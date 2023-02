Ya puedes contratar SkyShowtime por 2,99 euros al mes

La espera por SkyShowtime en España ya ha terminado. Después de múltiples retrasos desde su primer anuncio, y tal y como te confirmamos hace dos semanas, esta nueva plataforma de streaming ya se puede contratar en nuestro país, ampliando de este modo la ya extensa oferta de plataformas de cine y series con la que contamos en la actualidad. Parece que fue ayer cuando la oferta era mucho más limitada pero, claro, concentraba una mayor cantidad de contenidos por cada servicio.

Así, de un tiempo a esta parte el del streaming se ha convertido en un mercado muy complicado, en el que hemos visto como algunas de las principales plataformas han realizado inversiones multimillonarias en grandes superproducciones, y también como recientemente buena parte de ellas han tenido que cancelar proyectos y despedir a parte de sus trabajadores, ya que el mercado parece haber alcanzado su tope y los usuarios empiezan a estar un poco cansados de tener que registrarse (y pagar, claro) para poder acceder a una buena selección de contenidos.

Sin embargo, aunque parece difícil hacer crecer el número de personas interesadas en este tipo de servicios, parece mucho más sencillo llevar a cabo acciones para que los ya existentes decidan cambiar un servicio por otro, si la oferta es lo suficientemente tentadora. Tal fue el caso de HBO Max en su debut en España, al ofrecer una cuota mensual de 4,49 euros al mes para toda la vida si lo contratabas durante sus primeras semanas. Una promoción que atrajo a muchísimos usuarios, incluso pese a los fallos que se produjeron durante los primeros días.

SkyShowtime también ha optado por una oferta en este sentido, de modo que quienes se den de alta entre el momento de su lanzamiento (esta mañana) y las 23:59 del sábado 25 de marzo, disfrutarán para toda la vida de una cuota mensual de 2,99 euros, frente a los 5,99 euros, que será su precio normal una vez finalizada la promoción. Por si tienes dudas, hace unos días te contamos con qué series contará la plataforma entre su lanzamiento y sus primeros días ya en el mercado. Y lo cierto es que, al menos en este sentido, la oferta es más que tentadora. Ahora bien, ten en cuenta que solo podrás disfrutar de esta oferta si contratas el servicio desde su página web.

El registro en SkyShowtime es bastante rápido y sencillo y, para el pago, podremos emplear una tarjeta de crédito o nuestra cuenta de PayPal. Tendremos que validar la cuenta de correo electrónico (es el único medio de contacto que se nos pide, no tendremos que dar el número de teléfono), y pese a la imaginable alta demanda que se habrá producido durante el día, los correos parecen llegar de inmediato, por lo que entendemos que cuentan con la infraestructura necesaria para evitar problemas como los que tuvo HBO.

En cuanto a su funcionamiento, tras una primera prueba el servicio parece funcionar bastante bien, aunque he comprobado que SkyShowtime tiene preferencia por el doblaje original, que es con el que reproduce los contenidos incluso si previamente has empezado a verlos en castellano. Quiero pensar, no obstante, que esto será subsanado próximamente y, desde luego, no desmerece la nota global del servicio.