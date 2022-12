Las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2022

Estamos en la recta final del año, y tanto NVIDIA como AMD ya han finalizado los lanzamientos que tenían pendientes, así que es un buen momento para descubrir cuáles son las diez tarjetas gráficas más potentes de 2022, un artículo con el que actualizamos el original que publicamos también a finales del año pasado.

Han sido precisamente esos lanzamientos, y también las renovaciones de catálogo que han realizado NVIDIA y AMD, los que nos han obligado a introducir importantes modificaciones en esta nueva lista de las tarjetas gráficas más potentes que existen a día de hoy, aunque al final se han mantenido bastantes modelos de 2021, ya que todavía ofrecen un rendimiento excelente.

En líneas generales, podemos decir que NVIDIA ha conseguido mantener la corona del rendimiento bruto con el lanzamiento de las GeForce RTX 4080 y RTX 4090, y ha mejorado la eficiencia energética (rendimiento por vatio). El gigante verde también ha logrado reforzar su liderazgo en trazado de rayos, y con el DLSS 3 ha dado forma a una tecnología que mejora significativamente el rendimiento y que no se ve afectada por los cuellos de botella a nivel de CPU.

AMD ha generado sensaciones contrapuestas con las Radeon RX 7900 XT y RX 7900 XTX. Es verdad que representan un salto claro a nivel de rendimiento frente a la generación anterior, pero no han cumplido con las expectativas que habían generado, ni en potencia bruta ni en consumo, y solo la última es capaz de hacer frente a la GeForce RTX 4080 en rasterización, ya que en trazado de rayos siguen muy por detrás de NVIDIA, y esta hace tiempo que dejó de ser una tecnología poco utilizada o de menor importancia, y ha pasado a ser todo lo contrario.

Todo esto, unido al hecho de que AMD no tiene una alternativa real al DLSS 3, hace que al final la diferencia de precio que existe entre las Radeon RX 7900 y las GeForce RTX 40 quede muy diluida. La GeForce RTX 4080 cuesta ahora mismo 1.399 euros, y la Radeon RX 7900 XTX tiene un precio recomendado de 1.199 euros, pero es imposible encontrarla disponible por ese dinero. La diferencia entre ambas es de 200 euros, ¿pero realmente vale la pena ese ahorro y renunciar a un mayor rendimiento en trazado de rayos, al valor del DLSS 3 y a un consumo inferior?

Cada uno dará la respuesta que estime conveniente, pero bajo mi punto de vista tengo claro que es un no, no vale la pena ahorrar 200 euros y renunciar a todo eso, pero sobre todo por la diferencia que marca el DLSS 3. De no existir esa tecnología mi respuesta no habría sido tan contundente.

Las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2022 en rasterización

Como hice en la guía de 2022, voy a diferenciar entre las tarjetas gráficas más potentes en rasterizado de aquellas que son superiores en trazado de rayos, ya que limitar la comparativa a un único valor sería totalmente injusto, y haría que tarjetas gráficas que son muy potentes en trazado de rayos quedasen en una posición de inferioridad frente a otras que no reflejaría la realidad de manera fehaciente.

Si nos centramos en el rendimiento en rasterización, vemos que los modelos más potentes que ocupan el top tres son las GeForce RTX 4090, Radeon RX 7900 XTX y GeForce RTX 4080. La Radeon RX 7900 XT sale del top tres y queda casi al mismo nivel que la GeForce RTX 3090 Ti, que está seguida de la GeForce RTX 3090. El resto de posiciones quedan ocupadas por la Radeon RX 6950 XT, la GeForce RTX 3080 Ti y la Radeon RX 6900 XT.

Todas esas tarjetas gráficas están capacitadas para mover todos los juegos actuales en resolución 4K con calidad máxima manteniendo una fluidez total. Tienen sentido también para jugar en 1440p con altas tasas de fotogramas por segundo, pero pierden valor en 1080p porque sufren claros cuellos de botella por parte de la CPU en la mayoría de los casos, un problema que es especialmente grave a partir de la GeForce RTX 3090 Ti en dicha resolución.

