Apple Music Classical debutará el 28 de marzo

Hace ya más de un año que esperamos por la llegada de Apple Music Classical. Por si no lo recuerdas, en agosto de 2021 Apple compró Primephonic, un servicio de música en streaming especializado en música clásica y que, pese a no ser especialmente veterano, sí que había construido un catálogo más que destacable, a lo que debemos sumar que la información incluida en el mismo era muy extensa y que la calidad de sonido proporcionada también era más que destacable.

Este cúmulo de virtudes ocasionó que experimentara un importante crecimiento, a la par de unas valoraciones de lo más positivas por parte de sus usuarios. Y a este respecto debemos recordar que, aunque hay perfiles de lo más variado, algo bastante habitual en los consumidores de este tipo de música en particular es que tienden a ser especialmente exigentes, lo que nos hace valorar todavía más positivamente que el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio fuera tan elevado.

Así, cuando Apple y Primephonic informaron sobre la operación de compra, los de Cupertino afirmaron que entre sus planes se encontraba la creación de Apple Music Classical, una app que proporcionaría acceso exclusivamente al catálogo de música clásica de Apple Music, tanto al que ya tenía previamente como los títulos que se sumarían al mismo tras completar la compra. Como recordaba al principio, la operación se anunció en agosto de 2021, y el comunicado de Apple afirmaba que la app llegaría a lo largo de 2022.

Pero tal y como ya te contamos a mitades de diciembre, finalmente ese plazo no se cumplió, lo que nos hizo preguntarnos si se trataría de un retraso (involuntario o intencionado) o si Apple había decidido dar marcha atrás en sus planes y, finalmente, Apple Music Classical no llegaría a existir. Algo que, sin duda, habría resultado bastante molesto para todos los usuarios de Primephonic que dieron el salto a Apple Music.

Sin embargo, la espera está a punto de concluir, ya que Apple ya ha publicado la app de Apple Music Classical en la App Store, como puedes comprobar en este enlace. Eso sí, de momento están en modalidad de «precompra», algo curioso, dado que la app es gratuita, y en su ficha en la tienda se indica que está prevista su llegada para el próximo 28 de marzo. Esto es lo que cuenta Apple en su descripción:

«Obtén la app diseñada específicamente para la música clásica. Disponible para suscriptores de Apple Music, sin coste adicional. Encuentra al instante cualquier grabación en el catálogo de música clásica más extenso del mundo gracias a un motor de búsqueda diseñado especialmente para el género. Disfruta de la mejor calidad de audio que existe (audio en alta resolución de hasta 192 kHz/24 bits sin pérdida) y escucha tu música clásica favorita como nunca antes lo habías hecho con audio espacial y sin anuncios.

Con Apple Music Classical, es muy fácil dar los primeros pasos y familiarizarse con el género. Tiene cientos de playlists de imprescindibles, biografías de compositores con todo lujo de detalles, guías completas de muchas obras esenciales y funciones de búsqueda intuitivas.

La experiencia de música clásica más completa

• Obtén acceso ilimitado al catálogo de música clásica más extenso del mundo (más de 5 millones de pistas), que incluye tanto los nuevos lanzamientos como las grandes obras maestras y miles de álbumes exclusivos.

• Busca por compositor, obra, director o incluso por el número de catálogo y encuentra cualquier grabación específica al instante.

• Escucha con la mejor calidad de audio (en alta resolución de hasta 192 kHz/24 bits sin pérdida) y disfruta de miles de álbumes disponibles en audio espacial con Dolby Atmos.

• Gracias a los metadatos completos y precisos, podrás asegurarte de que sabes exactamente qué y a quién estás escuchando.

• Aprende al mismo tiempo que escuchas gracias a las miles de biografías de compositores, descripciones de obras clave y mucho más.

• Escucha mediante AirPlay en dispositivos inalámbricos compatibles.

Requisitos

• Se necesita una suscripción a Apple Music (individual, estudiante, familiar o Apple One). No disponible con el plan de Apple Music Voice.

• Disponible en todos los países en los que se ofrece Apple Music, excepto en China, Japón, Corea, Rusia y Taiwán. Es posible que las funciones y el contenido disponibles varíen según el país o la región.

• Apple Music Classical está disponible para todos los modelos de iPhone con iOS 15.4 o posterior.

• Para escuchar música en Apple Music Classical, deberás tener conexión a internet.«

Así, los puntos más destacables son la calidad de sonido, de hasta de hasta 192 kHz/24 bits sin pérdida (y claro, también audio espacial), el tamaño de su catálogo, de más de 5 millones de pistas, y el trabajo de edición y curación llevado a cabo para generar listas de reproducción. Tendremos que esperar para verlas, claro, pero este es un punto en el que Apple Music suele poner bastante esmero, por lo que podemos esperar que el nivel se mantenga en Apple Music Classical.

Como ya esperábamos, el acceso a esta app y versión específica del servicio se incluirá dentro de la suscripción general a Apple Music, y no es de extrañar que se mencione la exclusión del plan Apple Music Voice, pues debemos recordar que estos usuarios no cuentan, tampoco, con acceso a la app de Apple Music, así que para acceder a su catálogo deben recurrir a Siri.

Me pregunto, no obstante, si Apple podría llegar a plantearse la posibilidad de ofrecer una suscripción exclusiva para Apple Music Classical, que proporcione acceso completo al catálogo del servicio, pero no al resto de estilos musicales de Apple Music, ni a la app de este. Y con respecto a la app y a al servicio, llego esperándolos desde el anuncio de la compra de Primephonic, por lo que contaré los días hasta el 28 de marzo.