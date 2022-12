Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, con las Navidades a la vuelta de la esquina, todo se toma un ligero descanso en lo que a grandes lanzamientos se refiere, con la excepción de Black Adam, claro está; y de alguno más.

HBO Max

Tras cuatro meses sin tocar techo, HBO Max vuelve a ocupar la cabecera de la sección con Black Adam, un lanzamiento que no es novedad estricta, pero que sí destaca por encima del resto de oferta… con el gran pero de haber pinchado en taquilla. Pero esa es otra historia.

Se estrenó a finales del pasado octubre en cines y ya está disponible en HBO Max. Black Adam es la nueva adaptación del Universo DC, una largo tiempo esperada y de las que han aguantado el tirón ante el nuevo rumbo de la productora. Dirige el español Jaume Collet-Serra (La huérfana, Jungle Cruise) y protagoniza Dwayne Johnson (Jumanji: En la selva, Fast & Furious: Hobbs & Shaw), aunque por ahí están otros rostros tan famosos como los de Pierce Brosnan (James Bond, Mamma Mia!).

Black Adam era la esperanza de Warner Bros. para remontar el vuelo en el terreno superheróico, pero ha fallado y, muy probablemente, propiciado el terremoto acaecido en el Universo Extendido de DC, ahora a cargo de uno de sus artífices con menos éxito como es James Gunn (Escuadrón Suicida, El Pacificador). Sorpresas te da la vida, que se suele decir. A falta de estrenarse Flash y la tercera de Aquaman, todo el pescado está vendido. Ya veremos qué les depara el futuro sin el casting actual.

En cuanto a Black Adam lo que prometía ser algo diferente termina siendo más de lo mismo, e incluso más de lo mismo para peor. No es que la película sea muy mala, pero es que está tan encorsetada en las maneras de siempre que a los cinco minutos ya sabes cómo se va a desarrollar y cómo termina. Lo cual es una pena, porque había potencial para, en efecto, hacer algo diferente. Otra oportunidad perdida que no se va a volver a repetir.

Más contenidos exclusivos:

Atsuko Okatsuka . «Con un talento increíble y un encanto incomparable Atsuko Okatsuka reflexiona sobre su vida, sobre hablar con extraños y sobre las dificultades de haber nacido.»

. «Con un talento increíble y un encanto incomparable Atsuko Okatsuka reflexiona sobre su vida, sobre hablar con extraños y sobre las dificultades de haber nacido.» Llama a Miss Cleo . «Revelador documental sobre el auge, la caída y la reinvención de la controvertida y venerada vidente televisiva Miss Cleo.»

. «Revelador documental sobre el auge, la caída y la reinvención de la controvertida y venerada vidente televisiva Miss Cleo.» Pelosi in the House . «Alexandra Pelosi habla con sinceridad sobre la vida de su madre Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos, y de los logros de su carrera hasta la investidura del presidente Joseph Biden en 2021.»

. «Alexandra Pelosi habla con sinceridad sobre la vida de su madre Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos, y de los logros de su carrera hasta la investidura del presidente Joseph Biden en 2021.» Random Acts of Flyness (T2). «Nuevo programa del cineasta, artista y músico Terence Nance, que analiza la sociedad estadounidense contemporánea a través de diferentes historias con un reparto coral.»

(T2). «Nuevo programa del cineasta, artista y músico Terence Nance, que analiza la sociedad estadounidense contemporánea a través de diferentes historias con un reparto coral.» Romulus (T2). «Ambientada en el siglo VIII a.C., en un mundo primitivo y brutal. Esta es la historia de Rómulo y su hermano Remo vista a través de los ojos de tres personas marcadas por la muerte, la soledad y la violencia: Iemos, Wiros y la joven vestal Ilia.»

(T2). «Ambientada en el siglo VIII a.C., en un mundo primitivo y brutal. Esta es la historia de Rómulo y su hermano Remo vista a través de los ojos de tres personas marcadas por la muerte, la soledad y la violencia: Iemos, Wiros y la joven vestal Ilia.» The Pact (T1). «Cuando Jack, el jefe de una fábrica de cerveza aparece muerto, una serie de acontecimientos obliga a sus cuatro empleados Anna, Nancy, Louie y Cat a hacer un pacto y a esconder un secreto que cambiará sus vidas para siempre.»