No hemos tenido en cuenta las tecnologías DLSS de segunda y tercera generación ni el FSR porque complicaría enormemente la comparativa, y porque su valor no se limita a la mejora del rendimiento, puesto que también afectan a la calidad de imagen. En este sentido, el DLSS mantiene una mayor calidad de imagen y ofrece un valor claramente superior, así que limitar la comparativa a un enfoque centrado en el rendimiento tampoco habría sido justo.

Las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2022 en trazado de rayos

Ya lo he dicho otras veces, pero lo repito, el trazado de rayos ha llegado para quedarse, y ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente. Esta tecnología lleva años teniendo soporte en PS5 y Xbox Series X, a pesar de las limitaciones de potencia que tienen ambas consolas, y a día de hoy muchos juegos la soportan, una realidad que se ha convertido en tendencia y que cada vez irá a más.

No tenerla en cuenta a la hora de valorar la potencia bruta de una tarjeta gráfica ya no tiene ningún sentido, y supone forzar una visión parcializada e irreal del valor que ofrece esta, algo que obviamente no es bueno para nadie. Sobre este tema quiero añadir una anécdota, un conocido me pidió consejo hace unas semanas para comprar una nueva tarjeta gráfica ahora que los precios habían bajado.

Me comentó que iba a jugar en serio, y que quería ponerse con Cyberpunk 2077 porque lo jugó en PS4 y decidió devolverlo por lo mal que iba en dicha consola. Tenía un PC compuesto por un Core i7-6700K, 16 GB de RAM y contaba con una GeForce GTX 950. Está claro que en su momento hizo un montaje descompensado y eligió una CPU muy floja para su CPU, y también se equivocó al pensar que dicho juego iría bien en dicha consola.

Le dije que lo ideal para su configuración era, si quería gastar poco dinero, optar por una GeForce RTX 2060 de 6 GB que, en aquél momento, estuvo disponible por 249 euros. Al final decidió seguir el consejo de otra persona y compró una Radeon RX 6600 XT que le costó casi 400 euros, porque le dijeron que tenía más memoria gráfica y que era más nueva y potente. Quedó decepcionado por la compra cuando vio el rendimiento en Cyberpunk 2077 al activar el trazado de rayos, y decidió devolverla.

Como podemos ver en la gráfica adjunta se han movido muchas posiciones. Las tres tarjetas gráficas más potentes en trazado de rayos de 2022 son la GeForce RTX 4090, la GeForce RTX 4080 y la Radeon RX 7900 XTX, que supera por la mínima a la GeForce RTX 3090 Ti. En cuarta y quinta posición quedan las GeForce RTX 3090 y GeForce RTX 3080 Ti, y en el sexto puesto encontramos a la Radeon RX 7900 XT, que rinde solo un poco mejor que la GeForce RTX 3080 de 12 GB. Cierran el top diez las GeForce RTX 3080 y Radeon RX 6900 XT.

Que AMD ha mejorado el rendimiento en trazado de rayos es incuestionable, pero tampoco se puede negar que sigue una generación por detrás de NVIDIA, y que todavía tiene mucho trabajo por delante si quiere alcanzar a los de verde.

Tened en cuenta que las cifras que hemos dado representan rendimiento relativo expresado de forma porcentual, lo que significa que la GeForce RTX 4080 rinde un 36% más que la Radeon RX 7900 XT en trazado de rayos, pero esto no significa que ambas ofrezcan una tasa de FPS fluida en 4K con dicha tecnología activada, ya que la GeForce RTX 4080 ronda entre los 27 y los 29 FPS en Cyberpunk con dicha configuración, y la Radeon RX 7900 XT ronda entre los 16 y los 18 FPS (trazado de rayos en demencial en ambas).

