Apple Music Classical, seguimos a la espera...

Si te gusta la música clásica, seguramente recordarás la adquisición de Primephonic por parte de Apple el verano del año pasado. Fue una noticia excelente para los usuarios de Apple Music, pues esto significaba que el catálogo de clásicas en el servicio se iba a incrementar de manera sustancial, pero también una buena noticia para los usuarios del servicio de Primephonic, puesto que los de Cupertino afirmaron que próximamente llegaría Apple Music Classical, una app específica para dar acceso a todo el catálogo de música clásica del servicio.

Para ser más exactos, y como te contamos en aquel momento, los planes iniciales pasaban por empezar a llevar el contenido de Primephonic a Apple Music, tanto los álbumes como las muy reconocidas listas de reproducción del ya desaparecido servicio. Pero adicionalmente, también afirmaron que a lo largo de 2022 se publicaría una nueva app, Apple Music Classical, que proporcionaría acceso exclusivamente al catálogo de música clásica de Apple Music (tanto el de Primephonic como el ya disponible previamente en el servicio), que además reproduciría las funciones con las que contaba la app de Primephonic.

Aunque el de la música clásica es, en general, un mercado de nicho (amplio, pero nicho), muchos de sus consumidores son particularmente exigentes, algo que era sabido por Primephonic que, con los años, supo satisfacer a la perfección este elevado nivel de demanda, razón por la que contaba con gran predicamento entre estos usuarios. Así, todo apuntaba a que Apple era plenamente consciente de dicha circunstancia y que, por lo tanto, se planteaban actuar en consecuencia, proporcionando una experiencia exclusiva.

Sin embargo, 2022 está a punto de terminar y no parece haber señales de que Apple Music Classical se vaya a materializar en estas dos semanas. Y es que Apple acaba de liberar iOS 16.2 que no tiene señal alguna de esta nueva app, y la beta de iOS 16.3 que ya está siendo liberada a los desarrolladores tampoco parece que la incluya. Esto no es una señal definitiva, claro, pero salvo que Apple se haya reservado una sorpresa como regalo de Navidad, parece que será necesario esperar hasta 2023… por lo menos.

¿Y por qué digo que por lo menos? Porque como bien plantean hoy en The Verge, son tres las posibilidades más factibles con respecto a Apple Music Classical:

Cabe la posibilidad de que, al igual que han hecho con Freeform, Apple Music Classical no se integre en una nueva versión del sistema operativo (aunque sí que la exija), y que en su lugar se publique como app «independiente» y descargable desde la App Store. Esto, en realidad, tiene bastante sentido, ya que seguramente no sea un servicio demandado por la mayoría de los usuarios de iOS y, por lo tanto, incluirlo por defecto en el mismo, parece un tanto innecesario. Y a esto es a lo que me refería con que Apple podría reservarnos una sorpresa de Navidad, pues aún queda margen para su publicación durante estas fiestas.

Otra posibilidad es que el lanzamiento de esta app se haya pospuesto, ya sea porque no es algo prioritario para los equipos de desarrollo de la compañía o porque, pese a querer cumplir el plazo, se haya podido producir algún problema durante su desarrollo. De ser este caso me inclino más por la primera de ambas posibilidades, puesto que durante este 2022 Apple sí que ha introducido múltiples mejoras en Apple Music, como la retransmisión de conciertos, la función de letras en su interfaz web o Apple Music Sing, entre otras. El foco parece puesto en el servicio principal, por lo que Apple Music Classical podría haber quedado relegado en la lista de tareas pendientes.

Y la tercera opción es que, en algún momento, Apple haya cambiado de opinión y haya decidido que no habrá app específica de música clásica. Esto sería, sin duda, una mala noticia para todos aquellos usuarios que la esperan desde la adquisición de Primephonic. Esta decisión podría tener una explicación pero, en tal caso, mucho me temo que no sería bien aceptada por estos usuarios.