Entra en catálogo:

Blackaway

El olivo

El territorio de la bestia

El valiente Despereaux

Iron Man

Los reyes magos

Road trip con Gordon, Gino y Fred (T3)

Netflix

Seguimos con Netflix, que para no variar trae un montonazo de estrenos, aunque entre programas de telerrealidad y producciones de medio pelo, no queda demasiado de lo que presumir. Quitando la película que puedes ver a continuación, la animación es lo más destacable, sea en la forma del nuevo largometraje de Violet Evergarden: Recuerdos o de la serie de Sonic Prime. No, no es coña.

Al igual que sucede con Black Adam, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades es el título más destacado de esta semana en Netflix por el peso de los nombres detrás suyo, o del nombre, más bien: el del mexicano Alejandro González Iñárritu (Birdman, El renacido), a quien la inspiración no parece haberle acompañado en esta ocasión porque las críticas de esta nueva película, estrenada en cines en noviembre, son terribles en su inmensa mayoría.

Más contenidos exclusivos:

Clases particulares . «Azra se hace pasar por profesora particular, pero en realidad ayuda a sus alumnos a cumplir sus objetivos vitales y sentimentales… no sin superar unos cuantos baches.»

. «Azra se hace pasar por profesora particular, pero en realidad ayuda a sus alumnos a cumplir sus objetivos vitales y sentimentales… no sin superar unos cuantos baches.» Cocina con cabeza (T1). «En este concurso culinario, los cocineros pujan por ingredientes para crear platos que impresionen a los jueces invitados… y llevarse el dinero que quede en el banco.»

(T1). «En este concurso culinario, los cocineros pujan por ingredientes para crear platos que impresionen a los jueces invitados… y llevarse el dinero que quede en el banco.» Dance Monsters (T1). «En este concurso, varios bailarines aficionados convertidos en adorables monstruos gracias a los efectos visuales compiten para ganar 250 000 $ y hacer realidad su sueño.»

(T1). «En este concurso, varios bailarines aficionados convertidos en adorables monstruos gracias a los efectos visuales compiten para ganar 250 000 $ y hacer realidad su sueño.» Detrás de cada estrella (T1). «Los agentes de una empresa de representación artística lidian con las intrigas de la oficina y los egos de sus famosos clientes mientras intentan ayudarlos a triunfar.»

(T1). «Los agentes de una empresa de representación artística lidian con las intrigas de la oficina y los egos de sus famosos clientes mientras intentan ayudarlos a triunfar.» El nuevo empleado (T1). «Un abogado novato de la CIA se adentra en el peligroso mundo del espionaje internacional cuando una exagente amenaza con divulgar los secretos de la agencia.»

(T1). «Un abogado novato de la CIA se adentra en el peligroso mundo del espionaje internacional cuando una exagente amenaza con divulgar los secretos de la agencia.» El volcán: Rescate en Whakaari . «Este emocionante documental recrea minuto a minuto la letal erupción volcánica de 2019 en Nueva Zelanda con imágenes reales y testimonios de supervivientes y rescatistas.»

. «Este emocionante documental recrea minuto a minuto la letal erupción volcánica de 2019 en Nueva Zelanda con imágenes reales y testimonios de supervivientes y rescatistas.» En el valle de los canguros . «En un valle secreto de Australia, una cría de canguro llamada Mala se enfrenta a dingos hambrientos e inviernos nevados en esta aventura sobre convertirse en adulto.»

. «En un valle secreto de Australia, una cría de canguro llamada Mala se enfrenta a dingos hambrientos e inviernos nevados en esta aventura sobre convertirse en adulto.» Glitter (T1). «En 1976, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor.»

(T1). «En 1976, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor.» Gudetama: Un pasote de aventura (T1). «Gudetama, un huevo perezoso, emprende a regañadientes una aventura inolvidable con Shakipiyo, un pollito recién nacido que solo piensa en encontrar a su madre.»