Especificaciones de las 10 tarjetas gráficas más potentes de 2022

Para elaborar esta selección hemos tenido en cuenta el rendimiento combinado en rasterización y trazado de rayos, pero hemos dado más peso a este último porque es una tecnología mucho más exigente, así que tenedlo en cuenta a la hora de valorarla. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

GeForce RTX 4090

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1.008 GB/s.

Potencia en FP32: 82.58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

GeForce RTX 4080

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

9.728 shaders a 2.205 MHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

304 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

304 núcleos tensor de cuarta generación.

76 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 22,4 Gbps.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 716,8 GB/s.

Potencia en FP32: 48,74 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Radeon RX 7900 XTX

Núcleo gráfico Navi 31 con diseño MCD (Multi-chiplet Die) en nodo de 5 nm el bloque GPU y 6 nm el bloque de caché.

57.700 millones de transistores.

Área de la GPU: 300 mm cuadrados.

Área de los encapsulados de caché: 36,6 mm cuadrados por unidad.

6.144 shaders.

384 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

GPU a 1,85 GHz-2,49 GHz, modo normal y turbo.

61,42 TFLOPs de potencia en FP32.

96 unidades de computación.

96 unidades para aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

192 unidades para aceleración de inteligencia artificial.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz con un ancho de banda de 960 GB/s.

96 MB de caché infinita con un ancho de banda de 5,3 TB/s.

TBP de 355 vatios.

GeForce RTX 3090 Ti

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

10.496 shaders a 1.395 MHz-1.695 MHz, modo normal y turbo.

328 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

328 núcleos tensor de tercera generación.

82 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 19,5 Gbps.

Caché L2: 6 MB.

Ancho de banda de 936,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,58 TFLOPs.

TGP: 350 vatios.

GeForce RTX 3090

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

10.752 shaders a 1.560 MHz-1.860 MHz, modo normal y turbo.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

336 núcleos tensor de tercera generación.

84 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Caché L2: 6 MB.

Ancho de banda de 1.008 GB/s.

Potencia en FP32: 40 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

GeForce RTX 3080 Ti

Núcleo gráfico: GA102 en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

10.240 shaders a 1.365 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor.

80 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

34,10 TFLOPs de potencia en FP32.

Caché L2: 6 MB.

12 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz (912 GB/s).

TGP: 350 vatios.

Radeon RX 7900 XT

Núcleo gráfico Navi 31 con diseño MCD (Multi-chiplet Die) en nodo de 5 nm el bloque GPU y 6 nm el bloque de caché.

57.700 millones de transistores.

Área de la GPU: 300 mm cuadrados.

Área de los encapsulados de caché: 36,6 mm cuadrados por unidad.

5.376 shaders.

336 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

GPU a 2,025 GHz-2,394 GHz, modo normal y turbo.

51,48 TFLOPs de potencia en FP32.

84 unidades de computación.

84 unidades para aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

168 unidades para aceleración de inteligencia artificial.

Bus de 320 bits.

20 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz con un ancho de banda de 800 GB/s.

80 MB de caché infinita.

TBP de 300 vatios.

GeForce RTX 3080 de 12 GB

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

Área del encapsulado: 628 mm cuadrados.

8.960 shaders a 1.260 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

280 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

280 núcleos tensor de tercera generación.

70 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 384 bits.

10 GB de memoria GDDR6X a 19 Gbps.

Caché L2: 5 MB.

Ancho de banda de 912,4 GB/s.

Potencia en FP32: 30,64 TFLOPs.

TGP: 350 vatios.

GeForce RTX 3080

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm (Samsung).

28.300 millones de transistores.

Área del encapsulado: 628 mm cuadrados.

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor de tercera generación.

68 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 320 bits.

10 GB de memoria GDDR6X a 19 Gbps.

Caché L2: 5 MB.

Ancho de banda de 760,3 GB/s.

Potencia en FP32: 28,77 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Radeon RX 6950 XT