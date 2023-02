Mi conexión a Internet no funciona: cómo solucionar problemas de red de forma sencilla

Cuando nuestra conexión a Internet no funciona los primero que solemos pensar es que se el culpable es el router, pero la verdad es que detrás de este tipo de problemas pueden haber muchas causas distintas, y que al final no podemos descartar ninguna de ellas. Si queremos solucionar este problema tenemos que tener claros los pasos que debemos dar y por dónde debemos empezar, ya que esto nos permitirá afrontarlos de la manera más eficiente posible.

Lo que os acabo de decir es muy fácil de entender. Imaginad vuestra conexión a Internet no funciona y que directamente empezáis a revisar la configuración y el cableado, e incluso recurrís a otros métodos de solución de problemas a nivel de sistema operativo, cosas que os acaban llevando mucho tiempo y esfuerzo, y que al final descubrís que todo se debía a un problema que venía directamente de vuestro proveedor de Internet, y que por tanto no podíais hacer nada para resolverlo, solo esperar.

En este artículo vamos a afrontar el tema desde esa perspectiva, es decir, os vamos a explicar qué hacer cuando una conexión a Internet no funciona, y como afrontar este problema de la mejor manera posible, sin perder el tiempo y sin realizar esfuerzos que al final puedan acabar siendo vanos. Como siempre, si tenéis dudas podéis dejarlas en los comentarios.

Mi conexión a Internet no funciona: primeros pasos

Lo primero que tienes que hacer es descartar que la causa esté en tu proveedor de Internet. Esto tiene una explicación, y es que si este es el culpable directamente no podrás hacer nada salvo esperar a que este lo resuelva. En este caso, lo más sencillo es que te pongas en contacto directamente con tu proveedor y que compruebes el estado del servicio.

Esto puede llevarte a dos situaciones distintas. Si el problema lo tiene tu proveedor ya sabes que no podrás hacer nada, pero si no tiene su origen en él tu siguiente paso debería ser comprobar si tienes conexión en algunos dispositivos. En caso de que sea así, reinicia los dispositivos en los que no tienes conexión a Internet. Si no tienes conexión a Internet en ninguno de tus dispositivos te recomendamos seguir estos pasos:

Revisa que todo el cableado que comunica router y PC esté bien conectado.

Echa un vistazo también a los ajustes de la conexión Wi-Fi para ver que todo está en orden, y que te has conectado al estándar adecuado.

Si todo está bien, haz un reinicio del router y de todos los dispositivos donde tienes problemas de conexión. Es imprescindible que desconectes el router de la corriente durante al menos un minuto.

Pasos a seguir si lo anterior no funciona

La cosa se complica bastante a partir de aquí, aunque todavía nos queda un as bajo la manga que es más efectivo de lo que parece, y que puede ayudarnos a resolver problemas de red de una manera sencilla, rápida y sin esfuerzo, el solucionador de problemas de Windows. Esta herramienta ha sido infravalorada durante mucho tiempo, pero yo mismo he recurrido a ella varias veces en los últimos cinco años y os puedo confirmar que ha funcionado en algunas ocasiones.

Utilizar esta herramienta es muy fácil, solo tienes que irte a la bandeja del sistema y hacer clic derecho en red, elegir la opción «Solucionar Problemas», marcar «Todos los Adaptadores de Red» y hacer clic en «Siguiente». Esta herramienta buscará posibles problemas y los resolverá de forma automática. Si encuentra y resuelve un problema nos lo indicará en una ventana que aparecerá al final del proceso de reparación.

Si esto tampoco funciona puedes probar a limpiar la caché DNS siguiendo estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «cmd».

Entra en el resultado «Símbolo del Sistema».

Escribe «ipconfig /flushdns» (sin comillas) y pulsa enter.

En caso de que nada de lo que te hemos contado funcione puedes probar a actualizar el firmware de tu router y a realizar un análisis antivirus. Algunas infecciones por malware pueden afectar a nuestra conexión a Internet y hacer que esta deje de funcionar correctamente.

