Martin Cooper, uno de los padres del teléfono móvil, predice que habrá teléfonos implantados en el oído

Martin Cooper, quien es considerado como uno de los “padres” del teléfono móvil, se ha atrevido a hacer la siguiente predicción para el medio CNBC en el MWC 2023 de Barcelona: “La próxima generación tendrá el teléfono implantado debajo la piel de los oídos”. Si tiramos de la ciencia ficción, la idea no es ni mucho menos nueva, y tampoco parece disparatado que eso se pueda lograr en un futuro no muy lejano.

Martin Cooper, nacido y con nacionalidad estadounidense, tiene en la actualidad 94 años y logró hacer la primera llamada con un teléfono móvil hace 50 años desde la Sexta Avenida de Nueva York. La llamada se la hizo a su principal competidor de AT&T, Joel S. Engel, con un prototipo del Motorola DynaTAC 8000x. A pesar de dicho hito, los teléfonos móviles todavía tendrían que esperar un par de décadas más para empezar a masificarse de verdad.

La presencia de Martín Cooper en el MWC 2023 no es baladí. Aparte de ser considerado uno los pioneros del sector, también ha recogido un premio en reconocimiento a su trayectoria. Llegados a este punto, merece la pena recordar el Premio Príncipe de Asturias que recibió en 2009 junto a Ray Tomlinson, inventor del correo electrónico.

Retomando la predicción, Cooper ha dicho que el propio cuerpo humano podría ser el “cargador perfecto” para ese futuro móvil que estaría implantado bajo la piel del oído. Si “ingieres comida, tu cuerpo crea energía. Se necesitaría poca energía para hacer funcionar ese auricular”.

El ingeniero estadounidense también ha expuesto que, cada vez que tiene que hacer una llamada telefónica y no tiene un auricular, se ve obligado a coger una “pieza plana de material” (en clara referencia a un smartphone) contra su cabeza curva y sostener el brazo en una posición que le resulta incómoda.

La idea de un pequeño dispositivo móvil que estaría incrustado en el oído choca un poco con el reconocimiento por parte de Cooper de que la privacidad es un problema serio y que la adicción a los dispositivos móviles es un problema real. Pese a ello, Cooper mantiene su fe en la humanidad, o al menos eso parece destilar en sus declaraciones.

Otro aspecto que Cooper ha reconocido es el hecho de que no esperaba que los móviles se convertirían en cámaras o enciclopedias, además de ser capaces de hacer muchas otras funciones debido a que los móviles no son más que ordenadores con una disposición diferente a la de un portátil o un PC de sobremesa. Aquí influye mucho el contexto de hace cincuenta años, cuando no había Internet, circuitos integrados a gran escala ni cámaras digitales.