(T1). «Gudetama, un huevo perezoso, emprende a regañadientes una aventura inolvidable con Shakipiyo, un pollito recién nacido que solo piensa en encontrar a su madre.» Infierno para solteros (T2). «Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.»

(T2). «Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.» Last Chance U: Baloncesto (T2). «‘Last Chance U’ llega a las canchas del este de Los Ángeles: un entrenador con mucha fe guía a jóvenes que esperan poder hacer realidad sus aspiraciones universitarias.»

(T2). «‘Last Chance U’ llega a las canchas del este de Los Ángeles: un entrenador con mucha fe guía a jóvenes que esperan poder hacer realidad sus aspiraciones universitarias.» Lejos del hogar (T1). «Un adolescente con problemas económicos se sumerge en un mundo de lujo tras ganar una beca para un prestigioso colegio exclusivamente al alcance de los más privilegiados.»

(T1). «Un adolescente con problemas económicos se sumerge en un mundo de lujo tras ganar una beca para un prestigioso colegio exclusivamente al alcance de los más privilegiados.» Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel . «Un detective que odia la Navidad se ve obligado a resolver un asesinato (y salvar las fiestas) con la ayuda de becarios famosos que deben improvisar a lo largo del caso.»

. «Un detective que odia la Navidad se ve obligado a resolver un asesinato (y salvar las fiestas) con la ayuda de becarios famosos que deben improvisar a lo largo del caso.» No atiendas esa llamada (T1). «Esta docuserie narra la investigación del caso de un hombre que llamaba a locales de comida rápida para que los jefes hicieran desnudarse a empleadas y las registraran.»

(T1). «Esta docuserie narra la investigación del caso de un hombre que llamaba a locales de comida rápida para que los jefes hicieran desnudarse a empleadas y las registraran.» No necesitan presentación con David Letterman y Volodímir Zelenski . «David Letterman viaja a Kiev, en Ucrania, para mantener una conversación emotiva, íntima y profunda con el presidente Volodímir Zelenski.»

. «David Letterman viaja a Kiev, en Ucrania, para mantener una conversación emotiva, íntima y profunda con el presidente Volodímir Zelenski.» Paradise Police (T4). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.»

(T4). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.» Sonic Prime (T1). «Cuando una gran batalla con el doctor Eggman destruye el universo, Sonic viaja a toda pastilla por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y salvar el mundo.»

(T1). «Cuando una gran batalla con el doctor Eggman destruye el universo, Sonic viaja a toda pastilla por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y salvar el mundo.» Tempestad por Navidad . «Los destinos de los viajeros y el personal de un aeropuerto se entrelazan cuando un gran temporal les obliga a pasar juntos las horas previas a la Navidad.»

. «Los destinos de los viajeros y el personal de un aeropuerto se entrelazan cuando un gran temporal les obliga a pasar juntos las horas previas a la Navidad.» The Big 4 . «Cuatro asesinos retirados vuelven a la acción cuando sus caminos se cruzan con el de una policía de moral intachable decidida a encontrar a un escurridizo asesino.»

. «Cuatro asesinos retirados vuelven a la acción cuando sus caminos se cruzan con el de una policía de moral intachable decidida a encontrar a un escurridizo asesino.» Tom Papa: What A Day! «Tom habla sin tapujos sobre la intimidad tras el matrimonio, su problemático perro y por qué los hombres tienen la culpa de la mayoría de las cosas molestas de la vida.»

«Tom habla sin tapujos sobre la intimidad tras el matrimonio, su problemático perro y por qué los hombres tienen la culpa de la mayoría de las cosas molestas de la vida.» Violet Evergarden: Recuerdos . «En este resumen de la conmovedora y premiada serie de animación, una antigua niña soldado con un trauma emocional empieza a trabajar como escritora de cartas.»

. «En este resumen de la conmovedora y premiada serie de animación, una antigua niña soldado con un trauma emocional empieza a trabajar como escritora de cartas.» Yo creo en Papá Noel. «Lisa lleva cinco meses con Tom. Todo va bien hasta que descubre su obsesión con la Navidad, una época que ella detesta. ¿Será hora de dar otra oportunidad a las fiestas?»

