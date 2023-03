Descubre las funciones secretas de Bing

La inteligencia artificial que da soporte al nuevo Bing se está mostrando tremendamente útil y muy fiable para multitud de consultas. Es cierto que en alguna ocasión ha dado respuestas erróneas o raras, pero por norma general, y gracias a su política de citar las fuentes en las que se ha basado para las mismas, de momento parece que la experiencia de la fase de pruebas está resultando de lo más positiva, y que el resultado final apunta a ser un éxito absoluto.

Ahora bien, algunos usuarios se han propuesto explorar el funcionamiento y las funciones de Bing más allá de lo inicialmente previsto por Microsoft. Esto ya lo indicó la propia compañía cuando, a consecuencia de algunas respuestas un tanto extrañas por parte del chatbot, decidió limitar la duración de cada conversación a un máximo de cinco consultas, un límite que posteriormente subieron a seis y que, durante las últimas horas, se ha vuelto a incrementar, al menos para algunos usuarios, hasta las ocho consultas por conversación.

Pudiera parecer que esos usuarios pretenden «romper» el chatbot, buscando fallos en el mismo, pero lo cierto es que este tipo de pruebas son tremendamente positivas, pues al tiempo permiten detectar esos problemas y que Microsoft pueda subsanarlos, y en algunos casos pueden encontrar funciones ocultas que van de divertidas a muy interesantes, pasando por algunas un tanto estrambóticas. Dichas funciones no suelen estar documentadas, pero basta con explorar un poco para dar con ellas.

Así, en los últimos días han aparecido algunas funciones ocultas del nuevo Bing que resultan muy interesantes, veamos algunas de ellas:

Bing, artista con ASCII

Si algo no me esperaba de un chatbot es que tuviera aspiraciones artísticas, pero claro, este es un mundo que no deja de sorprendernos. Así, sí le pides al nuevo Bing que cree una versión en ASCII Art de lo que le pidas, se esforzará al máximo por satisfacer tu petición. Desgraciadamente, nos encontramos ante un caso de mucha actitud pero poca aptitud, pues sus diseños son… digamos que mejorables. Eso sí, si le dices que el resultado no ha sido satisfactorio, lo volverá a intentar las veces que sea necesario (hasta el máximo de las ocho consultas por conversación, claro).

Bing, ¿el nuevo Deep Blue?

No es que cuente con una interfaz gráfica de un tablero de ajedrez (aunque seguro que tarda poco en aparecer alguna implementación de una por parte de terceros), pero algunos usuarios han descubierto que Bing es capaz de jugar una partida de ajedrez empleando notación algebraica (ya sabes, ese galimatías de letras y números). Así, me pregunto si sería capaz de enfrentarse a Deep Blue, el sistema de IBM que fue capaz de derrotar a Gary Kaspárov.

El Carlos Latre de la inteligencia artificial

¿Te imaginas a una IA imitando a famosos? Pues lo cierto es que el nuevo Bing sabe hacerlo… o bueno, sabe hacerlo más o menos, ya que dado que hablamos de un chatbot, obviamente solo imita su estilo en lo referido al texto. Desde Morgan Freeman hasta Shakira. Basta con que le pidas emplear el modo «Celebrity» para que te sorprenda con su capacidad de ponerse en la piel de personalidades de lo más variadas.