Vamos con nuestra sección semanal de juegos gratis y las ofertas en la que encontrarás justo eso: juegos gratis y ofertas. Aquí clickbait no hay.

Juegos gratis

Y comenzamos por los juegos gratis, claro, que no cuestan nada y están al alcance de todo el mundo. Ten en cuenta, eso sí, que los juegos que cada semana regala Epic Games Store incrementan su ritmo en Navidades, periodo a lo largo del cual regalan un juego diario. O sea, estate atento para no perderte ninguno.

Horizon Chase Turbo

El juego gratis del día en Epic Games Store, que no de la semana, ojo a lo que te hemos comentado, es Horizon Chase Turbo, un indie de carreras de coches al estilo arcade de clásicos como Outrun, pero con un toque más moderno, obviamente Todo un vicioque puedes reclamar en este enlace.

King of Seas

¿Te gustan los piratas, los combates navales y el rol de acción? Entonces es muy posible que te guste King of Seas, un juego que te puedes llevar gratis en GOG siempre que te hagas con él raṕido, porque en un par de días se acaba. Puedes reclamarlo en este enlace.

Behold the Kickmen

Por último, en Fanatical está con un descuento del cien por cien, o sea gratis, Behold the Kickmen, un indie casual de fútbol muy divertido según la crítica. Puedes reclamarlo en este enlace (y canjearlo en Steam).

Juegos gratis de diciembre en Prime Gaming

Ojo también si eres usuario de Prime Gaming, porque de momento todo sigue igual, pero del 27 de diciembre al 3 de enero añadirán 10 juegos gratis de manera adicional, incluyendo títulos como Dishonored 2, Metal Slug, The Last Blade y más.

Si tienes una suscripción de Amazon Prime, tienes un montón de regalos en Prime Gaming, incluyendo juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. Esto es un recordatorio. Los juegos gratis de diciembre son:

Quake en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Spinch en Amazon Games.

en Amazon Games. Desert Child en Amazon Games.

en Amazon Games. Brothers: A Tale of Two Sons en Amazon Games.

en Amazon Games. Banners of Ruin en Amazon Games.

en Amazon Games. Rose Riddle 2: Werewolf Shadow en Legacy Games.

en Legacy Games. The Amazing American Circus en Amazon Games.

en Amazon Games. Doors: Paradox en Amazon Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.

Ofertas

Las ofertas, como casi siempre, se acumulan y las hay de todo tipo y en todo lados.

Ofertas en Humble Store

Comenzando por la Humble Store, de entre todas las grandes promociones que tiene para elegir, lo más interesante es…

Topc Picks 2022 . Promoción de fin de año con selección del staff y descuentos de hasta el 90% en franquicias y títulos como Destiny, Dying Light, Pathfinder, Rimwordl…

. Promoción de fin de año con selección del staff y descuentos de hasta el 90% en franquicias y títulos como Destiny, Dying Light, Pathfinder, Rimwordl… Devolver Sale. Promoción del editor con un montón de juegos con descuentos de hasta el 90%, incluyendo Serious Sam, Enter the Gungeon, The Talos Principle, Hotline Miami…

Ofertas en Steam

Tampoco faltan las ofertas en Steam, tanto en promociones temáticas como en juegos sueltos. Destacamos…:

Celebración de fútbol. promoción temática en torno al deporte rey para amenizar lo que queda de Mundial. Incluye una selección de juegos de fútbol con descuentos de hasta el 80%.

Y ahora, una pequeña se lección de grandes títulos que están rebajados:

Ofertas en GOG

En GOG han comenzado ya las rebajas de invierno, por lo que los juegos en oferta son muchos. Échale un vistazo que hay descuéntos importantes en títulos como Shadow Tactics: Blades of the Shogun, XCOM 2, *The Witcher 3: Wild Hunt *, Cyberpunk 2077…

Ofertas para consolas

Los usuarios de consolas están más limitados en lo que a ofertas se refiere, pero tampoco mucho, habida cuenta de que el modelo ha calado y de que estamos en las fechas que estamos.