastre, Twitter se vio obligada a detener la contratación de Twitter Blue y la consecuente asignación de verificados.

Adicionalmente, ya lo dijimos en su momento, Twitter Blue podía terminar afectando negativamente a los ingresos de la red social. Y es que la visualización de menos publicidad sumada a la comisión de Apple por la ventas in-app, reduciría el beneficio económico de las cuentas. Y no andábamos muy errados en dicho análisis pues, a principios de este mes, supimos que el retorno de Twitter Blue estaba pausado precisamente por desavenencias con Apple, tanto en lo referido a publicidad como a la ya más que conocida comisión del 30% que cobra Apple por las ventas a través de su plataforma.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022