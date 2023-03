Requisitos estimados de Dead Island 2: mínimos y recomendados

Todavía no tenemos detalles oficiales sobre los requisitos de Dead Island 2 a nivel de hardware, pero sabemos que va a ser un juego de transición intergeneracional, y que por tanto no va a ser demasiado exigente, ya que al final su base técnica van a ser las consolas de la generación anterior, PS4 y Xbox One.

Partiendo de esa base, y de mis propios conocimientos, he dado forma a este artículo donde voy a compartir con vosotros una estimación de los requisitos mínimos y recomendados que tendremos que cumplir para poder mover Dead Island 2. También os explicaré el nivel de rendimiento que podemos esperar en cada uno de esos dos niveles, y dónde estarán las líneas rojas que no deberemos cruzar.

Requisitos mínimos estimados de Dead Island 2

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-4770 o Ryzen 5 1500X (4 núcleos y 8 hilos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 570 con 4 GB de memoria gráfica.

60 GB de espacio libre, preferiblemente en una unidad SSD.

Podemos dar por seguro que Dead Island 2 arrancará en juegos que no cumplan con esos requisitos, y podría funcionar de forma aceptable siempre que no nos alejemos mucho de ellos, pero al final estoy convencido de que este mínimo será el que necesitaremos para jugarlo en 1080p con calidad media y una fluidez aceptable.

Otras configuraciones a medio camino que no lleguen a los requisitos recomendados nos permitirán subir la calidad gráfica o disfrutar de una mayor fluidez.

Requisitos recomendados estimados de Dead Island 2

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600 (6 núcleos y 12 hilos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o Radeon RX Vega 64 con 8 GB de memoria gráfica.

60 GB de espacio libre en una unidad SSD.

Con estos requisitos deberíamos poder jugar sin problemas en 1080p con calidad máxima y una alta tasa de fotogramas por segundo, o en 1440p ajustando la calidad gráfica para mantener un buen nivel de fluidez, aunque está claro que al final todo dependerá también del grado de optimización que tenga el juego.

Las configuraciones superiores nos permitirán jugarlo en 1440p con calidad máxima y una fluidez total, y a partir de una GeForce RTX 2080 Super-RTX 3060 Ti o una Radeon RX 6700 XT deberíamos poder jugarlo en 4K sin ningún tipo de problema.

Líneas rojas que no deberás cruzar

Para poder jugarlo en condiciones mínimamente aceptables, sin recurrir a resoluciones muy bajas, y asegurar que el juego nunca llegue a tener problemas de estabilidad, no debemos bajar de los siguientes mínimos:

Procesador con cuatro núcleos y ocho hilos : una CPU de cuatro núcleos y cuatro hilos tendrá, probablemente, picos de FPS mínimos muy bajos y ofrecerá un rendimiento inestable.

: una CPU de cuatro núcleos y cuatro hilos tendrá, probablemente, picos de FPS mínimos muy bajos y ofrecerá un rendimiento inestable. 8 GB de RAM : si intentamos ejecutarlo con menos memoria RAM puede que funcione, pero tendrá problemas de carga continua, dará tirones y puede que sufra parones frecuentes.

: si intentamos ejecutarlo con menos memoria RAM puede que funcione, pero tendrá problemas de carga continua, dará tirones y puede que sufra parones frecuentes. 4 GB de memoria gráfica: también debería funcionar con menos, pero nos obligará a configurarlo con ajustes de calidad muy bajos, y quizá dé problemas de popping y carga de texturas.

Fecha de lanzamiento y plataformas a las que llegará Dead Island 2

Es uno de los juegos más esperados del año, y tras muchos retrasos su lanzamiento por fin ha quedado fijado para el 21 de abril de 2023, fecha en la que llegará a Xbox One, Xbox Series X y Series S, PS4, PS5 y PC.

Todo parece que no vendrá con trazado de rayos, pero sí que debería contar con las principales tecnologías de reescalado que existen, DLSS 2 de NVIDIA y FSR 2 de AMD, aunque puede que al ser un título «promocionado» por AMD el soporte se limite al FSR 2.