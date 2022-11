Twitter Blue costará ocho dólares al mes

Como seguramente recordarás, porque sucedió ayer mismo, supimos que Elon Musk planeaba subir el precio de Twitter Blue, la versión premium de la red social, y que además lo iba a vincular con el programa de verificados de la misma. Una decisión que ya resultó polémica per se, y que generó respuestas todavía más airadas cuando se supo que sus planes eran elevar el precio de Blue nada menos que hasta los veinte dólares mensuales.

Recordemos que, a día de hoy, el precio de la suscripción es de 4,99 dólares estadounidenses, pero que esto es así solo desde verano, cuando se aplicó una sustancial subida de precio, nada menos que un 67%, desde los 2,99 dólares mensuales que costaba hasta entonces. Por ponerlo en perspectiva, y si finalmente se hubiera confirmado la subida de precio a 19,99 dólares mensuales, estaríamos hablando de un incremento del 301% desde su precio actual, y que escala hasta un inconcebible 569% si comparamos ese nuevo precio con los 2,99 dólares con los que debutó Twitter Blue.

Esto, que ya por sí es una barbaridad, ha sorprendido todavía más cuando, durante esta mañana, se ha sabido que Twitter Blue ha eliminado, sin aviso previo, una de sus funciones más interesantes, una selección de 300 medios estadounidenses, que los suscriptores de Twitter Blue podían leer sin publicidad. La decisión se comunicó ayer mismo a dichos medios colaboradores, y los usuarios lo han descubierto hoy mismo, cuando el cambio ya se había llevado a cabo. Subida de precios y eliminación de ventajas… no parece un plan de negocio demasiado estudiado, la verdad.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022