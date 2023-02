Microsoft reconoce la derrota ante Sony y dice que Playstation gana a Xbox de forma clara

Brad Smith, presidente de Microsoft, comentó durante una reciente entrevista que la compañía ha presentado nuevos argumentos ante la Comisión Europea para que esta dé el visto bueno a la compra de Activision Blizzard, y dijo textualmente que en esos argumentos reconocen abiertamente que Playstation gana a Xbox de una manera clara y contundente. Con esto, Microsoft tumba por completo los argumentos en los que Sony se mostraba como parte débil, y pone de relieve que en realidad es todo lo contrario.

No hay la más mínima duda de que Microsoft está dispuesta a todo para hacerse con Activision Blizzard, una operación de compra que se complica por momentos, aunque ninguna de las trabas que han ido surgiendo han hecho que el gigante de Redmond decida tirar la toalla, más bien todo lo contrario, y los últimos argumentos que ha presentado la compañía estadounidense son un claro ejemplo de ello, y es que al final a ninguna empresa le gusta reconocer sus derrotas.

Según los datos que ha dado Microsoft, Playstation gana a Xbox en Europa con una cuota de mercado del 80% para la primera y un 20% para la segunda. A nivel global la cosa mejora un poco para Xbox, ya que según el gigante de Redmond su cuota proporcional sería del 30%, pero Sony sigue muy por delante con PlayStation, ya que aglutina un 70%. Si miramos a Japón la victoria de Sony es abrumadora, puesto que suma una cuota de mercado del 96% y Xbox solo llega a un 4%.

Resulta curioso, no obstante, que Microsoft no haya dado números para el mercado estadounidense. No sabemos por qué, pero es un hecho que Xbox siempre ha funcionado mejor en dicho mercado, así que puede que en este la posición de sus consolas sea mejor y que por ello haya preferido omitir esos datos. Con todo, como no tenemos números oficiales es imposible decir nada con total seguridad, así que tenedlo en cuenta antes de sacar conclusiones.

Para Brad Smith la cosa es muy simple y ha lanzado un mensaje bastante duro a la Comisión Europea. Estas han sido sus palabras textuales:

«¿Queréis reforzar la posición de Sony o preferís abrir la franquicia Call of Duty a 150 millones de personas más?

El ejecutivo se ha mostrado abierto a un acuerdo con Sony que garantice la continuidad a largo plazo de la franquicia Call of Duty en PlayStation, y justo ayer pudimos conocer que Microsoft ha cerrado acuerdos de colaboración con Nintendo y con NVIDIA, este último para llevar sus juegos y los de Activision Blizzard a GeForce Now, así que está claro que el gigante de Redmond está haciendo todo lo posible para mostrar a los organismos reguladores que su objetivo no es limitar la disponibilidad de Call of Duty en otras plataformas, sino más bien todo lo contrario.

Todavía no hay nada decidido, pero la verdad es que Microsoft está jugando muy bien sus cartas y que, en este caso, bloquear la compra de Activision Blizzard con todas las concesiones que ha hecho Microsoft, y otras que está dispuesta a hacer, sería una clara contribución al dominio de Sony en el mercado de las consolas.