GeForce NOW sumará 19 juegos en marzo

Hace unas semanas se cumplían los tres años de GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Durante estos años hemos ido viendo cómo evolucionaba, cómo iba sumando nuevos títulos cada poco tiempo, cómo mejoraba la calidad del servicio, el modo en el que iba llegando cada vez a más dispositivos y también a más tiendas digitales… vamos, que lo hemos visto crecer y convertirse a día de hoy, tal y como indican sus números, en un éxito absoluto.

No fueron pocas las voces que, en un primer momento, afirmaron que el juego en la nube no era posible, que la velocidad de las conexiones a Internet era insuficiente y que no existía un datacenter capaz de soportar tal carga de trabajo de manera eficiente. Y es cierto que el desafío técnico era tremendamente complejo pues, a diferencia de otras actividades en las que la latencia y el rendimiento no tienen tanto peso específico, al hablar de juegos estos factores sí que son clave.

Sobre aquellos vaticinios, creo que basta con ver nuestro análisis de GeForce Now RTX 4080, el nivel más alto de suscripción al servicio y que te permite disfrutar de los juegos, en la nube, exactamente igual que si lo estuvieras haciendo en local con un equipo de última generación en el que has montado una GeForce RTX 4080. Y lo mismo si hablamos del nivel de suscripción Prioritario, del que soy usuario desde hace ya mucho tiempo, y que me permite disfrutar de una experiencia de juego que sería imposible en mi ordenador.

Pero, para quienes aún no lo han probado, mi recomendación personal es que no se conformen con lo que les contamos nosotros, y que lo prueben ellos mismos. GeForce Now cuenta con un nivel de acceso básico que es totalmente gratuito, tan solo tienes que registrarte, conectar tu cuenta del servicio con las que tengas en tiendas de juegos digitales y listo, ya podrás jugar. Evidentemente los ajustes avanzados no están disponibles en este modo, y probablemente tendrás que esperar unos minutos hasta poder empezar a jugar, pero una vez dentro podrás comprobar su funcionamiento en primera persona y, de ese modo, comprobar que, efectivamente, es como jugar en local.

GeForce Now Thursday

Como cada jueves, hoy se suman nuevos títulos a los que podrás jugar en GeForce Now, son los siguientes:

Monster Hunter Rise (Steam)

Voltaire: The Vegan Vampire (Nuevo en Steam)

Rise of Industry (Gratis en Epic Games Store)

Pero además, NVIDIA ya nos ha adelantado el resto de estrenos del mes, que serán los siguientes:

Hotel Renovator (Nuevo en Steam, 7/3/23)

Clash: Artifacts of Chaos (Nuevo en Steam, 9/3/23)

Figment 2: Creed Valley (Nuevo en Steam, 9/3/23)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (Nuevo en Steam, 9/3/23)

Big Ambitions (Nuevo en Steam, 10/3/23)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Nuevo en Steam, 14/3/23)

Smalland: Survive the Wilds (Nuevo en Steam, 29/3/23)

Ravenbound (Nuevo en Steam, 30/3/23)

DREDGE (Nuevo en Steam, 30/3/23)

The Great War: Western Front (Nuevo en Steam, 30/3/23)

System Shock (Nuevo en Steam y Epic Games Store)

Amberial Dreams (Steam)

Disney Dreamlight Valley (Steam y Epic Games Store)

No One Survived (Steam)

Symphony of War: The Nelphilim Saga (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Así, como puedes ver, GeForce Now cerrará el mes de marzo con 19 nuevos títulos a una lista que ya es enorme y que no deja de crecer.

