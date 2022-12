Los «The Game Awards 2022» han confirmado que Elden Ring es el mejor juego de 2022, y la verdad es que no me sorprenda porque es una auténtica obra maestra con la que From Software ha demostrado que sigue siendo «el rey» del género, y que dar el salto al mundo abierto era un desafío que no le quedaba grande. No os voy a preguntar cuál ha sido para vosotros el mejor juego de este año, quiero ir un poco más allá y que nos contéis cuál consideráis como el juego más esperado de 2023.

La verdad es que la lista de próximos lanzamientos es bastante larga, y en ella podemos encontrar títulos tan interesantes que resulta complicado elegir el juego más esperado de 2023. No estoy exagerando, pensad que todavía no hemos terminado 2022 y ya tenemos en dicha lista de lanzamientos a gigantes del calibre de Diablo IV, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield, Skulls and Bones, S.T.A.L.K.E.R. 2, Alan Wake 2, Dead Island 2, el remake de Dead Space y Lies of P, entre otros.

En esa lista hay varios juegos que me gustan y que espero con ganas, como Diablo IV y Resident Evil 4 Remake, y la verdad es que se me hace muy difícil elegir uno de ellos, pero me inclino por Starfield. Lo que he visto hasta ahora del próximo juego de Bethesda y el salto generacional que promete a nivel técnico me han dejado gratamente sorprendido, lo ha convertido en uno de esos títulos que espero poder jugar desde el día de su lanzamiento.

Si quitamos Starfield de la lista mi segunda opción a juego más esperado del año sería Diablo IV. Los que nos leéis a diario ya sabéis que soy un fan acérrimo de la franquicia, y que he disfrutado de todas y cada una de sus entregas en el momento de su lanzamiento, aunque siendo justos la primera fue la que más me marcó en 1996.

Puede que alguno se sorprenda de que no haya elegido a Resident Evil 4 Remake, y quiero daros una explicación. Sí, es un juego que espero con ganas, pero me había hecho a la idea de que iba a ser un título exclusivo de la generación actual y no otro juego de transición intergeneracional. Esto me ha decepcionado mucho porque al final, a nivel técnico, estaremos ante un juego que arrastrará todas las limitaciones que hemos visto en Resident Evil Village, y que ya os conté en su momento en un análisis técnico.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es en vuestra opinión el juego más esperado de 2023? Nos leemos en los comentarios.