Entra en catálogo:

Antes del lunes

El juego de la verdad

Érase una vez en… Hollywood

Fiesta de empresa

Girl Clock!

Las Villamizar

Met Grote Blijdschap

Nevermind

Případ mrtvého nebožtíka

Restiamo amici

Si Accettano Miracoli

Un lugar tranquilo 2

Disney+

Seguimos con Disney+ y, me temo, con el mismo pronóstico aciago que llevamos hasta ahora, y es que…

Por fin ha estrenado Disney+ La búsqueda: más allá de la historia, la serie basada en las irregulares pero muy entretenidas películas que protagonizase un Nicolas Cage a medio camino entre Indiana Jones y Robert Langdon, va para veinte años ya. Pero para qué repetir lo que funcionó tan bien: en lugar de alguien con carisma metemos a un grupo de jóvenes odiosos pero multiétnicos y escribimos una historia de pena. ¿Resultado? Una basura. Peo no basura al nivel de Willow, no: esto va más allá. Pena de Catherine Zeta-Jones y Harvey Keitel.

Más contenidos exclusivos:

Desfase en Navidad . «Como la película original, la secuela está ambientada en un futuro próximo donde el alcohol y las drogas están prohibidas salvo un glorioso día, llamado «la Juerga». Este año, ese día cae, milagrosamente, en Navidad.»

. «Como la película original, la secuela está ambientada en un futuro próximo donde el alcohol y las drogas están prohibidas salvo un glorioso día, llamado «la Juerga». Este año, ese día cae, milagrosamente, en Navidad.» Hacia la victoria (T1). «Arene es una adolescente que, junto a su familia, se ve obligada a mudarse de Barcelona al pueblo de Learo. A partir de ese momento, tendrá que adaptarse a una nueva vida, acostumbrarse a vivir con su abuelo y hacer nuevas amistades.»

(T1). «Arene es una adolescente que, junto a su familia, se ve obligada a mudarse de Barcelona al pueblo de Learo. A partir de ese momento, tendrá que adaptarse a una nueva vida, acostumbrarse a vivir con su abuelo y hacer nuevas amistades.» La vida que olvidamos (T1). «M, un escritor de misterios, tiene una novia desde hace cinco años llamada F, que desapareció la noche de Halloween. Cuando una mujer aparece asegurando ser la hermana de F, M se pone a buscar a su novia. Por el camino, conoce a gente que describe a una mujer muy distinta a la F a la que él conocía.»

(T1). «M, un escritor de misterios, tiene una novia desde hace cinco años llamada F, que desapareció la noche de Halloween. Cuando una mujer aparece asegurando ser la hermana de F, M se pone a buscar a su novia. Por el camino, conoce a gente que describe a una mujer muy distinta a la F a la que él conocía.» Le pupille . «Un pequeño cuento que gira en torno a una tarta de Navidad, una historia de inocencia, avaricia y fantasía en un internado católico para niñas durante los años de la guerra. El término “pupille” procede de “pupilla”, que en latín significa “niña pequeña”.»

. «Un pequeño cuento que gira en torno a una tarta de Navidad, una historia de inocencia, avaricia y fantasía en un internado católico para niñas durante los años de la guerra. El término “pupille” procede de “pupilla”, que en latín significa “niña pequeña”.» Los Simpson y los Boceli: Feliz Navidad . «Esta Navidad Homer soprende a Marge con el regalo definitivo: una actuación inolvidable de Andrea Bocelli, la superestrella italiana de la ópera, y sus hijos Matteo y Virginia.»

. «Esta Navidad Homer soprende a Marge con el regalo definitivo: una actuación inolvidable de Andrea Bocelli, la superestrella italiana de la ópera, y sus hijos Matteo y Virginia.» Mañana seré la novia de alguien (T1). «Yuki se gana la vida como novia de alquiler. Rina ahoga su soledad con los hombres. Aya está constantemente haciéndose cirugías plásticas. Moe vive su vida sin que nadie le diga qué tiene que hacer. Yua vive ahora mismo en el distrito donde se hace vida nocturna. Cada una vive con sus propios complejos, preocupaciones y emociones.»

