‘Avatar: El Sentido del Agua’ se estrena el sábado oficialmente en los cines de medio mundo y con total seguridad atraerá a multitudes teniendo en cuenta que estamos ante la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia de la cinematografía. Y no será la única, ya que James Cameron tiene en mente cuatro secuelas más (Avatar 3 se rodó junto a la versión que nos ocupa) para completar esta saga de ciencia ficción y animación.

Algunos afortunados ya han podido disfrutarla y las primeras críticas están en Internet, con elogios en general. Personalmente, aunque he ido siguiendo los pasos de la filmación y conozco casi todo de la peli (sin verla) al no ser capaz de librarme de spoilers y crónicas, haré como si no sepa nada del asunto y aunque tarde un poco más de tiempo, como buen amante del cine de ciencia ficción, la animación y la tecnología, buscaré la mejor sala a mi alcance porque esta es de las películas que -a ser posible- hay que verla en formato 3D y si puede ser en una instalación de nivel premium tipo IMAX o similar. Tranquilo que por nuestra parte no vamos a destriparte nada de lo esencial. Solo ponerte en situación de lo que puedes esperar y ver algo de la técnica empleada.

Ambientada años después de la conclusión de Avatar, la secuela retoma a Jake Sully (Sam Worthington) y su esposa Neytiri (Zoe Saldaña) como los líderes de su tribu Na’vi, viviendo pacíficamente en los bosques de Pandora. De nuevo, la «gente del cielo» (colonizadores dicen llamarse), en una sed de violencia y saqueo típica de unos humanos poco humanos, regresan arrasando la tierra para construir un complejo militar-industrial y después planear ataques contra la población nativa.

Encabezando este plan violento verás a un enemigo conocido de la peli original y enfrente ayudará una gran dama (esa que en su día luchó contra los Aliens). Sí, ambos resucitados para la ocasión aunque se negara en su día… Los ataques obligarán a Sully y a su familia a huir para sobrevivir entre los nativos isleños conocidos como «gente del arrecife». Allí, las distintas culturas chocará, pero nacerán nuevas amistades, y juntos, los Na’vi y sus aliados se unirán para hacer retroceder la invasión de la gente del cielo una vez más.

‘Avatar: El Sentido del Agua’: tecnología HFR de máximo nivel

Entrando en materia de lo que nos ocupa. La nueva ambientación con el agua como protagonista, ha permitido a Cameron un despliegue tecnológico sin precedente. De hecho, como ya sucediera con Avatar, las secuelas han tenido que retrasarse ante la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua que hasta ahora no habían podido reproducirse.

El trabajo e innovación en materia de efectos visuales es colosal y especialmente el tratamiento de la tecnología de alta velocidad de fotogramas o HFR para convertir la película en la mejor de la historia en este apartado. Por si no la conoces, decir que permite reproducir ciertas escenas a 48 cuadros por segundo, lo que ofrece una calidad de visionado y realismo muy superior a los 24 fps estándar. Ello conduce a escenas de acción en 3D que se sienten increíblemente inmersivas y en ‘Avatar: El Sentido del Agua’ dicen que puede hacerte olvidar que la exuberante vida salvaje alienígena en Pandora no es real.

No es la primera película que usa HFR y ya la hemos visto en otras como la trilogía de El Hobbit o en Gemini Man. Sin embargo, la secuela de Avatar despliega esta tecnología de manera única, ya que en lugar de usar HFR durante todo el metraje, Cameron lo usa para las principales secuencias de acción, mientras que las escenas de diálogo más lentas aparecen como si se estuvieran ejecutando a 24 fps.

En realidad, todas las escenas se han rodado a 48 fps, por lo que las escenas más tranquilas usan fotogramas duplicados para engañar a nuestro cerebro para que los perciba a la velocidad de fotogramas estándar del cine. Esta es una estrategia que Cameron ha estado discutiendo durante años y ya en 2016 señaló que HFR es «era una herramienta, no un formato», y rechazó el intento de Ang Lee de usarlo durante todo el tiempo de ejecución en Gemini Man.

Algunos críticos dicen que cuesta un poco acostumbrarse, pero que en definitiva funciona y se ve espectacular. La película parece ser una ventana al mundo de Pandora, con impresionantes tomas de exuberantes bosques y océanos. Consigue que todas las creaciones, desde enormes criaturas parecidas a peces voladores que pueden montarse, hasta ballenas alienígenas con lenguaje avanzado, parezcan criaturas vivas y que respiran. HFR funciona en conjunto con la última generación de las tecnologías de animación CG, lo que permitir a los Na’vi, su cultura y su mundo, lo más reales que la técnica permite.

Dónde ver ‘Avatar: El Sentido del Agua’

La peli se estrenará el sábado 16 de diciembre en España y en medio mundo. La intención de Cameron, las productoras 20th Century Studios y Lightstorm Entertainment, junto a la distribuidora Walt Disney Studios Motion Pictures, es monetizar una inversión de 400 millones de dólares (mínimo) que ha costado. A buen seguro que así será. Podrá verse en prácticamente cualquier sala de cine porque se han distribuido miles de copias. Y no faltarán las versiones pirateadas en Internet, una canallada mental ver esta película en el portátil o en la tele.

Amén de que el guión y desarrollo de personajes guste más o menos o que la película cumpla otro de los objetivos declarados de Cameron en cuanto a transmitir que las amenazas de los ecosistemas marinos de Pandora «también están sucediendo en nuestro mundo» en referencia al cambio climático, esta es una película eminentemente técnica, visualmente apabullante en un metraje colosal de 190 minutos y como tal hay que disfrutarla.

Si tienes al alcance una buena sala, por ella debes apostar. Avatar 2 se proyectará en 4K, HFR y 3D en todas las instalaciones de AMC Dolby Cinema y en cines IMAX seleccionados. Algunas pantallas de láser dual solo ofrecerán 2K 3D con HFR, pero las pantallas de láser único tendrán la máxima calidad de imagen en la que el director ha pensado para el estreno. Te dejamos con el tráiler oficial para ir abriendo boca:

Para finalizar, hay que decir que el Avatar original se ha relanzado a principios de mes con una combinación de HFR y metraje adicional, además de mejorar la iluminación de la imagen y aplicar técnicas de sobre escalado a 4K. Si puedes acceder a ella en la gran pantalla, es un buen aperitivo antes de ir a ver ‘Avatar: El Sentido del Agua’, la gran superproducción de estas navidades.