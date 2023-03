Premios Oscar 2023: todos los ganadores y lo mejor de la gala

Hace una horas se ha celebrado en el Dolby Theatre de la cuidad de Los Angeles la gala de los Premios Oscar 2023, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entrega los galardones más prestigiosos en el mundo de la cinematografía.

La gala en sí, la 95ª edición de estos premios, no pasará a la historia por su ‘innovación’ o ‘frescura’. Tenía que madrugar y no he podido seguirla en su totalidad, pero por lo que pude ver (y lo que he leído posteriormente), ha sido tremendamente convencional y aburrida, demasiado ceñida a un guión que ha seguido al pie de la letra (con algún golpe gracioso) el presentador de late night, Jimmy Kimmel.

Y es que el tremendo bofetón de Will Smith al cómico y presentador Chris Rock, que marcó la gala anterior con una polémica que aún resuena, ha seguido planeando como una sombra oscura por toda la gala, aunque Kimmel ha intentado zanjarlo con un chiste en su monólogo. Claramente, la academia ha querido evitar cualquier riesgo y ha apostado por un evento sobrio, convencional y largo, de otros tiempos, pero al menos ha conseguido evitar un escándalo semejante.

Las notas musicales para amenizar el «tostón» han estado mejor, con protagonismo para Lady Gaga y Rihanna, ambas competidoras al Oscar por la mejor canción (aunque ninguna ha conseguido ganarlo), mientras que la actuación más emocionante de la noche ha llegado de Lenny Kravitz con el clásico In Memoriam, donde se ha recordado a Olivia Newton-John, fallecida el pasado verano y eterna protagonista de Grease junto a un John Travolta al que le ha costado presentar la actuación.

Lady Gaga performs «Hold My Hand» from #TopGunMaverick live at the #Oscars pic.twitter.com/QYz32kjmo6 — The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023

Premios Oscar 2023, en resumen

Entrando en materia. La película ‘Todo a la vez en todas partes’, ha sido la gran ganadora de la gala. Y no por poco, ya que ha logrado 7 de los 11 galardones a los que optaba, incluidos los más importantes, película, dirección y guión original. De hecho, es la película mejor premiada desde el ‘¿Quién quiere ser millonario?’ de 2009.

La cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, una auténtica locura caótica mezcla de géneros, también ha ganado los premios de actores, de reparto para Jamie Lee Curtis (el primero a sus 64 tacos) y Ke Huy Quan, y principal para Michelle Yeoh, la primer mujer asiática que lo consigue. Decir que es una cinta más apreciada por la crítica que por el público y con tantos fans como detractores. Indudablemente era la gran favorita de la gala después de las nominaciones y de un centenar de premios en certámenes anteriores. Se han cumplido los pronósticos y es una película que hay que ver.

Otra de las ganadoras ha sido la película antibélica ‘Sin novedad en el frente’. Producida por Netflix, ha ganado cuatro premios, película internacional, fotografía, diseño de producción y banda sonora.

Confirmando que los éxitos de taquilla no siempre se corresponden con los premios en los Oscar, decir que los dos grandes super éxitos del año pasado, ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Avatar: El sentido del agua’, solo han ganado un precio cada uno, el primero al mejor sonido y la cinta de Cameron uno que tenía garantizado antes de los premios, el de mejores efectos especiales.

Peor le ha ido a Steven Spielberg que se ha ido completamente de vacío con la autobiográfica ‘Los Fabelman’, después de tener 7 nominaciones entre los premios mayores. Los tiempos de La lista de Schindler ya pasaron, aunque su carrera es impresionante.

Con todo, el «premio» oficioso de mayor decepción de la noche ha recaído en ‘Elvis’. Después de ganar Globos de Oro y BAFTAs y estar nominado en las principales categorías, se ha marchado del Dolby Theatre de Los Angeles con un sonoro cero. No parece haber gustado a los que tienen que puntuar la exploración de la vida y música del «Rey del Rock».

Para finalizar el resumen citar a un Brendan Fraser que recupera mercado al ganar el premio al mejor actor protagonista por ‘La ballena’; al ‘Pinocho’ de Guillermo del Toro como mejor película de animación o el guiño a los super héroes con la presencia de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ ganando premio al mejor vestuario.

Premios Oscar 2023: lista completa de ganadores y nominados

Mejor película

Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Los Fabelman

Elvis

Top Gun: Maveric

Almas en pena de Inisherin

Tár

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Ellas hablan

Triángulo de tristeza

Mejor dirección

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Steven Spielberg por Los Fabelman

Todd Field por Tár

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Rubin Ostlund por Triángulo de tristeza

Mejor actor protagonista

Brendan Fraser por La ballena (Ganador)

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Bill Nighy por Living

Paul Mescal por Aftersun

Mejor actriz protagonista

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Cate Blanchett por Tár

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Williams por Los Fabelman

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Brian Tyree Henry por Causeway

Judd Hirsch por Los Fabelman

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda forever

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Hoing Chau por La ballena

Mejor guion original

Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Almas en pena en Inisherin

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

Ellas hablan (Ganador)

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda, El misterio de Glass onion.

Living

Top Gun: Maverick

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente (Ganador)

The Quiet girl

Argentina 1985

Close

EO

Mejor montaje

Todo a la vez en todas partes (Ganador)

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente (Ganador)

Bardo

Elvis

El imperio de la luz

Tár

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente (Ganador)

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor documental

Navalny (Ganador)

All that Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro (Ganador)

Marcel the shell with shoes on

El gato con botas: Último deseo

El monstruo marino

Red

Mejor vestuario

Black Panther: Wakanda Forever (Ganador)

Babylon

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

Mejor maquillaje y peluquería

La ballena (Ganador)

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente (Ganador)

Babylon

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Mejor sonido

Top Gun: Maverick (Ganador)

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Mejores efectos visuales

Avatar: El sentido del agua (Ganador)

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor canción

‘Naatu Naatu’ de RRR (Ganador)

‘Applause’ de ‘Tell It Like a Woman’

‘Hold my hand’ de ‘Top Gun: Maverick’

‘Lift me up’ de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘This is a Life’ de ‘Todo a la vez en todas partes’

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye (Ganador)

Ivalu

Le pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor corto de animación

The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse (Ganador)

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it

Mejor corto documental