Entra en catálogo:

Al diablo con el diablo

Arthur y la guerra de los mundos

Arthur y la venganza de Maltazard

Hermanos Hardy (T1)

In Time

Nunca juegues con extraños

The Runaways (Serie completa)

The a Word (Serie completa)

Amazon Prime Video

También encontrarás novedades exclusivas en Amazon Prime Video, aunque todo muy regulero.

Contenidos exclusivos:

Acerca del destino . «Esta comedia romántica es la historia de dos extraños que creen en el amor pero que no parecen capaces de encontrar su verdadero significado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el destino hace que sus caminos se crucen en una Nochevieja agitada en la que la comedia y el caos serán los protagonistas.»

. «Esta comedia romántica es la historia de dos extraños que creen en el amor pero que no parecen capaces de encontrar su verdadero significado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el destino hace que sus caminos se crucen en una Nochevieja agitada en la que la comedia y el caos serán los protagonistas.» Elegida (T1). «En un futuro distópico en el que sólo se eligen políticos cuestionables, una joven comediante de Internet decide presentarse a gobernadora como una broma y acaba ganando. Con un poder inmenso y sin saber cómo utilizarlo, intenta gestionar tanto su agitada vida personal como un estado asolado por una crisis económica.»

(T1). «En un futuro distópico en el que sólo se eligen políticos cuestionables, una joven comediante de Internet decide presentarse a gobernadora como una broma y acaba ganando. Con un poder inmenso y sin saber cómo utilizarlo, intenta gestionar tanto su agitada vida personal como un estado asolado por una crisis económica.» La niñera . «Aisha es una niñera sin papeles que trabaja para una familia adinerada de Nueva York. Mientras prepara la llegada de su hijo, al que tuvo que dejar en África Occidental, una presencia invade su realidad y amenaza el sueño americano por el que tanto se ha esforzado.»

. «Aisha es una niñera sin papeles que trabaja para una familia adinerada de Nueva York. Mientras prepara la llegada de su hijo, al que tuvo que dejar en África Occidental, una presencia invade su realidad y amenaza el sueño americano por el que tanto se ha esforzado.» Los Reyes Magos: la verdad . «Melchor, Gaspar y Baltasar abren por primera vez las puertas de su palacio para el rodaje de un documental sobre su día a día mientras preparan la Cabalgata de Reyes.»

. «Melchor, Gaspar y Baltasar abren por primera vez las puertas de su palacio para el rodaje de un documental sobre su día a día mientras preparan la Cabalgata de Reyes.» Los caminos que no escogemos . «Narra las turbulentas 24 horas en la vida de Leo y su hija, Molly. Mientras él deambula entre vidas alternativas que podría haber vivido, Molly trata de encontrar su propio camino en un futuro incierto.»

. «Narra las turbulentas 24 horas en la vida de Leo y su hija, Molly. Mientras él deambula entre vidas alternativas que podría haber vivido, Molly trata de encontrar su propio camino en un futuro incierto.» Modern Love Ámsterdam (T1). «Seis historias sobre el amor y sobre cómo siempre vence a los retos de la vida y las situaciones difíciles. El amor, en todas sus formas, es universal.»

Entra en catálogo:

3 días para matar

A 47 metros 2

Atrapa a un ladrón

Desaparecida (Angel of Mine)

Dos buenos tipos

Dulce Venganza

El chico del periódico

¿Estamos solos?

Farmacia de guardia (Serie completa)

Gold, la gran estafa

Jobs

La protectora

Mensajero de la muerte

Mister Johnson

Parks and Recreation (Serie completa)

(Serie completa) Pasajero oculto

Réplicas

Sin salida

Spiral: Saw

The Boy

The Fighter

The Imitation Game

Una historia del Bronx

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, ahí encontrarás… lo que siga en emisión y una nueva serie para los más peques de la casa.

Contenidos exclusivos: